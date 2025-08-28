Лудогорец обърна Шкендия и ще играе в Лига Европа

Лудогорец ще играе в Лига Европа за втора поредна година! Българският шампион стигна до основната фаза, след като обърна македонския Шкендия.

"Орлите" спечелиха с 4:1 след продължения в Разград, заличавайки пасива си след 1:2 в Скопие преди седмица.

На Хювефарма Арена Лудогорец поведе в 9' чрез Едвин Куртулуш, а националът Ивайло Чочев удвои в 24'. Фабрис Тамба обаче възстанови равенството в общия резултат в 64' и прати сблъсъка в продължения.

Герои от пейката

В герои за Лудогорец се превърнаха резервите Бърнард Текптей и Ив Ерик Биле, които бяха точни в 98' и 120+2'.

Така Лудогорец се класира за основната фаза на Лига Европа за девети път. Разградчани отстраниха съперник за осми път след поражение в първия мач в квалификациите.

Шкендия пропусна да стане едва вторият отбор от Северна Македония, който се класира за основната фаза на европейски клубен турнир след Вардар (2017/2018 в Лига Европа).

Жребият за основната фаза в Лига Европа ще бъде изтеглен утре от 14:00 ч. и можете да го гледате пряко по bTV Action.

