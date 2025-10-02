Куриоз в Лига Европа: В Рома забравиха как се вкарва дузпа

Един от фаворитите в Лига Европа - Рома, загуби по куриозен начин от Лил във втория кръг. Французите спечелиха с 1:0 насред Стадио Олимпико в Рим, след като домакините изпуснаха цели 3 дузпи, макар че 2 от тях няма да влязат в статистиката.

Двубоят започна кошмарно за "джалоросите". Тимът на Джан Пиеро Гасперини владееше инициативата в началните минути, но Лил поведе в 6' с първия си удар. Костас Цимикас сбърка, Феликс Корея му отне топката и намери Хакон Харолдсон, който преодоля Миле Свилар.

Най-добрата възможност за римските "вълци" се откри в 36' - Нийл Ел Айнауи стреля при разбъркване, обаче Аиса Манди изби пред голлинията.

1, 2, 3...

Италианският гранд заигра още по-офанзивно след почивката. В 82' резервата Артьом Довбик изпусна дузпа. Наказателният удар, отсъден за игра с ръка на Манди, беше отразен от Берке Йозер. Съдиите обаче видяха престъпване на линията от турския страж и Добвик получи нов шанс. И второто му изпълнение беше спасено от Йозер.

Но дежавю - вратарят пак беше избързал и се наложи дузпата да бъде пребита. Зад топката застана Матиас Суле, който също не успя да преодолее Йозер.

Успехът е втори пореден за "мастифите" в турнира, след 2:1 срещу норвежкия Бран у дома на старта. В първия кръг Рома спечели със същия резултат при гостуването си на Ница.

В третия кръг Рома приема чешкия Виктория Пилзен, докато Лил ще бъде домакин на гръцкия ПАОК, в чийто състав е капитанът на България - Кирил Десподов.

