Куриоз в Лига Европа: В Рома забравиха как се вкарва дузпа

Вратарят на Лил спаси цели 3 насред Рим

Reuters

Един от фаворитите в Лига Европа - Рома, загуби по куриозен начин от Лил във втория кръг. Французите спечелиха с 1:0 насред Стадио Олимпико в Рим, след като домакините изпуснаха цели 3 дузпи, макар че 2 от тях няма да влязат в статистиката.

Двубоят започна кошмарно за "джалоросите". Тимът на Джан Пиеро Гасперини владееше инициативата в началните минути, но Лил поведе в 6' с първия си удар. Костас Цимикас сбърка, Феликс Корея му отне топката и намери Хакон Харолдсон, който преодоля Миле Свилар.

Снимка: Reuters

Най-добрата възможност за римските "вълци" се откри в 36' - Нийл Ел Айнауи стреля при разбъркване, обаче Аиса Манди изби пред голлинията.

1, 2, 3...

Италианският гранд заигра още по-офанзивно след почивката. В 82' резервата Артьом Довбик изпусна дузпа. Наказателният удар, отсъден за игра с ръка на Манди, беше отразен от Берке Йозер. Съдиите обаче видяха престъпване на линията от турския страж и Добвик получи нов шанс. И второто му изпълнение беше спасено от Йозер.

Снимка: Reuters

Но дежавю - вратарят пак беше избързал и се наложи дузпата да бъде пребита. Зад топката застана Матиас Суле, който също не успя да преодолее Йозер.

Успехът е втори пореден за "мастифите" в турнира, след 2:1 срещу норвежкия Бран у дома на старта. В първия кръг Рома спечели със същия резултат при гостуването си на Ница.

В третия кръг Рома приема чешкия Виктория Пилзен, докато Лил ще бъде домакин на гръцкия ПАОК, в чийто състав е капитанът на България - Кирил Десподов.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Лига Европа между Рома и Лил

Рома
Рома
0 : 1
Лил
Лил
50%
Притежание на топката
50%
13
Точни удари
8
7
Неточни удари
1
68
Опасни атаки
44
19
Нарушения
13
6
Корнери
3
0
Засади
1
3-4-1-2
Формация
4-4-2
Стадион: Stadio Olimpico

Състави

99
19 5 22
43 4 8 12
7
18 11
10 9
27 6 32 11
12 18 23 24
1
Миле Свилар 99 Миле Свилар
Зеки Челик 19 Зеки Челик
Евън Н'Дика 5 Евън Н'Дика
Ермосо 22 Ермосо
Уесли 43 Уесли
Брайън Кристанте 4 Брайън Кристанте
Нийл Ел Айнауи 8 Нийл Ел Айнауи
Константинос Цимикас 12 Константинос Цимикас
Лоренцо Пелегрини 7 Лоренцо Пелегрини
Матиас Суле Малвано 18 Матиас Суле Малвано
Евън Фъргюсън 11 Евън Фъргюсън
Berke Özer 1 Berke Özer
Томас Мюние 12 Томас Мюние
Шансел Мбемба 18 Шансел Мбемба
Аиса Манди 23 Аиса Манди
Калвин Вердонк 24 Калвин Вердонк
Феликс Корея 27 Феликс Корея
Набил Бенталеб 6 Набил Бенталеб
Айюб Буади 32 Айюб Буади
Осаме Сахрауи 11 Осаме Сахрауи
Хакон Харалдсон 10 Хакон Харалдсон
Оливие Жиру 9 Оливие Жиру
Тагове:

рома лига европа лил рим стадио олимпико куриоз дузпи артьом довбик матиас суле берке йозер арнар харолдсон

