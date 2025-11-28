Лион с най-гръмката победа в Европа този сезон

Лион оглави временното класиране на Лига Европа със сензационна победа с 6:0 над Макаби Тел Авив. Това е първа среща между двата отбора, а израелският тим едва ли ще иска отново да се изправи срещу „хлапетата“.

Корентен Толисо отбеляза първия си хеттрик в европейските турнири, а днес бе почивен ден за Реми Дешамс под рамката за Лион, тъй като домакините от Израел не отправиха нито един точен удар.

Отличен 6

Лион не се бавеше и започна натиска още от първите минути. В 4’ падна първият гол. Абнер Винисиус отприщи вихрушката от попадения с добавка след удар на Корентен Толисо.

Снимка: Reuters

Следващите минути бяха по-спокойни, докато именно Толисо не взе нещата в свои ръце. Французинът удвои в 25-ата минута, а десет минути по-късно Муса Ниакате направи резултата класически.

Макаби Тел Авив се мъчеше да създаде положения, но му беше още по-трудно да се справи с Толисо. Бившият играч на Байерн Мюнхен оформи своя хеттрик, отбелязвайки два гола в рамките само на две минути (51‘, 53‘).

Снимка: Reuters

В 62-рата минута Адам Карабец оформи унизителното 6:0 с прецизен удар от малък ъгъл. В края на редовното време нападателят на домакините Сагив Йехезкел още повече вгорчи загубата, изкарвайки си втори жълт картон.

Резултатът може би определи съдбата на двата отбора в турнира. С 12 точки от пет мача Лион е почти сигурен за място в елиминациите, докато Макаби Тел Авив има само една точка и най-лошата голова разлика от всички 36 отбора.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK