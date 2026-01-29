bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа!

Премина основната фаза за първи път от 6 години

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа!
Reuters

Лудогорец изстрада успех с 1:0 срещу Ница у дома в Лига Европа, за да стигне за седми път до елиминационната фаза в турнир на Стария континент.

Големият герой за българския шампион отново бе Петър Станич, който отбеляза победното попадение.

С трите точки разградчани се нареждат на 22-а позиция и за пети път преминават основната фаза на Лига Европа.

Какво се случи?

През цялото първо полувреме сцената беше една: Лудогорец атакуваше, а младият отбор на Ница се защитаваше. Българският шампион създаде достатъчно положения, за да води с поне три гола, но не успя да се възползва от отличните си шансове.

Снимка: Reuters

Първата голяма възможност се откри в 9’ пред Ерик Биле, чийто силен удар от дистанция мина на сантиметри от страничния стълб.

Лудогорец постепенно наложи доминация, а момчетата на Клод Пюел нямаха отговор за атаките на „орлите“. След 11 отправени изстрела, голът най-после падна в 45' на срещата.

При една от поредните атаки на разградчани Кайо Видал намери Петър Станич в наказателното поле, а голмайсторът на Лудогорец откри резултата с елегантен удар.

Снимка: Reuters

В 45’ Кайо Видал пропусна златен шанс да удвои аванса на отбора си. Бразилецът остана очи в очи с вратаря на гостите Йехван Диуф, но изстрелът му намери тялото на стража.

За седми път на елиминации

Втората част премина идентично на първата, но този път гол не падна. Големите положения пред „орлите“ бяха в последните 20 минути на редовното време.

В 72’ Диуф се отличи с поредна феноменална намеса след страхотен далечен изстрел на Сон, а 5 минути по-късно гредата спря Ивайло Чочев да удвои аванса на Лудогорец.

Снимка: Reuters

82' беше инфарктна за българския шампион. Само за няколко секунди Ница отправи 4 изстрела към вратата на Хендрик Бонман, но нито един не намери мрежата.

С тази загуба Ница отпадна от надпреварата, а Лудогорец продължава към елиминациите за първи път от 6 години.

Снимка: Reuters

Лига Европа

2013/2014 - стига до 1/8-финалите, отпада от Валенсия

2016/2017 - отпада на 1/16-финалите от Копенхаген

2017/2018 - отпада на 1/16-финалите от Милан

2019/2020 - отпада на 1/16-финалите от Интер

Лига на конференциите

2022/2023 - отпада в плейофната фаза от Андерлехт

2023/2024 - отпада в плейофната фаза от Сервет

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лудогорец и Ница

Лудогорец
Лудогорец
1 : 0
Ница
Ница
49%
Притежание на топката
51%
9
Точни удари
10
10
Неточни удари
9
34
Опасни атаки
38
12
Нарушения
13
5
Корнери
8
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad)

Състави

39
17 24 4 3
30 23
11 14 77
29
90
47 22 21
41 39
20 33 28 36
80
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Педро 30 Педро
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Петър Станич 14 Петър Станич
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Yehvann Diouf 80 Yehvann Diouf
Том Луше 20 Том Луше
Антоан Менди 33 Антоан Менди
28
Брад Хамилтън Манцунга Макуангу 36 Брад Хамилтън Манцунга Макуангу
Евертън Перейра 41 Евертън Перейра
39
Тиаго Гувея 47 Тиаго Гувея
Танги Ндомбеле 22 Танги Ндомбеле
Исак Янсон 21 Исак Янсон
Кевин Карлос Оморуи 90 Кевин Карлос Оморуи
лига европа разград победа ница лудогорец орли елиминационна фаза 10

