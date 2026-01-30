Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

Лудогорец постигна мечтания подвиг и след победата си с 1:0 срещу Ница в Разград, ще играе в плейофите на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа!
Срещу кого обаче?
Това ще разберем днес, 30 януари, от 14:00 ч. Церемонията в Нион, Швейцария може да гледате пряко по bTV Action!
Лудогорец е 22-ри в класирането след първия етап. Това означава, че тимът е сред непоставените и ще играе срещу 11-ия и 12-ия в подреждането.
Така двата евентуални съперника на "орлите" са германският Щутгарт или унгарският Ференцварош.
Българският тим не е играл до момента срещу тима от Бундеслигата, в който се подвизаваше Красимир Балъков.
Срещу унгарците обаче има дълга история - 7 мача, в които записа 1 победа, 2 равенства и 4 загуби. Двата тима дори се срещнаха само преди няколко месеца в Лига Европа и "орлите" загубиха с 1:2.
Лудогорец ще изиграе два мача - домакинство и гостуване в плейофите за участие на осминафиналите на Лига Европа. Срещите са на 19 и 26 февруари.
Победител е тимът с повече голове, като вече е ясно, че правилото "гол на чужд терен" не функционира. При равенство се играят продължения и евентуално се изпълняват дузпи.
При победа Лудогорец ще играе на осминафинал и ще чака с нетърпение жребият на 27 февруари, за да разбере пътя си напред в турнира.
Ето и кои са другите двойки, които ще участват в жребия:
Генк/Болоня - Динамо Загреб/Бран
Нотингам Форест/Виктория Пилзен - Фенербахче/Панатинайкос
Цървена звезда/Селта - ПАОК/Лил
Щутгарт/Ференцварош - Селтик Лудогорец
В третия по сила европейски клубен турнир вече са ясни плейофните двойки за осминафиналите. Жребият за тях бе изтеглен на 16 януари.
Това са:
Куопио ПС - Лех Познан
Ноа - АЗ Алкмар
Зрински - Кристъл Палас
Ягелония - Фиорентина
Шкендия - Самсунспор
Дрита - Целие
Сигма Оломоуц - Лозана
Омония Никозия - Риека
Мачовете в турнира са на същите дати, както и тези в Лига Европа - 19 и 26 февруари.
