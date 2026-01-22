bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)

Българският шампион за първи път гостува на шотландска земя

Лудогорец започва годината с амбиции за място в топ 24 на Лига Европа, което ще осигури на "орлите" мачове в елиминациите. Разградчани в момента се намират на 23-а позиция, а следващите съперници на българския шампион изглеждат напълно преодолими.

Мачът е тази вечер от 22:00 ч. на стадион "Айброкс".

Лудогорец vs Рейнджърс

Въпреки че на пръв поглед имената им - Рейнджърс и Ница, вдъхват респект, то този сезон двата отбора не се представят според очакванията.

Първото препятствие пред Лудогорец е грандът от Глазгоу, който ще играе за първи път срещу български отбор от 1/16-финалите за КЕШ през 1993 г., когато отборът се изправя срещу Левски. "Сините", водени от Георги Василев, шокират шотландския колос, побеждават с 2:1 в реванша и отстраняват Рейнджърс. А сезон по-рано отборът от Глазгоу играе на полуфинал в Турнира на богатите.

Българският шампион пък никога не срещал шотландски тим.

И въпреки че Лудогорец не е играл официален мач от средата на декември, формата на Рейнджърс в Лига Европа е ужасяваща. Само 1 точка от 6 изиграни мача (равенство 1:1 с Брага) и 33-о място в класирането.

Снимка: Reuters

Това дава увереност на Пер-Матиас Хьогмо и играчите му, че победата е възможна, още повече че "орлите" победиха Селта и бяха близо до успех срещу ПАОК в предишните мачове.

Интересното е, че и двата отбора се намират на трето място в родните си първенства.

Снимка: Lap.bg

Ще успее ли Лудогорец да си осигури място в елиминациите, като победи Рейнджърс в Шотландия или отборът от Глазгоу няма да допусне изненади на родна земя?

Лудогорец Рейнджърс

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Рейнджърс
срещу
Лудогорец
22.01.2026 22:00
Тагове:

футбол левски лига европа рейнджърс лудогорец глазгоу орли ПерМатиас Хьогмо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Марсилия капитулира у дома срещу безкомпромисен Ливърпул (ВИДЕО)

Марсилия капитулира у дома срещу безкомпромисен Ливърпул (ВИДЕО)
Трудна победа и антирекорд за Барселона в Чехия (ВИДЕО)

Трудна победа и антирекорд за Барселона в Чехия (ВИДЕО)
Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)

Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)
Станка Златева пред bTV след боя: Явно така ги възпитават в ЦСКА! (ВИДЕО)

Станка Златева пред bTV след боя: Явно така ги възпитават в ЦСКА! (ВИДЕО)

Последни новини

Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!

Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!
„Живеех с него – беше обсебен!“ Бивш съотборник взриви мита за Дейвид Бекъм

„Живеех с него – беше обсебен!“ Бивш съотборник взриви мита за Дейвид Бекъм

"Тогава беше ужас, днес е смях": историята на Мария Здравкова (СНИМКИ)
Байерн е на осминафинал в ШЛ, Кейн с исторически пропуск (ВИДЕО)

Байерн е на осминафинал в ШЛ, Кейн с исторически пропуск (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV