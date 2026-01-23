Рома се справи с Щутгарт за място в Топ 8 на Лига Европа (ВИДЕО)

Един от фаворитите в Лига Европа - Рома, се приближи до осминафинал. Римските "вълци" победиха Щутгарт с 2:0 у дома в среща от предпоследния кръг на основната фаза.

Така италианският гранд постигна четири поредни успеха в турнира за първи път от сезон 2020/2021 насам.

С трите точки тимът на Джан Пиеро Гасперини събра 15 на шестото място - точка пред деветия Порто. След седмица "джалоросите" гостуват на Панатинайкос. Щутгарт - 13-и с актив от 12 точки, е домакин на Йънс Бойс.

Във Вечния град

На Стадио Олимпико в Рим, гостите започнаха със самочувствие след трите последователни победи с общо 10 вкарани гола в турнира. Максимилиан Мителщед стреля неточно още във 2', преди Матиас Суле да пропусне две възможности за Рома.

"Швабите" поеха инициативата и създадоха работа на вратаря Миле Свилар. Рома обаче откри резултата в 40', когато Суле изведе Николо Пизили и той не сбърка.

Малко преди почивката капитанът Лоренцо Пелегрини беше спрян отлично от стража Александер Нюбел.

През втората част резервата Ермедин Демирович пропиля най-чистото положение за бившия тим на Красимир Балъков. Германците бяха наказани в третата минута от добавените 5 - появилият се като смяна Пауло Дибала намери Пизили и той оформи крайното 2:0.

По този начин Рома нанесе на Щутгарт първо поражение в последните му 7 двубоя във всички турнири.

