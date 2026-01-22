Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)

Лудогорец започва годината с амбиции за място в топ 24 на Лига Европа, което ще осигури на "орлите" мачове в елиминациите. Разградчани в момента се намират на 23-а позиция, а следващите съперници на българския шампион изглеждат напълно преодолими.

Мачът е тази вечер от 22:00 ч. на стадион "Айброкс".

Лудогорец vs Рейнджърс

Въпреки че на пръв поглед имената им - Рейнджърс и Ница, вдъхват респект, то този сезон двата отбора не се представят според очакванията.

Първото препятствие пред Лудогорец е грандът от Глазгоу, който ще играе за първи път срещу български отбор от 1/16-финалите за КЕШ през 1993 г., когато отборът се изправя срещу Левски. "Сините", водени от Георги Василев, шокират шотландския колос, побеждават с 2:1 в реванша и отстраняват Рейнджърс. А сезон по-рано отборът от Глазгоу играе на полуфинал в Турнира на богатите.

Българският шампион пък никога не срещал шотландски тим.

И въпреки че Лудогорец не е играл официален мач от средата на декември, формата на Рейнджърс в Лига Европа е ужасяваща. Само 1 точка от 6 изиграни мача (равенство 1:1 с Брага) и 33-о място в класирането.

Това дава увереност на Пер-Матиас Хьогмо и играчите му, че победата е възможна, още повече че "орлите" победиха Селта и бяха близо до успех срещу ПАОК в предишните мачове.

Интересното е, че и двата отбора се намират на трето място в родните си първенства.

Ще успее ли Лудогорец да си осигури място в елиминациите, като победи Рейнджърс в Шотландия или отборът от Глазгоу няма да допусне изненади на родна земя?

