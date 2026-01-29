След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа!

Лудогорец изстрада успех с 1:0 срещу Ница у дома в Лига Европа, за да стигне за седми път до елиминационната фаза в турнир на Стария континент.
Големият герой за българския шампион отново бе Петър Станич, който отбеляза победното попадение.
С трите точки разградчани се нареждат на 22-а позиция и за пети път преминават основната фаза на Лига Европа.
През цялото първо полувреме сцената беше една: Лудогорец атакуваше, а младият отбор на Ница се защитаваше. Българският шампион създаде достатъчно положения, за да води с поне три гола, но не успя да се възползва от отличните си шансове.
Първата голяма възможност се откри в 9’ пред Ерик Биле, чийто силен удар от дистанция мина на сантиметри от страничния стълб.
Лудогорец постепенно наложи доминация, а момчетата на Клод Пюел нямаха отговор за атаките на „орлите“. След 11 отправени изстрела, голът най-после падна в 45' на срещата.
При една от поредните атаки на разградчани Кайо Видал намери Петър Станич в наказателното поле, а голмайсторът на Лудогорец откри резултата с елегантен удар.
В 45’ Кайо Видал пропусна златен шанс да удвои аванса на отбора си. Бразилецът остана очи в очи с вратаря на гостите Йехван Диуф, но изстрелът му намери тялото на стража.
Втората част премина идентично на първата, но този път гол не падна. Големите положения пред „орлите“ бяха в последните 20 минути на редовното време.
В 72’ Диуф се отличи с поредна феноменална намеса след страхотен далечен изстрел на Сон, а 5 минути по-късно гредата спря Ивайло Чочев да удвои аванса на Лудогорец.
82' беше инфарктна за българския шампион. Само за няколко секунди Ница отправи 4 изстрела към вратата на Хендрик Бонман, но нито един не намери мрежата.
С тази загуба Ница отпадна от надпреварата, а Лудогорец продължава към елиминациите за първи път от 6 години.
2013/2014 - стига до 1/8-финалите, отпада от Валенсия
2016/2017 - отпада на 1/16-финалите от Копенхаген
2017/2018 - отпада на 1/16-финалите от Милан
2019/2020 - отпада на 1/16-финалите от Интер
2022/2023 - отпада в плейофната фаза от Андерлехт
2023/2024 - отпада в плейофната фаза от Сервет
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK