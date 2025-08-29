НА ЖИВО: Срещу кого ще играе Лудогорец в Лига Европа?

Срещу кого ще играе Лудогорец в Лига Европа?

Отговор на този въпрос получаваме днес по време на жребия за втория по сила европейски клубен турнир. Церемонията е в Монако и може да я гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG. Началото ѝ е 14:00 ч. днес, 29 август.

Лудогорец за девета година ще играе в Лига Европа и за жребия е поставен в трета урна.

Съперниците на Лудогорец:

Глазгоу Рейнджърс (гост)

Реал Бетис (домакин)

ПАОК (домакин)

Ференцварош (гост)

Ница (домакин)

Йънг бойс (гост)

Селта (домакин)

Малмьо (гост)

Редът и часовете на мачовете ще станат ясни утре, 30 август.

Урните

В четирите урни тимовете са поставени спрямо клубния коефициент.

Всеки един тим ще получи по два съперника от останалите урни - на единия ще е домакин, на другия ще е гост.

Първа урна

Рома, Порто, Глазгоу Рейнджърс, Фейенорд, Лил, Динамо Загреб, Бетис, Залцбург, Астън Вила;

Втора урна

Фенербахче, Брага, Цървена звезда, Лион, ПАОК, Виктория Пилзен, Ференцварош, Селтик, Макаби Тел Авив;

Трета урна

Йънг Бойс, Базел, Мидтиланд, Фрайбург, ЛУДОГОРЕЦ, Нотингам, Щурм, ФКСБ, Ница;

Четвърта урна

Болоня, Селта, Щутгарт, Панатинайкос, Малмьо, Го Ахед Ийгълс, Утрехт, Генк, Бран.

Единственото ограничение е, че отбори от една страна не могат да играят един срещу друг на този етап.

Мачовете

Сезонът в Лига Европа започва на 24 септември, като със сигурност Лудогорец ще има мачове до 29 януари.

За осминафиналите се класират първите 8. Последните 8 отпадат от надпреварата, а тимовете от 9-то до 24-то ще играят плейофи за продължаване.

Финалът е на 20 май в Истанбул.

Но преди това да разберем как ще се подредят отборите за първите си мачове!

