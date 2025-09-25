Страхотни дербита и във втория ден на Лига Европа

Откриващият ден в Лига Европа ни предложи запомнящи се сблъсъци, както и първа българска победа в Швеция.

Лудогорец подчини Малмьо с 2:1 във вихрен мач в Стокхолм и започна кампанията с 3 точки в актива си.

А какви ли спиращи духа моменти ще ни предложи втория ден - 25 декември? Три от мачовете може да гледате пряко в каналите на bTV Media Group:

Лил - Бран

Норвежката сензация Бран се завръща в евротурнирите след 16-годишно отсъствие. За последно отборът от втория по големина град в скандинавската страна участва в Купата на УЕФА. "Червените" са спечелили само един от мачовете си срещу отбори от топ 5 на първенствата в Европа през този век. Сега Бран се намира в серия от 7 поредни мача без загуба и ще се надява да продължи с положителните резултати.

Снимка: Reuters

От другата страна е Лил, който претърпя първата си загуба в Лига 1 за сезона, след като бе разгромен с 3:0 от Ланс. Това обаче едва ли ще бъде притеснително за "песовете", които имат богата европейска история зад гърба си. През миналия сезон те играха в Шампионската лига и се класираха директно за осминафиналите, след като завършиха на седмо място. От сезон 2020/21 Лил е загубил само 4 мача в груповата фаза на евротурнирите, като има 15 победи и 7 равенства.

Срещата между Лил и Бран може да гледате на живо от 19:45 в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG

Астън Вила - Болоня

Безспорно това е гвоздеят на вечерта. Двата клуба се срещнаха през миналия сезон в основната фаза на Шампионската лига, а Астън Вила победи с 2:0. Сега те отново се срещат на старта на Лига Европа. Вила все още няма победа от началото на сезона, а след последния мач - 1:1 със Съндърланд, мениджърът Унай Емери определи футболистите си като "мързеливи". Испанецът обаче всеки момент може да извади някой трик от ръкава си, като той е най-успешният треньор в Лига Европа с 93 мача, 56 победи и 4 титли.

Снимка: Reuters

Болоня пък участва в две поредни европейски кампании за първи път от началото на века и ще се надява на по-добро представяне от миналия сезон, когато отпадна още в основната фаза на Шампионската лига. Момчетата на Винченцо Италиано все още не могат да намерят правилния път в италианската Серия "А", като са с актив от 2 победи и две загуби.

Страхотния сблъсък може да гледате пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG с начален час 22:00.

Утрехт - Олимпик Лион

Четвъртото място на Утрехт в "Ередивизи" през миналия сезон бе най-високото класиране на холандците от осем години, което им осигури място в квалификациите за Лига Европа, които те преминаха без проблем. Утрехт сега ще играе в основната схема за първи път от сезон 2010/11, но не е спечелил нито един от последните си 11 мача в евротурнирите. Сега обаче идва трудно изпитание - Олимпик Лион, като отборът от едноименния град може да запише 3 поредни загуби за първи път от октомври 2023 г.

Снимка: Reuters

Миналият сезон на Олимпик Лион бе изпълнен с драма. През юни отборът бе изпратен във втора лига заради финансовите проблеми, но проблемите бързо отминаха и "хлапетата" са отново в Лига 1. Това обаче не бе всичко. Треньорът Паоло Фонсека, който дойде след неуспешен престой в Милан, е наказан до ноември да не води тима от резервната скамейка след конфронтация със съдията през март. Това обаче не важи за евротурнирите, където през миналия сезон Лион отпадна драматично от Манчестър Юнайтед след обрат в последните минути.

RING и VOYO.BG ще ви направят съпричастни към първия мач в историята между Утрехт и Олимпик Лион, който започва в 22:00.

Ето и ги всички мачове тази вечер:

Гоу Ахед Ийгълс - Стяуа 19:45

Лил - Бран 19:45

Астън Вила - Болоня 22:00

Утрехт - Олимпик Лион 22:00

Ференцварош - Виктория Пилзен 22:00

Рейнджърс - Селтик 22:00

Залцбург - Порто 22:00

Щутгарт - Селта 22:00

Йънг Бойс - Панатинайкос 22:00

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър Юнайтед и Астън Вила

Манчестър Юнайтед 2 : 0 Астън Вила 67% Притежание на топката 33% 13 Точни удари 4 12 Неточни удари 2 76 Опасни атаки 27 10 Нарушения 10 4 Корнери 3 5 Засади 3 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Old Trafford Състави 1 2 5 23 26 3 8 18 41 13 16 11 27 21 7 44 24 2 4 14 22 23 1 Алтай Байиндир 2 Виктор Линдельоф 5 Хари Магуайър 23 Люк Шоу 26 А. Небето 3 Нусар Мазрауи 8 Бруно Фернандес 18 Каземиро 41 Хари Амис 13 Патрик Доргу 16 Амад Диало 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 22 Иън Маатсен 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 7 Джон Макгин 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 90+4′ Каземиро получи жълт картон 87′ Хладнокръвно изпълнение на Кристиан Ериксен. Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс 84′ Рос Баркли влезе на мястото на Бубакар Камара 83′ 81′ Chido Obi Martins е сменен от Расмус Хойлунд Жълт картон за Морган Роджърс 80′ 76′ Амад Диало отбеляза гол! Пау Торес получи жълт картон 73′ 66′ Джони Еванс влезе на мястото на А. Небето 66′ Кристиан Ериксен е сменен от Мейсън Маунт Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 63′ Юри Тилеманс влезе на мястото на Джон Макгин 62′ 46′ Коби Майноо е сменен от Диого Далот Робин Олсен влезе на мястото на Асенсио 45+4′ 45+1′ Амад Диало получи жълт картон Директен червен картон за Емилиано Мартинес 45+1′ 20′ Диого Далот е сменен от Нусар Мазрауи

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Тотнъм

Астън Вила 2 : 0 Тотнъм 68% Притежание на топката 32% 11 Точни удари 2 7 Неточни удари 1 67 Опасни атаки 25 5 Нарушения 12 9 Корнери 1 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 14 22 44 24 27 21 7 11 47 3 14 29 33 13 24 4 17 37 31 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 22 Иън Маатсен 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 7 Джон Макгин 11 Оли Уоткинс 31 Антонин Кински 24 Джед Спенс 4 Кевин Дансо 17 Кристиан Ромеро 37 Мики ван де Вен 33 Бен Дейвис 13 Съдбата Удоги 3 Reguilón 14 Арчи Грей 29 Папе Сар 47 Майки Мур Срещата по минути 90′ Леон Бейли влезе на мястото на Джон Макгин 88′ Рос Баркли е сменен от Амаду Мвом Онана Ричарлисън влезе на мястото на Уилсън Одоберт 87′ Бренън Джонсън влезе на мястото на Майки Мур 87′ 86′ Дониел Мален влезе на мястото на Оли Уоткинс Доминик Соланке влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 74′ Родриго Бентанкур влезе на мястото на Reguilón 74′ 73′ ГООООЛ! Бубакар Камара беше точен за отбора си Матис Тел получи жълт картон 62′ 59′ ГООООЛ! Езри Конса беше точен за отбора си Ив Бисума влезе на мястото на Папе Сар 53′ Жълт картон за Арчи Грей 33′ 23′ Мати Кеш получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между АФК Борнемут и Астън Вила

АФК Борнемут 0 : 1 Астън Вила 66% Притежание на топката 34% 8 Точни удари 4 2 Неточни удари 2 72 Опасни атаки 30 19 Нарушения 12 10 Корнери 0 2 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Vitality Stadium Състави 13 15 27 2 3 8 12 16 4 24 9 11 27 21 41 44 24 2 4 5 12 23 13 Кепа Арисабалага 15 Адам Смит 27 Илия Забарни 2 Дийн Хуйсен 3 Керкез Милош 8 Алекс Скот 12 Тайлър Адамс 16 Маркъс Таверние 4 Люис Кук 24 Антоан Семеньо 9 Еванилсън 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути Езри Конса получи жълт картон 90+1′ Иън Маатсен влезе на мястото на Морган Роджърс 89′ 88′ Даниел Джебисън влезе на мястото на Керкез Милош 88′ Джулиан Арауджо влезе на мястото на Илия Забарни 83′ Жълт картон за Дийн Хуйсен 78′ Илия Забарни получи жълт картон 76′ Маркос Сенеси влезе на мястото на Тайлър Адамс Пау Торес е сменен от Tyrone Mings 70′ Джон Макгин влезе на мястото на Асенсио 70′ 70′ Дейвид Брукс влезе на мястото на Адам Смит 46′ Джъстин Клуйверт е сменен от Алекс Скот Оли Уоткинс отбеляза гол! 45+6′ Жълт картон за Джейкъб Рамзи 45+5′ Емилиано Мартинес получи жълт картон 45+5′ 45+4′ Адам Смит получи жълт картон Асенсио получи жълт картон 28′ 27′ Алекс Скот получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Fulham

Астън Вила 1 : 0 Fulham 52% Притежание на топката 42% 7 Точни удари 6 3 Неточни удари 6 44 Опасни атаки 31 6 Нарушения 15 5 Корнери 3 1 Засади 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 14 22 44 8 7 21 27 9 17 18 30 8 16 20 2 5 3 33 1 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 22 Иън Маатсен 44 Бубакар Камара 8 Юри Тилеманс 7 Джон Макгин 21 Асенсио 27 Морган Роджърс 9 Маркъс Рашфорд 1 Бернд Лено 2 Кени Тете 5 Йоахим Андерсен 3 Калвин Баси 33 Антъни Робинсън 16 Sander Berge 20 Саша Лукич 18 Андреас Перейра 30 Райън Сесеньон 8 Хари Уилсън 17 Алекс Ивоби Срещата по минути Адама Траоре получи жълт картон 90+9′ получи жълт картон 86′ Жълт картон за 86′ влезе на мястото на Харисън Рийд 83′ Уилиан е сменен от Алекс Ивоби 76′ Харисън Рийд е сменен от Sander Berge 75′ 71′ Дониел Мален е сменен от Оли Уоткинс 71′ Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен Адама Траоре влезе на мястото на Хари Уилсън 67′ Тимъти Кастане влезе на мястото на Кени Тете 67′ Sander Berge получи жълт картон 66′ 61′ Амаду Мвом Онана е сменен от Джон Макгин 60′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Асенсио Жълт картон за Калвин Баси 59′ Емил Смит Роу влезе на мястото на Райън Сесеньон 57′ Кени Тете получи жълт картон 52′ Райън Сесеньон получи жълт картон 31′ 12′ Юри Тилеманс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Астън Вила

Манчестър сити 2 : 1 Астън Вила 61% Притежание на топката 41% 10 Точни удари 3 4 Неточни удари 3 59 Опасни атаки 32 7 Нарушения 13 10 Корнери 5 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 18 27 3 24 75 8 87 20 19 7 17 9 27 8 41 44 24 2 4 14 12 23 18 Стефан Ортега 27 Матеус Нунес 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 75 N. O'Reilly 8 Матео Ковачич 87 Джеймс МакАти 20 Бернардо Силва 19 Илкай Гюндоган 7 Омар Мармуш 17 Кевин Де Бройне 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 8 Юри Тилеманс 41 Джейкъб Рамзи 9 Маркъс Рашфорд Срещата по минути 90+6′ Мануел Аканджи влезе на мястото на Кевин Де Бройне 90+4′ ГООООЛ! Матеус Нунес беше точен за отбора си 86′ Жълт картон за Бернардо Силва Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс 86′ Оли Уоткинс получи жълт картон 85′ 77′ Матеус Нунес получи жълт картон Оли Уоткинс влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 76′ Асенсио е сменен от Амаду Мвом Онана 76′ 74′ Джереми Доку е сменен от Джеймс МакАти 70′ Йошко Гвардиол получи жълт картон Джон Макгин е сменен от Джейкъб Рамзи 61′ Аксел Дисаси влезе на мястото на Мати Кеш 61′ Жълт картон за Морган Роджърс 50′ Лукас Дигне получи жълт картон 35′ 18′ Жълт картон за Точно изпълнение на Маркъс Рашфорд. 18′ 7′ ГООООЛ! Бернардо Силва беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Нюкасъл

Астън Вила 4 : 1 Нюкасъл 48% Притежание на топката 52% 19 Точни удари 8 4 Неточни удари 2 40 Опасни атаки 49 9 Нарушения 12 7 Корнери 7 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Villa Park Състави 23 2 14 4 5 22 44 8 27 21 7 23 14 11 39 8 7 2 5 33 21 22 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 14 Пау Торес 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 22 Иън Маатсен 44 Бубакар Камара 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 7 Джон Макгин 22 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 5 Фабиан Шер 33 Дан Бърн 21 Валентино Ливраменто 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 14 Александър Исак 11 Харви Барнс Срещата по минути 88′ Жълт картон за Джейкъб Рамзи 83′ Маркъс Рашфорд е сменен от Оли Уоткинс Мат Таргет влезе на мястото на Фабиан Шер 82′ 82′ Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс 82′ Рос Баркли е сменен от Бубакар Камара Калъм Уилсън е сменен от Александър Исак 76′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Харви Барнс 76′ Емил Крафт влезе на мястото на Киърън Трипиър 76′ 75′ Амаду Мвом Онана отбеляза гол! 72′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Джон Макгин 72′ Амаду Мвом Онана е сменен от Асенсио Антъни Гордън е сменен от Джейкъб Мърфи 65′ 64′ Иън Маатсен отбеляза гол! Жълт картон за Бруно Гимараеш 63′ Джоелинтън получи жълт картон 41′ Фабиан Шер отбеляза гол! 18′ Жълт картон за Фабиан Шер 13′ 1′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Southampton и Астън Вила

Southampton 0 : 3 Астън Вила 40% Притежание на топката 60% 5 Точни удари 13 2 Неточни удари 12 35 Опасни атаки 90 11 Нарушения 4 2 Корнери 13 Засади 3-4-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. Mary's Stadium Състави 30 6 35 5 2 18 26 3 19 32 20 9 27 21 41 24 8 2 4 5 22 23 30 Арън Рамсдейл 6 Тейлър Харвуд-Белис 35 Ян Беднарек 5 Джак Стивънс 2 Кайл Уокър-Питърс 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 26 C. Ugochukwu 3 Райън Манинг 19 Камерън Арчър 32 Пол Онуачу 20 К. Сулемана 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 22 Иън Маатсен 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 41 Джейкъб Рамзи 9 Маркъс Рашфорд Срещата по минути Пропуск на Асенсио. 90+4′ ГООООЛ! Джон Макгин беше точен за отбора си 90+4′ 89′ Джей Робинсън е сменен от Матеус Гонсало Еспаня Фернандес Бубакар Камара е сменен от Амаду Мвом Онана 89′ 88′ Тейлър Харвуд-Белис получи жълт картон Жълт картон за Джон Макгин 87′ Джон Макгин е сменен от Морган Роджърс 85′ Андрес Гарсия влезе на мястото на Мати Кеш 85′ 82′ Юкинари Сугавара влезе на мястото на Райън Манинг Дониел Мален отбеляза гол! 79′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 73′ Асенсио не отбеляза. 69′ 68′ Ян Беднарек получи жълт картон Оли Уоткинс влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 66′ Дониел Мален е сменен от Джейкъб Рамзи 66′ 61′ Рос Стюарт е сменен от Камерън Арчър 61′ Ще е малка влезе на мястото на К. Сулемана 46′ Тайлър Диблинг влезе на мястото на Пол Онуачу 38′ Матеус Гонсало Еспаня Фернандес получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Nottingham Forest

Астън Вила 2 : 1 Nottingham Forest 53% Притежание на топката 47% 13 Точни удари 10 4 Неточни удари 9 53 Опасни атаки 37 7 Нарушения 15 4 Корнери 4 0 Засади 5 4-2-3-1 Формация 3-4-1-2 Стадион: Villa Park Състави 23 16 3 5 22 24 8 17 21 27 11 21 14 10 16 22 8 7 4 31 5 26 23 Емилиано Мартинес 16 Андрес Гарсия 3 Аксел Дисаси 5 Tyrone Mings 22 Иън Маатсен 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 17 Дониел Мален 21 Асенсио 27 Морган Роджърс 11 Оли Уоткинс 26 Мац Селс 4 Морато 31 Никола Миленкович 5 Мурило 16 Nicolás Domínguez 22 Райън Йейтс 8 Елиът Андерсън 7 Неко Уилямс 10 Morgan Gibbs-White 21 Антъни Еланга 14 Калъм Хъдсън-Одои Срещата по минути 86′ Емилиано Мартинес получи жълт картон Уили Боли влезе на мястото на Морато 75′ Рамон Соса е сменен от Nicolás Domínguez 74′ 73′ Джон Макгин влезе на мястото на Асенсио Жоао Педро Силва получи жълт картон 73′ 62′ Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Оли Уоткинс 62′ Джейкъб Рамзи е сменен от Дониел Мален 62′ Бубакар Камара влезе на мястото на Амаду Мвом Онана ГООООЛ! Жоао Педро Силва беше точен за отбора си 57′ 51′ Жълт картон за Асенсио Жълт картон за Морато 49′ Жоао Педро Силва е сменен от Антъни Еланга 46′ 46′ Езри Конса влезе на мястото на Андрес Гарсия 15′ Дониел Мален отбеляза гол! 13′ Морган Роджърс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Астън Вила

Brighton & Hove Albion 0 : 3 Астън Вила 55% Притежание на топката 45% 8 Точни удари 7 3 Неточни удари 1 62 Опасни атаки 25 16 Нарушения 11 4 Корнери 0 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Състави 1 41 29 5 30 25 26 11 8 22 9 9 27 7 41 44 8 2 4 14 12 23 1 Барт Вербрюген 41 Джак Хиншелуд 29 Ян Пол ван Хеке 5 Луис Дънк 30 Первис Еступинан 25 Диего Гомес 26 Ясин Абас Аяри 11 Саймън Адингра 8 Браджан Груда 22 Каору Митома 9 Жоао Педро 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 7 Джон Макгин 41 Джейкъб Рамзи 9 Маркъс Рашфорд Срещата по минути Дониел Мален отбеляза гол! 90+10′ Жълт картон за Оли Уоткинс 90+2′ Жълт картон за Аксел Дисаси 90+1′ Жълт картон за Емилиано Мартинес 90′ Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс 88′ 84′ Мат О'Райли е сменен от Браджан Груда Аксел Дисаси е сменен от Мати Кеш 81′ Асенсио отбеляза гол! 78′ 72′ Матс Вифер влезе на мястото на Джак Хиншелуд 72′ Дани Уелбек влезе на мястото на Жоао Педро 72′ Ейран Джо Кесин е сменен от Луис Дънк 72′ Карлос Балепа Нум Куома е сменен от Диего Гомес Оли Уоткинс е сменен от Маркъс Рашфорд 65′ Амаду Мвом Онана е сменен от Юри Тилеманс 65′ Асенсио влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 65′ ГООООЛ! Маркъс Рашфорд беше точен за отбора си 51′ 20′ Джак Хиншелуд получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Астън Вила

Брентфорд 0 : 1 Астън Вила 60% Притежание на топката 40% 7 Точни удари 10 6 Неточни удари 2 79 Опасни атаки 40 10 Нарушения 5 6 Корнери 5 2 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Brentford Community Stadium Състави 1 20 22 5 23 6 27 19 24 7 11 11 31 27 41 7 8 3 4 5 12 25 1 Марк Флекен 20 Кристофър Айер 22 Нейтън Колинс 5 Итън Пинок 23 Кийн Люис-Патер 6 Кристиан Норгаард 27 Vitaly Janelt 19 Брайън Мбеумо 24 Микел Дамсгаард 7 Кевин Шаде 11 Yoane Wissa 25 Робин Олсен 3 Аксел Дисаси 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 7 Джон Макгин 8 Юри Тилеманс 31 Леон Бейли 27 Морган Роджърс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 90+6′ Жълт картон за Нейтън Колинс Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс 90+4′ 90+3′ Ким Джи-Су е сменен от Кристофър Айер Жълт картон за Мати Кеш 81′ 75′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Vitaly Janelt Маркъс Рашфорд е сменен от Джейкъб Рамзи 68′ 67′ Жълт картон за Кристофър Айер Бубакар Камара влезе на мястото на Джон Макгин 61′ ГООООЛ! Морган Роджърс беше точен за отбора си 50′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 49′ Мати Кеш влезе на мястото на Леон Бейли 46′ Жълт картон за Джон Макгин 42′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Crystal Palace и Астън Вила

Crystal Palace 4 : 1 Астън Вила 36% Притежание на топката 29% 15 Точни удари 7 4 Неточни удари 4 32 Опасни атаки 27 19 Нарушения 13 3 Корнери 3 7 Засади 1 3-4-2-1 Формация 3-4-3 Стадион: Selhurst Park Състави 1 26 5 6 12 20 19 3 7 10 14 27 11 41 16 7 8 12 3 4 26 23 1 Дийн Хендерсън 26 Крис Ричардс 5 Maxence Lacroix 6 Марк Гуехи 12 Даниел Муньос 20 Адам Уортън 19 Уил Хюз 3 Тирик Мичъл 7 Исмаила Сар 10 Еберечи Езе 14 Жан-Филип Матета 23 Емилиано Мартинес 3 Аксел Дисаси 4 Езри Конса 26 Ламар Богард 16 Андрес Гарсия 7 Джон Макгин 8 Юри Тилеманс 12 Лукас Дигне 27 Морган Роджърс 11 Оли Уоткинс 41 Джейкъб Рамзи Срещата по минути 90+1′ ГООООЛ! Едуард Нкетия беше точен за отбора си 87′ Жълт картон за Джеферсън Лерма 86′ Едуард Нкетия влезе на мястото на Исмаила Сар Леон Бейли получи жълт картон 82′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 78′ 78′ Даичи Камада е сменен от Адам Уортън 71′ Исмаила Сар отбеляза гол! Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Оли Уоткинс 68′ Асенсио е сменен от Джейкъб Рамзи 68′ 59′ ГООООЛ! Жан-Филип Матета беше точен за отбора си 58′ Джеферсън Лерма е сменен от Уил Хюз Морган Роджърс отбеляза гол! 52′ Робин Олсен влезе на мястото на Емилиано Мартинес 46′ Леон Бейли влезе на мястото на Андрес Гарсия 46′ 45+2′ Жълт картон за Даниел Муньос 35′ Уил Хюз получи жълт картон 29′ ГООООЛ! Исмаила Сар беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Челси

Астън Вила 2 : 1 Челси 52% Притежание на топката 30% 10 Точни удари 7 2 Неточни удари 3 52 Опасни атаки 25 15 Нарушения 12 2 Корнери 2 1 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 5 22 7 8 27 21 41 11 7 20 8 18 24 25 27 23 6 3 12 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 22 Иън Маатсен 7 Джон Макгин 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс 12 Филип Йоргенсен 27 Мало Густо 23 Тревох Чалоба 6 Л. Колвил 3 Кукурела 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 20 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 18 Кристофър Нкунку 7 Педро Нето Срещата по минути Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон 89′ 89′ Асенсио отбеляза гол! 78′ Дониел Мален е сменен от Морган Роджърс 77′ Леон Бейли влезе на мястото на Оли Уоткинс Джейдън Санчо е сменен от Кристофър Нкунку 76′ Кристофър Нкунку получи жълт картон 72′ 70′ Андрес Гарсия е сменен от Мати Кеш 69′ Джон Макгин получи жълт картон 59′ Ламар Богард влезе на мястото на Tyrone Mings 57′ ГООООЛ! Асенсио беше точен за отбора си Жълт картон за Хоакин Фернандес 56′ 46′ Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Джейкъб Рамзи ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си 9′ Тосин Адарабиойо е сменен от Тревох Чалоба 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Ливърпул

Астън Вила 2 : 2 Ливърпул 52% Притежание на топката 36% 4 Точни удари 12 4 Неточни удари 8 58 Опасни атаки 47 8 Нарушения 9 6 Корнери 7 3 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 16 3 5 12 7 8 27 21 9 11 20 11 8 17 38 10 66 5 4 26 1 23 Емилиано Мартинес 16 Андрес Гарсия 3 Аксел Дисаси 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 7 Джон Макгин 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 9 Маркъс Рашфорд 11 Оли Уоткинс 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 17 Къртис Джоунс 20 Диого Хота Срещата по минути Джарел Куанса влезе на мястото на Конър Брадли 89′ 86′ Ламар Богард е сменен от Джон Макгин 81′ Отменен гол Луис Диас е сменен от Алексис Мак Алистър 80′ 78′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 67′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 67′ Дониел Мален е сменен от Асенсио 67′ Мати Кеш е сменен от Андрес Гарсия Дарвин Нуньес влезе на мястото на Диого Хота 66′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 66′ ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 61′ 45+3′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 38′ Юри Тилеманс отбеляза гол! Мохамед Салах отбеляза гол! 29′ 23′ Аксел Дисаси получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Ипсуич Таун

Астън Вила 1 : 1 Ипсуич Таун 76% Притежание на топката 35% 15 Точни удари 14 10 Неточни удари 9 88 Опасни атаки 52 7 Нарушения 14 16 Корнери 10 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 16 3 44 12 7 8 17 27 41 11 19 18 20 9 8 12 40 26 24 22 31 23 Емилиано Мартинес 16 Андрес Гарсия 3 Аксел Дисаси 44 Бубакар Камара 12 Лукас Дигне 7 Джон Макгин 8 Юри Тилеманс 17 Дониел Мален 27 Морган Роджърс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс 31 Алекс Палмър 40 Аксел Туанзеби 26 Дара О'Шеа 24 Яков Грийвс 22 Конор Таунсенд 8 Калвин Филипс 12 Йенс Каюсте 18 Бен Джонсън 20 Омари Гиро-Хатчинсън 9 Хулио Енсисо 19 Лиъм Делап Срещата по минути Жълт картон за Омари Гиро-Хатчинсън 90+5′ Джак Тейлър влезе на мястото на Омари Гиро-Хатчинсън 90+5′ Масимо Луонго влезе на мястото на Йенс Каюсте 80′ Джордж Хърст влезе на мястото на Лиъм Делап 80′ 69′ Оли Уоткинс отбеляза гол! Калвин Филипс получи жълт картон 68′ 63′ Асенсио влезе на мястото на Дониел Мален ГООООЛ! Лиъм Делап беше точен за отбора си 56′ Яков Грийвс получи жълт картон 54′ Люк Вулфенден влезе на мястото на Джак Кларк 46′ 46′ Маркъс Рашфорд е сменен от Джейкъб Рамзи 46′ Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне Аксел Туанзеби получи жълт картон 28′ Джак Кларк е сменен от Хулио Енсисо 17′ 16′ Tyrone Mings е сменен от Бубакар Камара

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Астън Вила

Уулвърхамптън 2 : 0 Астън Вила 31% Притежание на топката 39% 6 Точни удари 8 2 Неточни удари 3 25 Опасни атаки 43 20 Нарушения 8 5 Корнери 3 6 Засади 4 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Molineux Stadium Състави 1 2 12 24 22 7 27 3 21 10 29 11 27 7 41 26 8 16 4 44 12 23 1 Хосе Са 2 Мат Дохърти 12 Емануел Агбаду 24 Тоти Гомес 22 Нелсън Семедо 7 Андре 27 Jean-Ricner Bellegarde 3 Райън Айт Нури 21 Пабло Сарабия 10 Матеус Куня 29 Гонсало Гуедес 23 Емилиано Мартинес 16 Андрес Гарсия 4 Езри Конса 44 Бубакар Камара 12 Лукас Дигне 26 Ламар Богард 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 7 Джон Макгин 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 90+7′ Матеус Куня получи жълт картон 90+7′ ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си 88′ Сантяго Буено влезе на мястото на Jean-Ricner Bellegarde Коста Неделкович влезе на мястото на Ламар Богард 83′ 79′ Хи Чан Хуанг влезе на мястото на Пабло Сарабия 73′ Родриго Гомес е сменен от Гонсало Гуедес 73′ Томи Дойл е сменен от Райън Айт Нури Отменен гол 55′ 53′ получи жълт картон Амаду Мвом Онана е сменен от Джейкъб Рамзи 46′ Дониел Мален е сменен от Андрес Гарсия 46′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 46′ Леон Бейли влезе на мястото на Оли Уоткинс 46′ Жълт картон за Ламар Богард 45+2′ 34′ Пабло Сарабия получи жълт картон Жълт картон за Морган Роджърс 30′ Жълт картон за Джон Макгин 16′ 12′ Jean-Ricner Bellegarde отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Уест Хем

Астън Вила 1 : 1 Уест Хем 46% Притежание на топката 49% 9 Точни удари 11 5 Неточни удари 7 45 Опасни атаки 59 13 Нарушения 12 4 Корнери 9 2 Засади 2 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 5 12 8 44 31 27 41 11 10 14 4 29 28 19 33 5 26 3 23 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 8 Юри Тилеманс 44 Бубакар Камара 31 Леон Бейли 27 Морган Роджърс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс 23 Алфонс Ареола 5 Владимир Куфал 26 Макс Килман 3 Арън Кресуел 29 Аарон Уан-Бисака 28 Томаш Соучек 19 Едсън Алварес 33 Емерсън 14 Кудус Мохамед 4 Карлос Солер 10 Лукас Пакета Срещата по минути Гуидо Родригес влезе на мястото на Кудус Мохамед 90+7′ Анди Ървинг влезе на мястото на Едсън Алварес 89′ Оливър Скарлс е сменен от Емерсън 75′ Дани Ингс е сменен от Карлос Солер 75′ 73′ Джон Макгин е сменен от Джейкъб Рамзи 72′ Емилиано Буендия е сменен от Морган Роджърс Емерсън отбеляза гол! 70′ Жълт картон за Едсън Алварес 68′ 66′ Джон Дюран е сменен от Оли Уоткинс 65′ Дониел Мален е сменен от Леон Бейли 64′ Морган Роджърс получи жълт картон Томаш Соучек получи жълт картон 63′ 45+5′ Жълт картон за Юри Тилеманс Арън Кресуел получи жълт картон 45+5′ 38′ Иън Маатсен е сменен от Tyrone Mings 8′ Джейкъб Рамзи отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Астън Вила

Арсенал 2 : 2 Астън Вила 66% Притежание на топката 34% 10 Точни удари 5 7 Неточни удари 3 93 Опасни атаки 14 10 Нарушения 18 10 Корнери 1 3 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 5 12 6 49 8 41 23 11 29 19 11 27 8 41 44 24 2 4 5 22 23 22 Дейвид Рая 5 Томас Парти 12 Jurriën Timber 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 41 Деклан Райс 23 Микел Мерино 11 Мартинели 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 22 Иън Маатсен 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 8 Юри Тилеманс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути Жълт картон за Морган Роджърс 90+5′ 90+4′ Жълт картон за Рахим Стърлинг 88′ Отменен гол Леон Бейли влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 85′ 82′ Рахим Стърлинг е сменен от Мартинели Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс 80′ Бубакар Камара получи жълт картон 78′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 68′ 67′ Жълт картон за Леандро Тросар Унаи Емери Етсегойен получи жълт картон 63′ ГООООЛ! Юри Тилеманс беше точен за отбора си 60′ 55′ Кай Хаверц отбеляза гол! Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен 46′ Ламар Богард е сменен от Амаду Мвом Онана 37′ 35′ Мартинели отбеляза гол! 30′ Микел Артета получи жълт картон Жълт картон за Иън Маатсен 20′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Астън Вила

Everton 0 : 1 Астън Вила 50% Притежание на топката 29% 7 Точни удари 2 3 Неточни удари 4 40 Опасни атаки 25 17 Нарушения 7 8 Корнери 0 5 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Goodison Park Състави 1 18 6 32 19 8 27 11 16 10 9 11 27 8 41 44 24 2 4 5 12 23 1 Джордан Пикфорд 18 Ашли Йънг 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 19 Виталий Миколенко 8 Орел Мангала 27 Идриса Гуейе 11 Джак Харисън 16 Abdoulaye Doucouré 10 Илиман Ндиайе 9 Доминик Калвърт-Левин 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 8 Юри Тилеманс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 83′ Джейк О'Брайън е сменен от Ашли Йънг 83′ Бето влезе на мястото на Abdoulaye Doucouré Емилиано Буендия е сменен от Джейкъб Рамзи 81′ 59′ Джеспър Линдстрьом влезе на мястото на Джак Харисън 54′ Джордан Пикфорд получи жълт картон 52′ Жълт картон за Идриса Гуейе Оли Уоткинс отбеляза гол! 51′ Жълт картон за Амаду Мвом Онана 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Leicester City

Астън Вила 2 : 1 Leicester City 61% Притежание на топката 39% 8 Точни удари 8 5 Неточни удари 3 62 Опасни атаки 43 10 Нарушения 8 6 Корнери 3 1 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 5 12 44 6 31 8 7 11 9 18 11 10 8 24 2 4 23 33 41 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 6 Рос Баркли 31 Леон Бейли 8 Юри Тилеманс 7 Джон Макгин 11 Оли Уоткинс 41 Jakub stolarczyk 2 Джеймс Джъстин 4 Conor Coady 23 Яник Вестергаард 33 Лука Томас 8 Хари Уинкс 24 Бубакари Сумаре 18 Джордан Аю 11 Билал Ел Ханус 10 Стифи Мавидиди 9 Джейми Варди Срещата по минути Бубакари Сумаре получи жълт картон 90+5′ Боби Рийд е сменен от Лука Томас 90′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Джордан Аю 83′ Петсън Дака влезе на мястото на Билал Ел Ханус 82′ Калеб Околи е сменен от Conor Coady 82′ 76′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 76′ Леон Бейли отбеляза гол! 76′ Емилиано Буендия е сменен от Рос Баркли Стифи Мавидиди отбеляза гол! 63′ Wout Faes влезе на мястото на Яник Вестергаард 62′ 58′ ГООООЛ! Рос Баркли беше точен за отбора си 19′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Джон Макгин

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Brighton & Hove Albion

Астън Вила 2 : 2 Brighton & Hove Albion 60% Притежание на топката 36% 12 Точни удари 7 8 Неточни удари 4 59 Опасни атаки 20 9 Нарушения 10 12 Корнери 4 2 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 4 3 14 12 44 8 31 7 27 11 9 8 10 11 20 26 2 29 5 3 1 23 Емилиано Мартинес 4 Езри Конса 3 Диего Карлос 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 8 Юри Тилеманс 31 Леон Бейли 7 Джон Макгин 27 Морган Роджърс 11 Оли Уоткинс 1 Барт Вербрюген 2 Тарик Лампти 29 Ян Пол ван Хеке 5 Луис Дънк 3 Игор Хулио 20 Карлос Балепа Нум Куома 26 Ясин Абас Аяри 8 Браджан Груда 10 Хулио Енсисо 11 Саймън Адингра 9 Жоао Педро Срещата по минути Игор Хулио получи жълт картон 90+2′ Якуб Модер влезе на мястото на Карлос Балепа Нум Куома 86′ 83′ Рос Баркли е сменен от Юри Тилеманс 83′ Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне 83′ Амаду Мвом Онана влезе на мястото на Бубакар Камара ГООООЛ! Тарик Лампти беше точен за отбора си 81′ 77′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Леон Бейли Жълт картон за Карлос Балепа Нум Куома 72′ Мат О'Райли е сменен от Ясин Абас Аяри 69′ Янкуба Минтех влезе на мястото на Браджан Груда 58′ Каору Митома е сменен от Саймън Адингра 58′ Джорджинио Рътър е сменен от Хулио Енсисо 58′ 47′ ГООООЛ! Морган Роджърс беше точен за отбора си 45+7′ Жълт картон за Tyrone Mings Ясин Абас Аяри получи жълт картон 45+7′ 45+3′ Tyrone Mings получи жълт картон 38′ Жълт картон за Морган Роджърс получи жълт картон 37′ получи жълт картон 37′ 36′ Оли Уоткинс преодоля вратаря. 20′ Tyrone Mings е сменен от Пау Торес ГООООЛ! Саймън Адингра беше точен за отбора си 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Астън Вила

Нюкасъл 3 : 0 Астън Вила 63% Притежание на топката 36% 16 Точни удари 12 6 Неточни удари 8 74 Опасни атаки 47 15 Нарушения 9 9 Корнери 7 5 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. James' Park Състави 1 2 5 33 20 39 8 7 23 14 10 9 7 8 27 44 24 2 4 14 12 23 1 Мартин Дъбравка 2 Киърън Трипиър 5 Фабиан Шер 33 Дан Бърн 20 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 14 Александър Исак 10 Антъни Гордън 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 7 Джон Макгин 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 9 Джон Дюран Срещата по минути 90+3′ Уилям Осула е сменен от Александър Исак 90+3′ Луис Майли е сменен от Бруно Гимараеш 90+1′ ГООООЛ! Джоелинтън беше точен за отбора си 81′ Бруно Гимараеш отбеляза гол! Емилиано Буендия влезе на мястото на Джон Макгин 80′ 79′ Мат Таргет влезе на мястото на Киърън Трипиър 79′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Антъни Гордън 79′ Харви Барнс е сменен от Джейкъб Мърфи Рос Баркли влезе на мястото на Бубакар Камара 69′ Леон Бейли влезе на мястото на Морган Роджърс 69′ Коста Неделкович влезе на мястото на Мати Кеш 69′ 59′ ГООООЛ! Александър Исак беше точен за отбора си Оли Уоткинс е сменен от Юри Тилеманс 46′ 45′ Джоелинтън получи жълт картон Директен червен картон за Джон Дюран 32′ Джон Дюран e изгонен с директен червен картон 32′ 23′ Жълт картон за Киърън Трипиър 23′ Жълт картон за Киърън Трипиър Мати Кеш получи жълт картон 14′ Мати Кеш получи жълт картон 14′ 2′ Антъни Гордън отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Манчестър сити

Астън Вила 2 : 1 Манчестър сити 44% Притежание на топката 36% 10 Точни удари 7 1 Неточни удари 3 23 Опасни атаки 37 14 Нарушения 14 5 Корнери 5 3 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 14 12 44 24 7 8 27 9 9 20 47 10 19 8 82 25 5 24 18 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 7 Джон Макгин 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 9 Джон Дюран 18 Стефан Ортега 82 Р. Луис 25 Мануел Аканджи 5 Джон Стоунс 24 Йошко Гвардиол 19 Илкай Гюндоган 8 Матео Ковачич 20 Бернардо Силва 47 Фил Фодън 10 Джак Грийлиш 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90+4′ Джон Макгин получи жълт картон ГООООЛ! Фил Фодън беше точен за отбора си 90+3′ 90+1′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Морган Роджърс Джак Грийлиш получи жълт картон 87′ Джереми Доку е сменен от Матео Ковачич 84′ Йошко Гвардиол получи жълт картон 84′ 80′ Оли Уоткинс е сменен от Джон Дюран Савио Морейра де Оливейра влезе на мястото на Илкай Гюндоган 73′ 65′ Морган Роджърс отбеляза гол! Жълт картон за Р. Луис 47′ Кайл Уокър е сменен от Джон Стоунс 46′ 45+2′ Емилиано Мартинес получи жълт картон 37′ Жълт картон за Мати Кеш 16′ ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Астън Вила

Nottingham Forest 2 : 1 Астън Вила 50% Притежание на топката 42% 12 Точни удари 5 5 Неточни удари 4 69 Опасни атаки 33 12 Нарушения 8 4 Корнери 2 2 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: The City Ground Състави 26 34 31 5 7 22 8 16 10 14 11 7 8 2 27 12 44 4 3 14 5 23 26 Мац Селс 34 Ола Айна 31 Никола Миленкович 5 Мурило 7 Неко Уилямс 22 Райън Йейтс 8 Елиът Андерсън 16 Nicolás Domínguez 10 Morgan Gibbs-White 14 Калъм Хъдсън-Одои 11 Крис Ууд 23 Емилиано Мартинес 4 Езри Конса 3 Диего Карлос 14 Пау Торес 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 8 Юри Тилеманс 2 Мати Кеш 27 Морган Роджърс 7 Джон Макгин Срещата по минути 90+4′ Уили Боли влезе на мястото на Калъм Хъдсън-Одои 90+3′ ГООООЛ! Антъни Еланга беше точен за отбора си Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 90+1′ Рос Баркли влезе на мястото на Бубакар Камара 90+1′ 87′ Никола Миленкович отбеляза гол! 81′ Отменен гол 77′ Антъни Еланга влезе на мястото на Nicolás Domínguez Оли Уоткинс влезе на мястото на Джон Дюран 74′ Амаду Мвом Онана е сменен от Юри Тилеманс 74′ Джон Дюран получи жълт картон 70′ 68′ Жоао Педро Силва влезе на мястото на Райън Йейтс 68′ Морато е сменен от Мурило ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си 63′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Southampton

Астън Вила 1 : 0 Southampton 47% Притежание на топката 53% 14 Точни удари 8 5 Неточни удари 6 55 Опасни атаки 53 18 Нарушения 17 14 Корнери 2 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 5-3-2 Стадион: Villa Park Състави 23 4 3 14 22 44 8 31 7 27 9 9 19 33 4 18 14 6 15 2 3 13 23 Емилиано Мартинес 4 Езри Конса 3 Диего Карлос 14 Пау Торес 22 Иън Маатсен 44 Бубакар Камара 8 Юри Тилеманс 31 Леон Бейли 7 Джон Макгин 27 Морган Роджърс 9 Джон Дюран 13 Джо Лумли 14 Джеймс Бри 6 Тейлър Харвуд-Белис 15 Нейтън Ууд 2 Кайл Уокър-Питърс 3 Райън Манинг 33 Тайлър Диблинг 4 Флин Даунс 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 9 Адам Армстронг 19 Камерън Арчър Срещата по минути 90+6′ Морган Роджърс получи жълт картон К. Сулемана е сменен от Райън Манинг 90+2′ Жълт картон за Самуел Амо-Амеев 85′ Бен Бреретън влезе на мястото на Флин Даунс 79′ Жълт картон за Нейтън Ууд 78′ Самуел Амо-Амеев влезе на мястото на Камерън Арчър 73′ Жълт картон за Флин Даунс 69′ 59′ Jaden Philogene-Bidace влезе на мястото на Леон Бейли 59′ Рос Баркли влезе на мястото на Иън Маатсен 58′ Оли Уоткинс е сменен от Юри Тилеманс 58′ Лукас Дигне влезе на мястото на Джон Дюран Джо Арибо е сменен от Джеймс Бри 46′ 24′ Джон Дюран отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Брентфорд

Астън Вила 3 : 1 Брентфорд 49% Притежание на топката 50% 16 Точни удари 10 4 Неточни удари 10 45 Опасни атаки 71 11 Нарушения 9 10 Корнери 6 0 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 5 12 44 8 31 7 27 11 19 11 7 18 27 24 4 22 5 23 1 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 8 Юри Тилеманс 31 Леон Бейли 7 Джон Макгин 27 Морган Роджърс 11 Оли Уоткинс 1 Марк Флекен 4 Сеп Ван Ден Берг 22 Нейтън Колинс 5 Итън Пинок 23 Кийн Люис-Патер 18 Yehor Yarmoliuk 27 Vitaly Janelt 24 Микел Дамсгаард 19 Брайън Мбеумо 11 Yoane Wissa 7 Кевин Шаде Срещата по минути 88′ Иън Маатсен е сменен от Джон Макгин 87′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Морган Роджърс 82′ Жълт картон за Мати Кеш Mads Roerslev влезе на мястото на Кийн Люис-Патер 80′ I. Насименто Родригес е сменен от Yoane Wissa 71′ Фабио Карвальо е сменен от Кевин Шаде 71′ 71′ Рос Баркли е сменен от Бубакар Камара 65′ Жълт картон за Джон Дюран 65′ Jaden Philogene-Bidace е сменен от Леон Бейли 65′ Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс Едмонд-Парис Магома е сменен от Yehor Yarmoliuk 64′ ГООООЛ! Микел Дамсгаард беше точен за отбора си 54′ Нейтън Колинс получи жълт картон 49′ 34′ Мати Кеш отбеляза гол! 28′ Оли Уоткинс не сбърка. Жълт картон за Итън Пинок 25′ 21′ Морган Роджърс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Астън Вила

Челси 3 : 0 Астън Вила 64% Притежание на топката 45% 12 Точни удари 8 5 Неточни удари 4 57 Опасни атаки 56 21 Нарушения 5 3 Корнери 8 3 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 25 29 6 3 45 8 7 20 19 15 11 19 27 7 44 8 2 4 14 12 23 1 Робърт Санчес 25 Мойсес Кайседо Корозо 29 Уесли Фофана 6 Л. Колвил 3 Кукурела 45 Ромео Лавия 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 20 Коул Палмър 19 Джейдън Санчо 15 Николас Джаксън 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 44 Бубакар Камара 8 Юри Тилеманс 19 Jaden Philogene-Bidace 27 Морган Роджърс 7 Джон Макгин 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 89′ Жоао Феликс получи жълт картон 86′ Мало Густо влезе на мястото на Ромео Лавия 86′ Жоао Феликс е сменен от Коул Палмър 85′ Жълт картон за Нони Мадуеке 85′ Нони Мадуеке получи жълт картон Емилиано Буендия е сменен от Оли Уоткинс 84′ 83′ ГООООЛ! Коул Палмър беше точен за отбора си 71′ Кристофър Нкунку влезе на мястото на Николас Джаксън 71′ Нони Мадуеке влезе на мястото на Джейдън Санчо Джон Дюран влезе на мястото на Морган Роджърс 66′ Леон Бейли е сменен от Jaden Philogene-Bidace 66′ Рос Баркли влезе на мястото на Бубакар Камара 62′ Жълт картон за Мати Кеш 61′ 60′ Беноа Бадиашиле влезе на мястото на Уесли Фофана Jaden Philogene-Bidace получи жълт картон 54′ Робин Олсен влезе на мястото на Емилиано Мартинес 46′ 36′ ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си 7′ Николас Джаксън отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Crystal Palace

Астън Вила 2 : 2 Crystal Palace 70% Притежание на топката 49% 15 Точни удари 11 2 Неточни удари 7 54 Опасни атаки 59 10 Нарушения 12 10 Корнери 9 1 Засади 2 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Villa Park Състави 23 26 3 14 22 6 8 31 27 7 11 14 7 55 12 19 28 3 27 5 6 1 23 Емилиано Мартинес 26 Ламар Богард 3 Диего Карлос 14 Пау Торес 22 Иън Маатсен 6 Рос Баркли 8 Юри Тилеманс 31 Леон Бейли 27 Морган Роджърс 7 Джон Макгин 11 Оли Уоткинс 1 Дийн Хендерсън 27 Тревох Чалоба 5 Maxence Lacroix 6 Марк Гуехи 12 Даниел Муньос 19 Уил Хюз 28 Cheick Doucouré 3 Тирик Мичъл 7 Исмаила Сар 55 Джъстин Девенни 14 Жан-Филип Матета Срещата по минути Крис Ричардс влезе на мястото на Уил Хюз 90′ Натаниел Клин влезе на мястото на Исмаила Сар 90′ Тирик Мичъл получи жълт картон 87′ 85′ Емилиано Буендия получи жълт картон 85′ Емилиано Буендия получи жълт картон 85′ Жълт картон за Емилиано Буендия 82′ Jaden Philogene-Bidace е сменен от Леон Бейли 82′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Морган Роджърс Тревох Чалоба получи жълт картон 77′ 77′ ГООООЛ! Рос Баркли беше точен за отбора си Джефри Шлуп е сменен от Джъстин Девенни 74′ 69′ Джон Дюран влезе на мястото на Джон Макгин 69′ Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен 66′ Иън Маатсен получи жълт картон Джеферсън Лерма е сменен от Cheick Doucouré 64′ 59′ Диего Карлос получи жълт картон 46′ Мати Кеш е сменен от Ламар Богард ГООООЛ! Джъстин Девенни беше точен за отбора си 45+1′ 45′ Юри Тилеманс пропусна от бялата точка. 43′ Потвърдена дузпа 36′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си ГООООЛ! Исмаила Сар беше точен за отбора си 4′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Астън Вила

Ливърпул 2 : 0 Астън Вила 62% Притежание на топката 32% 9 Точни удари 6 5 Неточни удари 2 52 Опасни атаки 39 11 Нарушения 5 2 Корнери 3 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 62 66 5 4 26 38 10 11 17 7 9 11 31 27 41 24 8 4 3 14 12 23 62 Каоимхин Келехер 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 7 Луис Диас 9 Дарвин Нуньес 23 Емилиано Мартинес 4 Езри Конса 3 Диего Карлос 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 31 Леон Бейли 27 Морган Роджърс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 87′ Ватару Ендо е сменен от Алексис Мак Алистър 84′ Мохамед Салах отбеляза гол! Бубакар Камара получи жълт картон 76′ Жълт картон за Бубакар Камара 76′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 74′ Бубакар Камара е сменен от Амаду Мвом Онана 74′ 65′ Доминик Собослай е сменен от Къртис Джоунс Jaden Philogene-Bidace е сменен от Леон Бейли 65′ 65′ Коди Гакпо влезе на мястото на Дарвин Нуньес Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс 65′ Жълт картон за Юри Тилеманс 45+3′ Джон Макгин влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 45+2′ Жълт картон за Морган Роджърс 34′ 25′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 20′ ГООООЛ! Дарвин Нуньес беше точен за отбора си 20′ ГООООЛ! Дарвин Нуньес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Астън Вила

Тотнъм 4 : 1 Астън Вила 51% Притежание на топката 50% 8 Точни удари 12 8 Неточни удари 5 57 Опасни атаки 69 14 Нарушения 12 6 Корнери 4 1 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 23 17 6 13 21 30 29 22 19 7 11 7 27 41 24 8 2 4 14 12 23 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 17 Кристиан Ромеро 6 Раду Дръгушин 13 Съдбата Удоги 21 Деян Кулусевски 30 Родриго Бентанкур 29 Папе Сар 22 Бренън Джонсън 19 Доминик Соланке 7 Хенг-Мин Сон 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 7 Джон Макгин 27 Морган Роджърс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 90+5′ ГООООЛ! Джеймс Мадисън беше точен за отбора си 82′ Арчи Грей влезе на мястото на Съдбата Удоги 82′ Джеймс Мадисън е сменен от Ричарлисън Jaden Philogene-Bidace е сменен от Джейкъб Рамзи 81′ Бубакар Камара е сменен от Юри Тилеманс 81′ Леон Бейли влезе на мястото на Джон Макгин 80′ 79′ Доминик Соланке отбеляза гол! 75′ Доминик Соланке отбеляза гол! Джон Дюран е сменен от Морган Роджърс 69′ 61′ Бен Дейвис е сменен от Кристиан Ромеро Диего Карлос е сменен от Мати Кеш 60′ 58′ Жълт картон за Кристиан Ромеро 56′ Ричарлисън е сменен от Хенг-Мин Сон 56′ Ив Бисума влезе на мястото на Родриго Бентанкур 54′ Жълт картон за Педро Поро 49′ Бренън Джонсън отбеляза гол! Морган Роджърс отбеляза гол! 32′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и АФК Борнемут

Астън Вила 1 : 1 АФК Борнемут 57% Притежание на топката 36% 13 Точни удари 12 5 Неточни удари 8 54 Опасни атаки 47 12 Нарушения 9 9 Корнери 7 0 Засади 1 4-4-1-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 14 12 7 24 8 41 27 11 26 11 19 24 10 4 22 27 5 3 42 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 7 Джон Макгин 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 41 Джейкъб Рамзи 27 Морган Роджърс 11 Оли Уоткинс 42 Марк Травърс 22 Джулиан Арауджо 27 Илия Забарни 5 Маркос Сенеси 3 Керкез Милош 10 Райън Кристи 4 Люис Кук 11 Dango Ouattara 19 Джъстин Клуйверт 24 Антоан Семеньо 26 Enes ünal Срещата по минути ГООООЛ! Еванилсън беше точен за отбора си 90+6′ 90+6′ Рос Баркли получи жълт картон 90+4′ Жълт картон за Мати Кеш Жълт картон за Маркъс Таверние 90′ 82′ Бубакар Камара влезе на мястото на Оли Уоткинс Дейвид Брукс влезе на мястото на Керкез Милош 81′ Тайлър Адамс е сменен от Райън Кристи 81′ Антоан Семеньо получи жълт картон 80′ 76′ Рос Баркли отбеляза гол! 71′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 71′ Леон Бейли е сменен от Джон Макгин Маркъс Таверние е сменен от Джъстин Клуйверт 64′ Еванилсън е сменен от Enes ünal 64′ 58′ Жълт картон за Лукас Дигне 57′ Джон Дюран е сменен от Морган Роджърс 55′ Джон Макгин получи жълт картон 46′ Рос Баркли е сменен от Амаду Мвом Онана Enes ünal получи жълт картон 45+1′ 41′ Жълт картон за Джейкъб Рамзи Жълт картон за Адам Смит 40′ Адам Смит влезе на мястото на Джулиан Арауджо 30′ 28′ Джон Макгин отбеляза гол! 28′ Отменен гол 28′ ГООООЛ! Джон Макгин беше точен за отбора си Джулиан Арауджо получи жълт картон 21′ 18′ Юри Тилеманс получи жълт картон Жълт картон за Джъстин Клуйверт 10′ 4′ Амаду Мвом Онана получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Астън Вила

Fulham 1 : 3 Астън Вила 52% Притежание на топката 36% 9 Точни удари 7 1 Неточни удари 3 33 Опасни атаки 37 8 Нарушения 14 6 Корнери 5 2 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Craven Cottage Състави 1 2 5 3 33 18 16 11 32 17 7 11 31 27 41 24 8 2 3 14 12 23 1 Бернд Лено 2 Кени Тете 5 Йоахим Андерсен 3 Калвин Баси 33 Антъни Робинсън 18 Андреас Перейра 16 Sander Berge 11 Адама Траоре 32 Емил Смит Роу 17 Алекс Ивоби 7 Раул Хименес 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 3 Диего Карлос 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 31 Леон Бейли 27 Морган Роджърс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 90+8′ Иса Диоп получи жълт картон Jaden Philogene-Bidace получи жълт картон 88′ Жълт картон за Jaden Philogene-Bidace 88′ Джон Макгин влезе на мястото на Морган Роджърс 83′ Жълт картон за Лукас Дигне 83′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 83′ 80′ Хари Уилсън влезе на мястото на Sander Berge 80′ Том Керни е сменен от Емил Смит Роу Джон Дюран е сменен от Оли Уоткинс 75′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 75′ 71′ Антъни Робинсън получи жълт картон Морган Роджърс получи жълт картон 70′ Морган Роджърс получи жълт картон 70′ ГООООЛ! Иса Диоп беше точен за отбора си 69′ 68′ Райс Нелсън влезе на мястото на Адама Траоре 68′ Иса Диоп влезе на мястото на Андреас Перейра 65′ Емил Смит Роу получи жълт картон 65′ Емил Смит Роу получи жълт картон 64′ Директен червен картон за Йоахим Андерсен Jaden Philogene-Bidace влезе на мястото на Леон Бейли 61′ Оли Уоткинс отбеляза гол! 59′ 58′ Калвин Баси получи жълт картон 57′ Жълт картон за Калвин Баси Жълт картон за Леон Бейли 33′ Леон Бейли получи жълт картон 33′ 27′ не отбеляза. 27′ Андреас Перейра не успя да преодолее вратаря. 25′ Потвърдена дузпа ГООООЛ! Морган Роджърс беше точен за отбора си 9′ 5′ ГООООЛ! Раул Хименес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Манчестър Юнайтед

Астън Вила 0 : 0 Манчестър Юнайтед 54% Притежание на топката 35% 6 Точни удари 4 5 Неточни удари 2 53 Опасни атаки 39 13 Нарушения 10 6 Корнери 3 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 14 12 6 8 31 27 19 11 9 17 8 10 37 14 3 5 35 20 24 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 6 Рос Баркли 8 Юри Тилеманс 31 Леон Бейли 27 Морган Роджърс 19 Jaden Philogene-Bidace 11 Оли Уоткинс 24 Андре Онана 3 Нусар Мазрауи 5 Хари Магуайър 35 Джони Еванс 20 Диого Далот 37 Коби Майноо 14 Кристиан Ериксен 17 Алехандро Ферейра 8 Бруно Фернандес 10 Маркъс Рашфорд 9 Расмус Хойлунд Срещата по минути 90+4′ Жълт картон за Рос Баркли Жълт картон за Виктор Линдельоф 87′ 85′ Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне Каземиро е сменен от Коби Майноо 85′ Джошуа Зиркзи влезе на мястото на Расмус Хойлунд 64′ Антоний влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 64′ 63′ Джон Дюран влезе на мястото на Леон Бейли Жълт картон за Маркъс Рашфорд 59′ Виктор Линдельоф е сменен от Нусар Мазрауи 46′ Матейс Де Лигт е сменен от Хари Магуайър 46′ Коби Майноо получи жълт картон 41′ Хари Магуайър получи жълт картон 36′ 12′ Диего Карлос е сменен от Езри Конса Жълт картон за Кристиан Ериксен 3′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ипсуич Таун и Астън Вила

Ипсуич Таун 2 : 2 Астън Вила 44% Притежание на топката 43% 10 Точни удари 10 5 Неточни удари 7 35 Опасни атаки 45 10 Нарушения 13 10 Корнери 6 2 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Portman Road Stadium Състави 1 40 26 24 3 5 8 21 20 47 19 11 31 27 41 24 8 4 3 14 12 23 1 Ариджанет Мурич 40 Аксел Туанзеби 26 Дара О'Шеа 24 Яков Грийвс 3 Лейф Дейвис 5 Сам Морси 8 Калвин Филипс 21 Chiedozie Ogbene 20 Омари Гиро-Хатчинсън 47 Джак Кларк 19 Лиъм Делап 23 Емилиано Мартинес 4 Езри Конса 3 Диего Карлос 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 31 Леон Бейли 27 Морган Роджърс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 90+1′ Sammie Szmodics е сменен от Джак Кларк 90+1′ Масимо Луонго е сменен от Сам Морси 90+1′ Джордж Хърст е сменен от Лиъм Делап Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне 84′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Оли Уоткинс 84′ Рос Баркли е сменен от Юри Тилеманс 84′ 74′ Яков Грийвс получи жълт картон 72′ Лиъм Делап отбеляза гол! 69′ Уес изгаря влезе на мястото на Chiedozie Ogbene 69′ Джак Тейлър влезе на мястото на Калвин Филипс Jaden Philogene-Bidace влезе на мястото на Леон Бейли 64′ Джон Дюран влезе на мястото на Морган Роджърс 64′ 54′ Жълт картон за Аксел Туанзеби Жълт картон за Лукас Дигне 46′ 45+2′ Лиъм Делап получи жълт картон 45+3′ Сам Морси получи жълт картон Оли Уоткинс отбеляза гол! 32′ ГООООЛ! Морган Роджърс беше точен за отбора си 15′ 8′ ГООООЛ! Лиъм Делап беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Уулвърхамптън

Астън Вила 3 : 1 Уулвърхамптън 53% Притежание на топката 29% 6 Точни удари 4 3 Неточни удари 0 48 Опасни атаки 17 11 Нарушения 11 6 Корнери 1 1 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: Villa Park Състави 23 4 3 14 12 24 8 7 27 41 11 9 27 8 5 10 7 22 14 15 3 31 23 Емилиано Мартинес 4 Езри Конса 3 Диего Карлос 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 7 Джон Макгин 27 Морган Роджърс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс 31 Сам Джонстоун 22 Нелсън Семедо 14 Й. Москера 15 Крейг Доусън 3 Райън Айт Нури 7 Андре 27 Jean-Ricner Bellegarde 8 Жоао Гомес 5 Марио Лемина 10 Матеус Куня 9 Jørgen Strand Larsen Срещата по минути Жълт картон за Матеус Куня 90+12′ 90+11′ Жълт картон за Рос Баркли 90+11′ Рос Баркли получи жълт картон 90+9′ Емилиано Буендия е сменен от Оли Уоткинс 90+4′ ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си 88′ Езри Конса отбеляза гол! Томи Дойл е сменен от Жоао Гомес 82′ Сантяго Буено е сменен от Й. Москера 82′ Й. Москера получи жълт картон 81′ 75′ Жълт картон за Морган Роджърс 73′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си Родриго Гомес е сменен от Jean-Ricner Bellegarde 71′ Гонсало Гуедес е сменен от Jørgen Strand Larsen 65′ 62′ Джон Дюран влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 62′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана Марио Лемина получи жълт картон 61′ 46′ Иън Маатсен влезе на мястото на Джон Макгин 46′ Леон Бейли влезе на мястото на Лукас Дигне 28′ Жълт картон за Пау Торес Жоао Гомес получи жълт картон 27′ ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си 25′ Жълт картон за Нелсън Семедо 16′ Жълт картон за Райън Айт Нури 7′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Everton

Астън Вила 3 : 2 Everton 73% Притежание на топката 41% 13 Точни удари 6 4 Неточни удари 5 53 Опасни атаки 52 10 Нарушения 11 6 Корнери 6 1 Засади 7 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 26 4 14 12 24 8 7 27 41 11 9 11 7 10 27 42 18 6 5 19 1 23 Емилиано Мартинес 26 Ламар Богард 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 7 Джон Макгин 27 Морган Роджърс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс 1 Джордан Пикфорд 18 Ашли Йънг 6 Джеймс Тарковски 5 Майкъл Кийн 19 Виталий Миколенко 27 Идриса Гуейе 42 Тим Ироегбунам 11 Джак Харисън 7 Дуайт Макнейл 10 Илиман Ндиайе 9 Доминик Калвърт-Левин Срещата по минути 90′ Jaden Philogene-Bidace е сменен от Джон Макгин Джейк О'Брайън получи жълт картон 88′ 85′ получи жълт картон 84′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Оли Уоткинс Джеспър Линдстрьом влезе на мястото на Илиман Ндиайе 81′ Бето влезе на мястото на Тим Ироегбунам 81′ Ашли Йънг получи жълт картон 79′ 76′ ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си 69′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 69′ Джон Дюран влезе на мястото на Джейкъб Рамзи Джейк О'Брайън е сменен от Джак Харисън 64′ Орел Мангала е сменен от Идриса Гуейе 64′ 58′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 47′ Жълт картон за Емилиано Мартинес 46′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 36′ Оли Уоткинс отбеляза гол! ГООООЛ! Доминик Калвърт-Левин беше точен за отбора си 27′ Джеймс Гарнър влезе на мястото на Виталий Миколенко 26′ Жълт картон за Тим Ироегбунам 19′ Дуайт Макнейл отбеляза гол! 16′ Жълт картон за Илиман Ндиайе 15′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Астън Вила

Leicester City 1 : 2 Астън Вила 58% Притежание на топката 52% 3 Точни удари 13 6 Неточни удари 3 39 Опасни атаки 46 13 Нарушения 15 1 Корнери 7 3 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: King Power Stadium Състави 30 2 3 5 16 8 22 7 6 18 9 27 11 31 24 8 7 26 4 14 12 23 30 Мадс Хермансен 2 Джеймс Джъстин 3 Wout Faes 5 Калеб Околи 16 Виктор Кристиансен 8 Хари Уинкс 22 Оливър Скип 7 Абдул Фатаву Исахаку 6 Уилфред Ндиди 18 Джордан Аю 9 Джейми Варди 23 Емилиано Мартинес 26 Ламар Богард 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 31 Леон Бейли 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 7 Джон Макгин 27 Морган Роджърс 11 Оли Уоткинс Срещата по минути 90+7′ получи жълт картон 90+3′ Хари Уинкс получи жълт картон 90+2′ Kasey McAteer е сменен от Калеб Околи Джон Дюран получи жълт картон 90+2′ 89′ Боби Рийд е сменен от Уилфред Ндиди 83′ Жълт картон за Джейми Варди Коста Неделкович влезе на мястото на Ламар Богард 79′ Иън Маатсен е сменен от Джейкъб Рамзи 79′ Джон Макгин получи жълт картон 74′ 73′ Жълт картон за Калеб Околи 73′ ГООООЛ! Факундо Валентин Буонаноте беше точен за отбора си 68′ Билал Ел Ханус е сменен от Оливър Скип 68′ Факундо Валентин Буонаноте е сменен от Абдул Фатаву Исахаку 67′ Стифи Мавидиди е сменен от Джордан Аю ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си 63′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 62′ Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс 61′ Ламар Богард получи жълт картон 55′ Жълт картон за Юри Тилеманс 40′ Амаду Мвом Онана отбеляза гол! 28′ 26′ Оливър Скип получи жълт картон Джейкъб Рамзи е сменен от Леон Бейли 16′ Амаду Мвом Онана получи жълт картон 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Арсенал

Астън Вила 0 : 2 Арсенал 39% Притежание на топката 35% 7 Точни удари 14 4 Неточни удари 9 27 Опасни атаки 52 8 Нарушения 14 4 Корнери 10 3 Засади 1 4-4-2 Формация 4-3-3 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 14 12 31 24 8 7 27 11 7 29 11 8 5 41 4 2 6 12 22 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 12 Лукас Дигне 31 Леон Бейли 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 7 Джон Макгин 27 Морган Роджърс 11 Оли Уоткинс 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 6 Габриел 12 Jurriën Timber 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 29 Кай Хаверц 11 Мартинели Срещата по минути Жълт картон за Мартин Одегаард 89′ Райс Нелсън е сменен от Букайо Сака 88′ Рикардо Калафиори е сменен от Jurriën Timber 79′ Томас Парти отбеляза гол! 77′ 76′ Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне 76′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 72′ Жълт картон за Амаду Мвом Онана Леандро Тросар отбеляза гол! 67′ Леандро Тросар влезе на мястото на Мартинели 65′ 65′ Джейкъб Рамзи е сменен от Джон Макгин 65′ Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс Жълт картон за Габриел 57′ Деклан Райс получи жълт картон 45+3′ 16′ Коста Неделкович е сменен от Мати Кеш

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Астън Вила