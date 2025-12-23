bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Европейската ни шампионка на ръба: България или чужд флаг?

Белослава Кръстева може да играе шахмат за друга държава

Европейската ни шампионка на ръба: България или чужд флаг?

Белослава Кръстева, европейската шампионка по ускорен шах, може да се окаже принудена да се състезава под чужд флаг, ако проблемите във българския шах продължат. Младата гросмайсторка е изправена пред риск да бъде лишена от участие в международни турнири и от рейтинговите си точки заради конфликта между двете федерации у нас.

Аз учих в Америка почти две години и реших да се прибера, за да се занимавам професионално с шахмат. В момента мога да печеля и това да ми бъде като професия. Единственият проблем е, че без държава зад гърба няма как в дългосрочна перспектива това да се превърне в основна професия“, обясни Кръстева на пресконференция по-рано днес.

Лиценз

Несигурността идва от това, че Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е единствената международно призната, докато Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) също има лиценз от Министерството на младежта и спорта. Това поставя българските шахматисти под риск от санкции от Световната федерация по шахмат (FIDE) и Европейската шахматна федерация (ECU).

Откакто започнах да се занимавам с шах от 7-8-годишна възраст, аз никога не съм присъствала в една благоприятна среда, в една правилно работеща федерация, така че това е проблем от доста време. Ако членовете на тази федерация присъстват в сегашното управление и тази федерация има лиценз, догодина има голям шанс да бъдем наказани и да нямаме право да се състезаваме в чужбина, и да ни бъдат отнети рейтингите“, каза Кръстева.

Права 

От 1 януари 2026 г. наказанието ще влезе в сила, ако Министерството не отнеме лиценза на БФШ 2022 и не поднови този на БСФШ. В този случай вече наказанието ще е още по-сериозно и въобще няма да имаме право да се състезаваме, и ще трябва да си сменя федерацията генерално. Надявам се нещата да се оправят, тъй като вече сме на предела на съсипването на целия шахмат в България“, добави тя.

Дамите ни четвърти на европейското по шахмат

Въпреки това Белослава запазва мотивацията си и поставя високи цели. Европейската титла в Косово е доказателство за уменията ѝ, а подготовката в Америка ѝ е дала увереността да се състезава на световно ниво.

Аз съм щастлива - първо с това, че бях смела в началото на годината да се прибера от Америка и да се занимавам с нещото, което най-много обичам. За първи път като цяло се чувствам щастлива и също така покачих рейтинга си с близо 100 точки. Като цяло беше една ползотворна година“, заяви Кръстева.

Евро 2026

През следващата година основният ѝ фокус ще бъде европейското първенство за жени през май. Имам набелязани и други турнири, които са повече като тренировъчни, но цялата ми подготовка и всичките ми усилия трябва да бъдат положени за това да се представя оптимално там“, каза 21-годишната българка.

Любовта ѝ към шахмата и личната амбиция, израснала и формирана по време на престоя ѝ в Америка, са основата на успехите ѝ.

Може би точно любовта ми към шаха и това, че осъзнах, че когато бях в Америка и нямах възможност толкова да се състезавам, че без това нещо като цяло не мога да живея. Това си ми е една лична амбиция, която е от край време“, заяви тя.

Преди световното първенство в Катар в самия край на декември Кръстева предпочита да не поставя очаквания: Опитвам се да нямам очаквания, тъй като винаги ако имам очаквания, нещата не се получават. Но както казах, в рапида и блица е и въпрос на късмет, или моментно в какво състояние си. Но се надявам да мине добре, не искам да казвам нищо.“

