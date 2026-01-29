След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа!

Лудогорец изстрада успех с 1:0 срещу Ница у дома в Лига Европа, за да стигне за седми път до елиминационната фаза в турнир на Стария континент.

Големият герой за българския шампион отново бе Петър Станич, който отбеляза победното попадение.

С трите точки разградчани се нареждат на 22-а позиция и за пети път преминават основната фаза на Лига Европа.

Какво се случи?

През цялото първо полувреме сцената беше една: Лудогорец атакуваше, а младият отбор на Ница се защитаваше. Българският шампион създаде достатъчно положения, за да води с поне три гола, но не успя да се възползва от отличните си шансове.

Първата голяма възможност се откри в 9’ пред Ерик Биле, чийто силен удар от дистанция мина на сантиметри от страничния стълб.

Лудогорец постепенно наложи доминация, а момчетата на Клод Пюел нямаха отговор за атаките на „орлите“. След 11 отправени изстрела, голът най-после падна в 45' на срещата.

При една от поредните атаки на разградчани Кайо Видал намери Петър Станич в наказателното поле, а голмайсторът на Лудогорец откри резултата с елегантен удар.

В 45’ Кайо Видал пропусна златен шанс да удвои аванса на отбора си. Бразилецът остана очи в очи с вратаря на гостите Йехван Диуф, но изстрелът му намери тялото на стража.

За седми път на елиминации

Втората част премина идентично на първата, но този път гол не падна. Големите положения пред „орлите“ бяха в последните 20 минути на редовното време.

В 72’ Диуф се отличи с поредна феноменална намеса след страхотен далечен изстрел на Сон, а 5 минути по-късно гредата спря Ивайло Чочев да удвои аванса на Лудогорец.

82' беше инфарктна за българския шампион. Само за няколко секунди Ница отправи 4 изстрела към вратата на Хендрик Бонман, но нито един не намери мрежата.

С тази загуба Ница отпадна от надпреварата, а Лудогорец продължава към елиминациите за първи път от 6 години.

Лига Европа

2013/2014 - стига до 1/8-финалите, отпада от Валенсия

2016/2017 - отпада на 1/16-финалите от Копенхаген

2017/2018 - отпада на 1/16-финалите от Милан

2019/2020 - отпада на 1/16-финалите от Интер

Лига на конференциите

2022/2023 - отпада в плейофната фаза от Андерлехт

2023/2024 - отпада в плейофната фаза от Сервет

