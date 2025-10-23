Ще помогне ли този път Десподов на своя ПАОК?

„Песовете“ срещу „двуглавите орли“. Отборът на капитана на националния ни тим Кирил Десподов пътува за Франция, където ще се изправи срещу силно представящия се в Лига Европа Лил.

Гърците ще търсят първа победа в турнира, след като стартираха с поражение и равенство. Големият въпрос е: Дали Кирил Десподов ще успее да намери отново добрата си форма след колебливото начало на сезона?

Сблъсъка може да гледате от 22:00 ч. пряко по RING и навсякъде и по всяко време на онлайн платформата VOYO.BG.

Лошият старт на Десподов

28-годишният българин има 9 участия за ПАОК през тази кампания, като само в 4 от тях е започвал като титуляр. Досега е отбелязал два гола – единият от дузпа – а в последната среща от Лига Европа срещу Селта Виго записа едва 8 паса и един блокиран удар.

Въпреки слабата му форма, солунският тим оглавява временното класиране в гръцкото първенство. В Европа обаче ситуацията е далеч по-различна – ПАОК все още търси първата си победа в Лига Европа, а Лил едва ли е най-удобният съперник за това.

История

Двата отбора се срещат за първи път, но традицията е на страната на французите – тимовете от Лига 1 са спечелили последните си девет мача срещу гръцки съперници в турнира, като във всеки от тях са отбелязали поне по два гола.

Лил ще се опита да продължи перфектния си старт в Лига Европа. След победите над Бран (2:1) и Рома (1:0) – французите са в отлична позиция за класиране към елиминационната фаза. Отборът има осем победи в последните си девет домакинства в евротурнирите (1 равен).

Ще успее ли Кирил Десподов да помогне на отбора си да спечели първите си три точки в Европа този сезон? - Гледайте от 22:00 пряко по RING.

