Ще успеят ли Лудогорец и Арда да се класират напред? (АНКЕТА)

Ден с изключително значение за Лудогорец и Арда в евротурнирите. След като загубиха първите си мачове като гост, сега за двата отбора победата е на всяка цена, ако искат да продължат напред в Лига Европа и Лигата на конференциите.

Лудогорец - Шкендия 1:2 в първия мач

Лудогорец претърпя изненадваща загуба от Шкендия преди седмица, като за първи път македонски отбор побеждава български. Това осигури преднина на македонския шампион, който има шанс за трети път в историята си да се класира за Лига Европа.

Реваншът обаче сега ще бъде на "Хювефарма Арена", където се очаква домакинските привърженици да дадат сили на своя отбор. След като не успя да се класира за Шампионската лига, със сигурност отборът на Руи Мота няма да иска да играе в третия по-сила турнир - Лига на конференциите, ако отпадне.

Припомняме, че през миналия сезон Мота изведе арменския Ноа до Лигата на конференциите, където отборът загуби с 0:8 от Челси.

Сега шансовете на българския шампион не са малки и "орлите" ще направят всичко по силите си, за да бъдат единственият наш представител в Лига Европа този сезон.

Арда - Ракув Ченстохова 0:1 в първия мач

Всичко или нищо за Арда! Футболистите на Александър Тунчев са само на крачка от историческо първо участие в евротунирите. Това обаче ще бъде възможно, ако победят Ракув. Полският тим спечели първата среща с минималното 1:0 и сега в Кърджали ще брани своята преднина.

Арда пък от своя страна още от първата минута ще бъде в търсене на така важния гол, който да помогне на играчите да се класират напред.

Дали обаче силите на кърджалийци ще стигнат или Ракув ще залости своята врата?

