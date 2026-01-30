Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

Лудогорец постигна мечтания подвиг и след победата си с 1:0 срещу Ница в Разград, ще играе в плейофите на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа!

Срещу кого обаче?

Това ще разберем днес, 30 януари, от 14:00 ч. Церемонията в Нион, Швейцария може да гледате пряко по bTV Action!

Съперниците

Лудогорец е 22-ри в класирането след първия етап. Това означава, че тимът е сред непоставените и ще играе срещу 11-ия и 12-ия в подреждането.

Така двата евентуални съперника на "орлите" са германският Щутгарт или унгарският Ференцварош.

Българският тим не е играл до момента срещу тима от Бундеслигата, в който се подвизаваше Красимир Балъков.

Срещу унгарците обаче има дълга история - 7 мача, в които записа 1 победа, 2 равенства и 4 загуби. Двата тима дори се срещнаха само преди няколко месеца в Лига Европа и "орлите" загубиха с 1:2.

Какво следва?

Лудогорец ще изиграе два мача - домакинство и гостуване в плейофите за участие на осминафиналите на Лига Европа. Срещите са на 19 и 26 февруари.

Снимка: Reuters

Победител е тимът с повече голове, като вече е ясно, че правилото "гол на чужд терен" не функционира. При равенство се играят продължения и евентуално се изпълняват дузпи.

При победа Лудогорец ще играе на осминафинал и ще чака с нетърпение жребият на 27 февруари, за да разбере пътя си напред в турнира.

Другите двойки

Ето и кои са другите двойки, които ще участват в жребия:

Генк/Болоня - Динамо Загреб/Бран

Нотингам Форест/Виктория Пилзен - Фенербахче/Панатинайкос

Цървена звезда/Селта - ПАОК/Лил

Щутгарт/Ференцварош - Селтик Лудогорец

Лига на конференциите

В третия по сила европейски клубен турнир вече са ясни плейофните двойки за осминафиналите. Жребият за тях бе изтеглен на 16 януари.

Това са:

Куопио ПС - Лех Познан

Ноа - АЗ Алкмар

Зрински - Кристъл Палас

Ягелония - Фиорентина

Шкендия - Самсунспор

Дрита - Целие

Сигма Оломоуц - Лозана

Омония Никозия - Риека

Мачовете в турнира са на същите дати, както и тези в Лига Европа - 19 и 26 февруари.

