bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

Жребият е днес, от 14:00 ч.

Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?
Reuters

Лудогорец постигна мечтания подвиг и след победата си с 1:0 срещу Ница в Разград, ще играе в плейофите на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа! 

Срещу кого обаче? 

Това ще разберем днес, 30 януари, от 14:00 ч. Церемонията в Нион, Швейцария може да гледате пряко по bTV Action

Съперниците

Лудогорец е 22-ри в класирането след първия етап. Това означава, че тимът е сред непоставените и ще играе срещу 11-ия и 12-ия в подреждането. 

Така двата евентуални съперника на "орлите" са германският Щутгарт или унгарският Ференцварош

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа (ВИДЕО)

Българският тим не е играл до момента срещу тима от Бундеслигата, в който се подвизаваше Красимир Балъков. 

Срещу унгарците обаче има дълга история - 7 мача, в които записа 1 победа, 2 равенства и 4 загуби. Двата тима дори се срещнаха само преди няколко месеца в Лига Европа и "орлите" загубиха с 1:2. 

Какво следва?

Лудогорец ще изиграе два мача - домакинство и гостуване в плейофите за участие на осминафиналите на Лига Европа. Срещите са на 19 и 26 февруари. 

Снимка: Reuters

Победител е тимът с повече голове, като вече е ясно, че правилото "гол на чужд терен" не функционира. При равенство се играят продължения и евентуално се изпълняват дузпи. 

При победа Лудогорец ще играе на осминафинал и ще чака с нетърпение жребият на 27 февруари, за да разбере пътя си напред в турнира. 

Другите двойки

Ето и кои са другите двойки, които ще участват в жребия:

Генк/Болоня - Динамо Загреб/Бран
Нотингам Форест/Виктория Пилзен - Фенербахче/Панатинайкос
Цървена звезда/Селта - ПАОК/Лил
Щутгарт/Ференцварош - Селтик Лудогорец

Лига на конференциите

В третия по сила европейски клубен турнир вече са ясни плейофните двойки за осминафиналите. Жребият за тях бе изтеглен на 16 януари.

Това са:

Куопио ПС - Лех Познан
Ноа - АЗ Алкмар 
Зрински - Кристъл Палас
Ягелония  - Фиорентина
Шкендия - Самсунспор
Дрита - Целие
Сигма Оломоуц - Лозана 
Омония Никозия - Риека

Мачовете в турнира са на същите дати, както и тези в Лига Европа - 19 и 26 февруари. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лудогорец и Ница

Лудогорец
Лудогорец
1 : 0
Ница
Ница
49%
Притежание на топката
51%
9
Точни удари
10
10
Неточни удари
9
34
Опасни атаки
38
12
Нарушения
13
5
Корнери
8
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad)

Състави

39
17 24 4 3
30 23
11 14 77
29
90
47 22 21
41 39
20 33 28 36
80
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Педро 30 Педро
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Петър Станич 14 Петър Станич
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Yehvann Diouf 80 Yehvann Diouf
Том Луше 20 Том Луше
Антоан Менди 33 Антоан Менди
28
Брад Хамилтън Манцунга Макуангу 36 Брад Хамилтън Манцунга Макуангу
Евертън Перейра 41 Евертън Перейра
39
Тиаго Гувея 47 Тиаго Гувея
Танги Ндомбеле 22 Танги Ндомбеле
Исак Янсон 21 Исак Янсон
Кевин Карлос Оморуи 90 Кевин Карлос Оморуи
Тагове:

лига европа щутгарт жребий лудогорец ференцварош

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа (ВИДЕО)

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа (ВИДЕО)
Олимпиакос пречупи Барселона, Везенков с

Олимпиакос пречупи Барселона, Везенков с "дабъл-дабъл" (ВИДЕО)
Загина в тежка катастрофа, но вкара от отвъдното (ВИДЕО)

Загина в тежка катастрофа, но вкара от отвъдното (ВИДЕО)
Генералният секретар на щангите: И да не иска, Ботев трябва да подпише отчета

Генералният секретар на щангите: И да не иска, Ботев трябва да подпише отчета

Последни новини

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Загина в тежка катастрофа, но вкара от отвъдното (ВИДЕО)

Загина в тежка катастрофа, но вкара от отвъдното (ВИДЕО)
След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа (ВИДЕО)

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа (ВИДЕО)
Олимпиакос пречупи Барселона, Везенков с

Олимпиакос пречупи Барселона, Везенков с "дабъл-дабъл" (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV