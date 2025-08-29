bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

НА ЖИВО: Срещу кого ще играе Лудогорец в Лига Европа?

Следете жребия и пряко на bTV Action и VOYO.BG

НА ЖИВО: Срещу кого ще играе Лудогорец в Лига Европа?
Getty Images

Срещу кого ще играе Лудогорец в Лига Европа? 

Отговор на този въпрос получаваме днес по време на жребия за втория по сила европейски клубен турнир. Церемонията е в Монако и може да я гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG. Началото ѝ е 14:00 ч. днес, 29 август. 

Лудогорец за девета година ще играе в Лига Европа и за жребия е поставен в трета урна

Съперниците на Лудогорец:

Глазгоу Рейнджърс (гост)
Реал Бетис (домакин)
ПАОК (домакин)
Ференцварош (гост)
Ница (домакин)
Йънг бойс (гост)
Селта (домакин)
Малмьо (гост)

 

Редът и часовете на мачовете ще станат ясни утре, 30 август.

Урните

В четирите урни тимовете са поставени спрямо клубния коефициент

Всеки един тим ще получи по два съперника от останалите урни - на единия ще е домакин, на другия ще е гост. 

Снимка: Getty Images

Първа урна
Рома, Порто, Глазгоу Рейнджърс, Фейенорд, Лил, Динамо Загреб, Бетис, Залцбург, Астън Вила;

Втора урна
Фенербахче, Брага, Цървена звезда, Лион, ПАОК, Виктория Пилзен, Ференцварош, Селтик, Макаби Тел Авив;

Трета урна
Йънг Бойс, Базел, Мидтиланд, Фрайбург, ЛУДОГОРЕЦ, Нотингам, Щурм, ФКСБ, Ница;

Четвърта урна
Болоня, Селта, Щутгарт, Панатинайкос, Малмьо, Го Ахед Ийгълс, Утрехт, Генк, Бран.

Единственото ограничение е, че отбори от една страна не могат да играят един срещу друг на този етап. 

Мачовете

Сезонът в Лига Европа започва на 24 септември, като със сигурност Лудогорец ще има мачове до 29 януари. 

За осминафиналите се класират първите 8. Последните 8 отпадат от надпреварата, а тимовете от 9-то до 24-то ще играят плейофи за продължаване. 

Снимка: Getty Images

Финалът е на 20 май в Истанбул. 

Но преди това да разберем как ще се подредят отборите за първите си мачове! 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Лудогорец
срещу
Арда Кърджали
26.05.2025 17:45
Тагове:

лига европа монако жребий мачове лудогорец урни

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)

Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)
Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана

Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана
Душан Керкез: Ако нещата в ЦСКА бяха наред, щях да си тръгна сам (ВИДЕО)

Душан Керкез: Ако нещата в ЦСКА бяха наред, щях да си тръгна сам (ВИДЕО)
Жозе Моуриньо е уволнен!

Жозе Моуриньо е уволнен!

Последни новини

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана

Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана
Душан Керкез: Ако нещата в ЦСКА бяха наред, щях да си тръгна сам (ВИДЕО)

Душан Керкез: Ако нещата в ЦСКА бяха наред, щях да си тръгна сам (ВИДЕО)
Жозе Моуриньо е уволнен!

Жозе Моуриньо е уволнен!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV