bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Малмьо като Ливърпул: Нотингам ги би с 3 гола

Лесна победа за Форест в Лига Европа

Малмьо като Ливърпул: Нотингам ги би с 3 гола
Reuters

Нотингам Форест постигна лесна победа над Малмьо в Лига Европа, продължавайки победната си серия срещу шведския клуб. Форест победи с 3:0, като отправи над 20 удара за сметка на само 1 от своя съперник. 

Какво се случи?

Още от началото на срещата Нотингам Форест пое инициативата и притисна Малмьо през наказателното му поле. Резултатът дойде в 27', когато Райън Йейтс откри в полза на домакините. Никола Миленкович проби в наказателното поле и центрира, а след рикошет топката попадна на пътя на Йейтс, който с прецизен удар отбеляза първия си гол през сезона в Лига Европа.

Снимка: Reuters

Минута преди края на първото полувреме Форест нанесе и втори удар по Малмьо. След центриране Йейтс игра с глава, но след прекрасната намеса на вратаря на гостите Арно Калимуендо на практика реши всичко в мача, макар и да не бяха изминали 45 минути игра.

През второто полувреме отново Форест диктуваше събитията на терена. В 59' Никола Миленкович също добави името си сред голмайсторите. Отново Йейтс бе в центъра на събитията. След корнер той отправи изстрел, но след поредица от рикошети топката се озова в краката на сръбския защитник, който на празна врата вкара един от най-лесните голове в кариерата си.

Интересното е, че и тримата голмайстори за Форест вкарват първите си попадения през сезона именно в тази среща.

Снимка: Reuters

Малмьо така и не успя да покаже на какво е способен, отправяйки само един единствен удар към вратата на Форест. За сметка на това английският клуб разстреля Мелкер Елборг и можеше да се прибере с повече от три попадения.

С победата си Нотингам остава в средата на таблицата, докато Малмьо все още търси първата си победа във втория по сила турнир на Стария континент. 

Също така Форест вкарва 3 гола в трети пореден мач - 3:1 срещу Лийдс, 3:0 срещу Ливърпул и сега 3:0 срещу Малмьо. 

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

футбол англия Стокхолм лига европа нотингам форест малмьо Стария континент райън йейтс

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Лудогорец победи Селта и изравни постижение на Барселона (ВИДЕО)

Лудогорец победи Селта и изравни постижение на Барселона (ВИДЕО)
Обидихме ги! Пуснахме грешен химн на ирландките в Албена! (ВИДЕО)

Обидихме ги! Пуснахме грешен химн на ирландките в Албена! (ВИДЕО)
Лудата теория: Дибала няма да играе на световното, защото идва от бъдещето

Лудата теория: Дибала няма да играе на световното, защото идва от бъдещето
След поредния резил: Шокиращ кандидат за мястото на Арне Слот

След поредния резил: Шокиращ кандидат за мястото на Арне Слот
Пини Гершон покани родителите: Обичайте децата си! Оставете критиките на треньорите!

Пини Гершон покани родителите: Обичайте децата си! Оставете критиките на треньорите!

Последни новини

"Точим оръжията и излизаме на ринга!" (ВИДЕО)
Георги Кабаков и VAR отнеха точката на Йънг Бойс в Лига Европа

Георги Кабаков и VAR отнеха точката на Йънг Бойс в Лига Европа
Лудогорец победи Селта и изравни постижение на Барселона (ВИДЕО)

Лудогорец победи Селта и изравни постижение на Барселона (ВИДЕО)
България удари Армения в квалификациите за Евробаскет 2029 (ВИДЕО)

България удари Армения в квалификациите за Евробаскет 2029 (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV