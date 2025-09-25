bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Лига Европа

Страхотни дербита и във втория ден на Лига Европа

Ето кои мачове може да гледате в каналите на bTV Media Group

Страхотни дербита и във втория ден на Лига Европа
Откриващият ден в Лига Европа ни предложи запомнящи се сблъсъци, както и първа българска победа в Швеция.

Лудогорец подчини Малмьо с 2:1 във вихрен мач в Стокхолм и започна кампанията с 3 точки в актива си.

А какви ли спиращи духа моменти ще ни предложи втория ден - 25 декември? Три от мачовете може да гледате пряко в каналите на bTV Media Group:

Лил - Бран

Норвежката сензация Бран се завръща в евротурнирите след 16-годишно отсъствие. За последно отборът от втория по големина град в скандинавската страна участва в Купата на УЕФА. "Червените" са спечелили само един от мачовете си срещу отбори от топ 5 на първенствата в Европа през този век. Сега Бран се намира в серия от 7 поредни мача без загуба и ще се надява да продължи с положителните резултати.

Снимка: Reuters

От другата страна е Лил, който претърпя първата си загуба в Лига 1 за сезона, след като бе разгромен с 3:0 от Ланс. Това обаче едва ли ще бъде притеснително за "песовете", които имат богата европейска история зад гърба си. През миналия сезон те играха в Шампионската лига и се класираха директно за осминафиналите, след като завършиха на седмо място. От сезон 2020/21 Лил е загубил само 4 мача в груповата фаза на евротурнирите, като има 15 победи и 7 равенства.

Срещата между Лил и Бран може да гледате на живо от 19:45 в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG

Астън Вила - Болоня

Безспорно това е гвоздеят на вечерта. Двата клуба се срещнаха през миналия сезон в основната фаза на Шампионската лига, а Астън Вила победи с 2:0. Сега те отново се срещат на старта на Лига Европа. Вила все още няма победа от началото на сезона, а след последния мач - 1:1 със Съндърланд, мениджърът Унай Емери определи футболистите си като "мързеливи". Испанецът обаче всеки момент може да извади някой трик от ръкава си, като той е най-успешният треньор в Лига Европа с 93 мача, 56 победи и 4 титли.

Снимка: Reuters

Болоня пък участва в две поредни европейски кампании за първи път от началото на века и ще се надява на по-добро представяне от миналия сезон, когато отпадна още в основната фаза на Шампионската лига. Момчетата на Винченцо Италиано все още не могат да намерят правилния път в италианската Серия "А", като са с актив от 2 победи и две загуби.

Страхотния сблъсък може да гледате пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG с начален час 22:00.

Утрехт - Олимпик Лион

Четвъртото място на Утрехт в "Ередивизи" през миналия сезон бе най-високото класиране на холандците от осем години, което им осигури място в квалификациите за Лига Европа, които те преминаха без проблем. Утрехт сега ще играе в основната схема за първи път от сезон 2010/11, но не е спечелил нито един от последните си 11 мача в евротурнирите. Сега обаче идва трудно изпитание - Олимпик Лион, като отборът от едноименния град може да запише 3 поредни загуби за първи път от октомври 2023 г.

Снимка: Reuters

Миналият сезон на Олимпик Лион бе изпълнен с драма. През юни отборът бе изпратен във втора лига заради финансовите проблеми, но проблемите бързо отминаха и "хлапетата" са отново в Лига 1. Това обаче не бе всичко. Треньорът Паоло Фонсека, който дойде след неуспешен престой в Милан, е наказан до ноември да не води тима от резервната скамейка след конфронтация със съдията през март. Това обаче не важи за евротурнирите, където през миналия сезон Лион отпадна драматично от Манчестър Юнайтед след обрат в последните минути.

RING и VOYO.BG ще ви направят съпричастни към първия мач в историята между Утрехт и Олимпик Лион, който започва в 22:00.

Ето и ги всички мачове тази вечер:

Гоу Ахед Ийгълс - Стяуа 19:45
Лил - Бран 19:45
Астън Вила - Болоня 22:00
Утрехт - Олимпик Лион 22:00
Ференцварош - Виктория Пилзен 22:00
Рейнджърс - Селтик 22:00
Залцбург - Порто 22:00
Щутгарт - Селта 22:00
Йънг Бойс - Панатинайкос 22:00

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър Юнайтед и Астън Вила

Манчестър Юнайтед
Манчестър Юнайтед
2 : 0
Астън Вила
Астън Вила
67%
Притежание на топката
33%
13
Точни удари
4
12
Неточни удари
2
76
Опасни атаки
27
10
Нарушения
10
4
Корнери
3
5
Засади
3
3-4-2-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Old Trafford

Състави

1
2 5 23
26 3 8 18
41 13
16
11
27 21 7
44 24
2 4 14 22
23
Алтай Байиндир 1 Алтай Байиндир
Виктор Линдельоф 2 Виктор Линдельоф
Хари Магуайър 5 Хари Магуайър
Люк Шоу 23 Люк Шоу
А. Небето 26 А. Небето
Нусар Мазрауи 3 Нусар Мазрауи
Бруно Фернандес 8 Бруно Фернандес
Каземиро 18 Каземиро
Хари Амис 41 Хари Амис
Патрик Доргу 13 Патрик Доргу
Амад Диало 16 Амад Диало
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Асенсио 21 Асенсио
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

90+4′ Каземиро получи жълт картон
87′ Хладнокръвно изпълнение на Кристиан Ериксен.
Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс 84′
Рос Баркли влезе на мястото на Бубакар Камара 83′
81′ Chido Obi Martins е сменен от Расмус Хойлунд
Жълт картон за Морган Роджърс 80′
76′ Амад Диало отбеляза гол!
Пау Торес получи жълт картон 73′
66′ Джони Еванс влезе на мястото на А. Небето
66′ Кристиан Ериксен е сменен от Мейсън Маунт
Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 63′
Юри Тилеманс влезе на мястото на Джон Макгин 62′
46′ Коби Майноо е сменен от Диого Далот
Робин Олсен влезе на мястото на Асенсио 45+4′
45+1′ Амад Диало получи жълт картон
Директен червен картон за Емилиано Мартинес 45+1′
20′ Диого Далот е сменен от Нусар Мазрауи

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Тотнъм

Астън Вила
Астън Вила
2 : 0
Тотнъм
Тотнъм
68%
Притежание на топката
32%
11
Точни удари
2
7
Неточни удари
1
67
Опасни атаки
25
5
Нарушения
12
9
Корнери
1
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 14 22
44 24
27 21 7
11
47
3 14 29
33 13
24 4 17 37
31
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Асенсио 21 Асенсио
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Антонин Кински 31 Антонин Кински
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Reguilón 3 Reguilón
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Папе Сар 29 Папе Сар
Майки Мур 47 Майки Мур

Срещата по минути

90′ Леон Бейли влезе на мястото на Джон Макгин
88′ Рос Баркли е сменен от Амаду Мвом Онана
Ричарлисън влезе на мястото на Уилсън Одоберт  87′
Бренън Джонсън влезе на мястото на Майки Мур 87′
86′ Дониел Мален влезе на мястото на Оли Уоткинс
Доминик Соланке влезе на мястото на Хенг-Мин Сон 74′
Родриго Бентанкур влезе на мястото на Reguilón 74′
73′ ГООООЛ! Бубакар Камара беше точен за отбора си
Матис Тел получи жълт картон 62′
59′ ГООООЛ! Езри Конса беше точен за отбора си
Ив Бисума влезе на мястото на Папе Сар 53′
Жълт картон за Арчи Грей 33′
23′ Мати Кеш получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между АФК Борнемут и Астън Вила

АФК Борнемут
АФК Борнемут
0 : 1
Астън Вила
Астън Вила
66%
Притежание на топката
34%
8
Точни удари
4
2
Неточни удари
2
72
Опасни атаки
30
19
Нарушения
12
10
Корнери
0
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Vitality Stadium

Състави

13
15 27 2 3
8 12
16 4 24
9
11
27 21 41
44 24
2 4 5 12
23
Кепа Арисабалага 13 Кепа Арисабалага
Адам Смит 15 Адам Смит
Илия Забарни 27 Илия Забарни
Дийн Хуйсен 2 Дийн Хуйсен
Керкез Милош 3 Керкез Милош
Алекс Скот 8 Алекс Скот
Тайлър Адамс 12 Тайлър Адамс
Маркъс Таверние 16 Маркъс Таверние
Люис Кук 4 Люис Кук
Антоан Семеньо 24 Антоан Семеньо
Еванилсън 9 Еванилсън
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Асенсио 21 Асенсио
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

Езри Конса получи жълт картон 90+1′
Иън Маатсен влезе на мястото на Морган Роджърс 89′
88′ Даниел Джебисън влезе на мястото на Керкез Милош
88′ Джулиан Арауджо влезе на мястото на Илия Забарни
83′ Жълт картон за Дийн Хуйсен
78′ Илия Забарни получи жълт картон
76′ Маркос Сенеси влезе на мястото на Тайлър Адамс
Пау Торес е сменен от Tyrone Mings 70′
Джон Макгин влезе на мястото на Асенсио 70′
70′ Дейвид Брукс влезе на мястото на Адам Смит
46′ Джъстин Клуйверт е сменен от Алекс Скот
Оли Уоткинс отбеляза гол! 45+6′
Жълт картон за Джейкъб Рамзи 45+5′
Емилиано Мартинес получи жълт картон 45+5′
45+4′ Адам Смит получи жълт картон
Асенсио получи жълт картон 28′
27′ Алекс Скот получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Fulham

Астън Вила
Астън Вила
1 : 0
Fulham
Fulham
52%
Притежание на топката
42%
7
Точни удари
6
3
Неточни удари
6
44
Опасни атаки
31
6
Нарушения
15
5
Корнери
3
1
Засади
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 14 22
44 8
7 21 27
9
17
18 30 8
16 20
2 5 3 33
1
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Асенсио 21 Асенсио
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Маркъс Рашфорд 9 Маркъс Рашфорд
Бернд Лено 1 Бернд Лено
Кени Тете 2 Кени Тете
Йоахим Андерсен 5 Йоахим Андерсен
Калвин Баси 3 Калвин Баси
Антъни Робинсън 33 Антъни Робинсън
Sander Berge 16 Sander Berge
Саша Лукич 20 Саша Лукич
Андреас Перейра 18 Андреас Перейра
Райън Сесеньон 30 Райън Сесеньон
Хари Уилсън 8 Хари Уилсън
Алекс Ивоби 17 Алекс Ивоби

Срещата по минути

Адама Траоре получи жълт картон 90+9′
получи жълт картон 86′
Жълт картон за 86′
влезе на мястото на Харисън Рийд 83′
Уилиан е сменен от Алекс Ивоби 76′
Харисън Рийд е сменен от Sander Berge 75′
71′ Дониел Мален е сменен от Оли Уоткинс
71′ Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен
Адама Траоре влезе на мястото на Хари Уилсън 67′
Тимъти Кастане влезе на мястото на Кени Тете 67′
Sander Berge получи жълт картон 66′
61′ Амаду Мвом Онана е сменен от Джон Макгин
60′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Асенсио
Жълт картон за Калвин Баси 59′
Емил Смит Роу влезе на мястото на Райън Сесеньон 57′
Кени Тете получи жълт картон 52′
Райън Сесеньон получи жълт картон 31′
12′ Юри Тилеманс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Астън Вила

Манчестър сити
Манчестър сити
2 : 1
Астън Вила
Астън Вила
61%
Притежание на топката
41%
10
Точни удари
3
4
Неточни удари
3
59
Опасни атаки
32
7
Нарушения
13
10
Корнери
5
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

18
27 3 24 75
8 87
20 19 7
17
9
27 8 41
44 24
2 4 14 12
23
Стефан Ортега 18 Стефан Ортега
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 75 N. O'Reilly
Матео Ковачич 8 Матео Ковачич
Джеймс МакАти 87 Джеймс МакАти
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Илкай Гюндоган 19 Илкай Гюндоган
Омар Мармуш 7 Омар Мармуш
Кевин Де Бройне 17 Кевин Де Бройне
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Маркъс Рашфорд 9 Маркъс Рашфорд

Срещата по минути

90+6′ Мануел Аканджи влезе на мястото на Кевин Де Бройне
90+4′ ГООООЛ! Матеус Нунес беше точен за отбора си
86′ Жълт картон за Бернардо Силва
Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс 86′
Оли Уоткинс получи жълт картон 85′
77′ Матеус Нунес получи жълт картон
Оли Уоткинс влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 76′
Асенсио е сменен от Амаду Мвом Онана 76′
74′ Джереми Доку е сменен от Джеймс МакАти
70′ Йошко Гвардиол получи жълт картон
Джон Макгин е сменен от Джейкъб Рамзи 61′
Аксел Дисаси влезе на мястото на Мати Кеш 61′
Жълт картон за Морган Роджърс 50′
Лукас Дигне получи жълт картон 35′
18′ Жълт картон за
Точно изпълнение на Маркъс Рашфорд. 18′
7′ ГООООЛ! Бернардо Силва беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Нюкасъл

Астън Вила
Астън Вила
4 : 1
Нюкасъл
Нюкасъл
48%
Притежание на топката
52%
19
Точни удари
8
4
Неточни удари
2
40
Опасни атаки
49
9
Нарушения
12
7
Корнери
7
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 14 4 5
22 44
8 27 21
7
23 14 11
39 8 7
2 5 33 21
22
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Пау Торес 14 Пау Торес
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Асенсио 21 Асенсио
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Ник Поуп 22 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Александър Исак 14 Александър Исак
Харви Барнс 11 Харви Барнс

Срещата по минути

88′ Жълт картон за Джейкъб Рамзи
83′ Маркъс Рашфорд е сменен от Оли Уоткинс
Мат Таргет влезе на мястото на Фабиан Шер 82′
82′ Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс
82′ Рос Баркли е сменен от Бубакар Камара
Калъм Уилсън е сменен от Александър Исак 76′
Джоузеф Уилок влезе на мястото на Харви Барнс 76′
Емил Крафт влезе на мястото на Киърън Трипиър 76′
75′ Амаду Мвом Онана отбеляза гол!
72′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Джон Макгин
72′ Амаду Мвом Онана е сменен от Асенсио
Антъни Гордън е сменен от Джейкъб Мърфи 65′
64′ Иън Маатсен отбеляза гол!
Жълт картон за Бруно Гимараеш 63′
Джоелинтън получи жълт картон 41′
Фабиан Шер отбеляза гол! 18′
Жълт картон за Фабиан Шер 13′
1′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Southampton и Астън Вила

Southampton
Southampton
0 : 3
Астън Вила
Астън Вила
40%
Притежание на топката
60%
5
Точни удари
13
2
Неточни удари
12
35
Опасни атаки
90
11
Нарушения
4
2
Корнери
13
Засади
3-4-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. Mary's Stadium

Състави

30
6 35 5
2 18 26 3
19 32 20
9
27 21 41
24 8
2 4 5 22
23
Арън Рамсдейл 30 Арън Рамсдейл
Тейлър Харвуд-Белис 6 Тейлър Харвуд-Белис
Ян Беднарек 35 Ян Беднарек
Джак Стивънс 5 Джак Стивънс
Кайл Уокър-Питърс 2 Кайл Уокър-Питърс
Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес
C. Ugochukwu 26 C. Ugochukwu
Райън Манинг 3 Райън Манинг
Камерън Арчър 19 Камерън Арчър
Пол Онуачу 32 Пол Онуачу
К. Сулемана 20 К. Сулемана
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Асенсио 21 Асенсио
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Маркъс Рашфорд 9 Маркъс Рашфорд

Срещата по минути

Пропуск на Асенсио. 90+4′
ГООООЛ! Джон Макгин беше точен за отбора си 90+4′
89′ Джей Робинсън е сменен от Матеус Гонсало Еспаня Фернандес
Бубакар Камара е сменен от Амаду Мвом Онана 89′
88′ Тейлър Харвуд-Белис получи жълт картон
Жълт картон за Джон Макгин 87′
Джон Макгин е сменен от Морган Роджърс 85′
Андрес Гарсия влезе на мястото на Мати Кеш 85′
82′ Юкинари Сугавара влезе на мястото на Райън Манинг
Дониел Мален отбеляза гол! 79′
ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 73′
Асенсио не отбеляза. 69′
68′ Ян Беднарек получи жълт картон
Оли Уоткинс влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 66′
Дониел Мален е сменен от Джейкъб Рамзи 66′
61′ Рос Стюарт е сменен от Камерън Арчър
61′ Ще е малка влезе на мястото на К. Сулемана
46′ Тайлър Диблинг влезе на мястото на Пол Онуачу
38′ Матеус Гонсало Еспаня Фернандес получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Nottingham Forest

Астън Вила
Астън Вила
2 : 1
Nottingham Forest
Nottingham Forest
53%
Притежание на топката
47%
13
Точни удари
10
4
Неточни удари
9
53
Опасни атаки
37
7
Нарушения
15
4
Корнери
4
0
Засади
5
4-2-3-1
Формация
3-4-1-2
Стадион: Villa Park

Състави

23
16 3 5 22
24 8
17 21 27
11
21 14
10
16 22 8 7
4 31 5
26
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Андрес Гарсия 16 Андрес Гарсия
Аксел Дисаси 3 Аксел Дисаси
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Дониел Мален 17 Дониел Мален
Асенсио 21 Асенсио
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Мац Селс 26 Мац Селс
Морато 4 Морато
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Мурило 5 Мурило
Nicolás Domínguez 16 Nicolás Domínguez
Райън Йейтс 22 Райън Йейтс
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Неко Уилямс 7 Неко Уилямс
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Антъни Еланга 21 Антъни Еланга
Калъм Хъдсън-Одои 14 Калъм Хъдсън-Одои

Срещата по минути

86′ Емилиано Мартинес получи жълт картон
Уили Боли влезе на мястото на Морато 75′
Рамон Соса е сменен от Nicolás Domínguez 74′
73′ Джон Макгин влезе на мястото на Асенсио
Жоао Педро Силва получи жълт картон 73′
62′ Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Оли Уоткинс
62′ Джейкъб Рамзи е сменен от Дониел Мален
62′ Бубакар Камара влезе на мястото на Амаду Мвом Онана
ГООООЛ! Жоао Педро Силва беше точен за отбора си 57′
51′ Жълт картон за Асенсио
Жълт картон за Морато 49′
Жоао Педро Силва е сменен от Антъни Еланга 46′
46′ Езри Конса влезе на мястото на Андрес Гарсия
15′ Дониел Мален отбеляза гол!
13′ Морган Роджърс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Астън Вила

Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
0 : 3
Астън Вила
Астън Вила
55%
Притежание на топката
45%
8
Точни удари
7
3
Неточни удари
1
62
Опасни атаки
25
16
Нарушения
11
4
Корнери
0
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
41 29 5 30
25 26
11 8 22
9
9
27 7 41
44 8
2 4 14 12
23
Барт Вербрюген 1 Барт Вербрюген
Джак Хиншелуд 41 Джак Хиншелуд
Ян Пол ван Хеке 29 Ян Пол ван Хеке
Луис Дънк 5 Луис Дънк
Первис Еступинан 30 Первис Еступинан
Диего Гомес 25 Диего Гомес
Ясин Абас Аяри 26 Ясин Абас Аяри
Саймън Адингра 11 Саймън Адингра
Браджан Груда 8 Браджан Груда
Каору Митома 22 Каору Митома
Жоао Педро 9 Жоао Педро
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Маркъс Рашфорд 9 Маркъс Рашфорд

Срещата по минути

Дониел Мален отбеляза гол! 90+10′
Жълт картон за Оли Уоткинс 90+2′
Жълт картон за Аксел Дисаси 90+1′
Жълт картон за Емилиано Мартинес 90′
Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс 88′
84′ Мат О'Райли е сменен от Браджан Груда
Аксел Дисаси е сменен от Мати Кеш 81′
Асенсио отбеляза гол! 78′
72′ Матс Вифер влезе на мястото на Джак Хиншелуд
72′ Дани Уелбек влезе на мястото на Жоао Педро
72′ Ейран Джо Кесин е сменен от Луис Дънк
72′ Карлос Балепа Нум Куома е сменен от Диего Гомес
Оли Уоткинс е сменен от Маркъс Рашфорд 65′
Амаду Мвом Онана е сменен от Юри Тилеманс 65′
Асенсио влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 65′
ГООООЛ! Маркъс Рашфорд беше точен за отбора си 51′
20′ Джак Хиншелуд получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Астън Вила

Брентфорд
Брентфорд
0 : 1
Астън Вила
Астън Вила
60%
Притежание на топката
40%
7
Точни удари
10
6
Неточни удари
2
79
Опасни атаки
40
10
Нарушения
5
6
Корнери
5
2
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Brentford Community Stadium

Състави

1
20 22 5 23
6 27
19 24 7
11
11
31 27 41
7 8
3 4 5 12
25
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Кристофър Айер 20 Кристофър Айер
Нейтън Колинс 22 Нейтън Колинс
Итън Пинок 5 Итън Пинок
Кийн Люис-Патер 23 Кийн Люис-Патер
Кристиан Норгаард 6 Кристиан Норгаард
Vitaly Janelt 27 Vitaly Janelt
Брайън Мбеумо 19 Брайън Мбеумо
Микел Дамсгаард 24 Микел Дамсгаард
Кевин Шаде 7 Кевин Шаде
Yoane Wissa 11 Yoane Wissa
Робин Олсен 25 Робин Олсен
Аксел Дисаси 3 Аксел Дисаси
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

90+6′ Жълт картон за Нейтън Колинс
Дониел Мален влезе на мястото на Морган Роджърс 90+4′
90+3′ Ким Джи-Су е сменен от Кристофър Айер
Жълт картон за Мати Кеш 81′
75′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Vitaly Janelt
Маркъс Рашфорд е сменен от Джейкъб Рамзи 68′
67′ Жълт картон за Кристофър Айер
Бубакар Камара влезе на мястото на Джон Макгин 61′
ГООООЛ! Морган Роджърс беше точен за отбора си 50′
ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 49′
Мати Кеш влезе на мястото на Леон Бейли 46′
Жълт картон за Джон Макгин 42′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Crystal Palace и Астън Вила

Crystal Palace
Crystal Palace
4 : 1
Астън Вила
Астън Вила
36%
Притежание на топката
29%
15
Точни удари
7
4
Неточни удари
4
32
Опасни атаки
27
19
Нарушения
13
3
Корнери
3
7
Засади
1
3-4-2-1
Формация
3-4-3
Стадион: Selhurst Park

Състави

1
26 5 6
12 20 19 3
7 10
14
27 11 41
16 7 8 12
3 4 26
23
Дийн Хендерсън 1 Дийн Хендерсън
Крис Ричардс 26 Крис Ричардс
Maxence Lacroix 5 Maxence Lacroix
Марк Гуехи 6 Марк Гуехи
Даниел Муньос 12 Даниел Муньос
Адам Уортън 20 Адам Уортън
Уил Хюз 19 Уил Хюз
Тирик Мичъл 3 Тирик Мичъл
Исмаила Сар 7 Исмаила Сар
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Жан-Филип Матета 14 Жан-Филип Матета
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Аксел Дисаси 3 Аксел Дисаси
Езри Конса 4 Езри Конса
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Андрес Гарсия 16 Андрес Гарсия
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи

Срещата по минути

90+1′ ГООООЛ! Едуард Нкетия беше точен за отбора си
87′ Жълт картон за Джеферсън Лерма
86′ Едуард Нкетия влезе на мястото на Исмаила Сар
Леон Бейли получи жълт картон 82′
Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 78′
78′ Даичи Камада е сменен от Адам Уортън
71′ Исмаила Сар отбеляза гол!
Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Оли Уоткинс 68′
Асенсио е сменен от Джейкъб Рамзи 68′
59′ ГООООЛ! Жан-Филип Матета беше точен за отбора си
58′ Джеферсън Лерма е сменен от Уил Хюз
Морган Роджърс отбеляза гол! 52′
Робин Олсен влезе на мястото на Емилиано Мартинес 46′
Леон Бейли влезе на мястото на Андрес Гарсия 46′
45+2′ Жълт картон за Даниел Муньос
35′ Уил Хюз получи жълт картон
29′ ГООООЛ! Исмаила Сар беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Челси

Астън Вила
Астън Вила
2 : 1
Челси
Челси
52%
Притежание на топката
30%
10
Точни удари
7
2
Неточни удари
3
52
Опасни атаки
25
15
Нарушения
12
2
Корнери
2
1
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 5 22
7 8
27 21 41
11
7
20 8 18
24 25
27 23 6 3
12
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Асенсио 21 Асенсио
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Филип Йоргенсен 12 Филип Йоргенсен
Мало Густо 27 Мало Густо
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Л. Колвил 6 Л. Колвил
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Коул Палмър 20 Коул Палмър
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Кристофър Нкунку 18 Кристофър Нкунку
Педро Нето 7 Педро Нето

Срещата по минути

Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон 89′
89′ Асенсио отбеляза гол!
78′ Дониел Мален е сменен от Морган Роджърс
77′ Леон Бейли влезе на мястото на Оли Уоткинс
Джейдън Санчо е сменен от Кристофър Нкунку 76′
Кристофър Нкунку получи жълт картон 72′
70′ Андрес Гарсия е сменен от Мати Кеш
69′ Джон Макгин получи жълт картон
59′ Ламар Богард влезе на мястото на Tyrone Mings
57′ ГООООЛ! Асенсио беше точен за отбора си
Жълт картон за Хоакин Фернандес 56′
46′ Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Джейкъб Рамзи
ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си 9′
Тосин Адарабиойо е сменен от Тревох Чалоба 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Ливърпул

Астън Вила
Астън Вила
2 : 2
Ливърпул
Ливърпул
52%
Притежание на топката
36%
4
Точни удари
12
4
Неточни удари
8
58
Опасни атаки
47
8
Нарушения
9
6
Корнери
7
3
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
16 3 5 12
7 8
27 21 9
11
20
11 8 17
38 10
66 5 4 26
1
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Андрес Гарсия 16 Андрес Гарсия
Аксел Дисаси 3 Аксел Дисаси
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Асенсио 21 Асенсио
Маркъс Рашфорд 9 Маркъс Рашфорд
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Диого Хота 20 Диого Хота

Срещата по минути

Джарел Куанса влезе на мястото на Конър Брадли 89′
86′ Ламар Богард е сменен от Джон Макгин
81′ Отменен гол
Луис Диас е сменен от Алексис Мак Алистър 80′
78′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне
67′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Маркъс Рашфорд
67′ Дониел Мален е сменен от Асенсио
67′ Мати Кеш е сменен от Андрес Гарсия
Дарвин Нуньес влезе на мястото на Диого Хота 66′
Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 66′
ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 61′
45+3′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си
38′ Юри Тилеманс отбеляза гол!
Мохамед Салах отбеляза гол! 29′
23′ Аксел Дисаси получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Ипсуич Таун

Астън Вила
Астън Вила
1 : 1
Ипсуич Таун
Ипсуич Таун
76%
Притежание на топката
35%
15
Точни удари
14
10
Неточни удари
9
88
Опасни атаки
52
7
Нарушения
14
16
Корнери
10
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
16 3 44 12
7 8
17 27 41
11
19
18 20 9
8 12
40 26 24 22
31
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Андрес Гарсия 16 Андрес Гарсия
Аксел Дисаси 3 Аксел Дисаси
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Дониел Мален 17 Дониел Мален
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Алекс Палмър 31 Алекс Палмър
Аксел Туанзеби 40 Аксел Туанзеби
Дара О'Шеа 26 Дара О'Шеа
Яков Грийвс 24 Яков Грийвс
Конор Таунсенд 22 Конор Таунсенд
Калвин Филипс 8 Калвин Филипс
Йенс Каюсте 12 Йенс Каюсте
Бен Джонсън 18 Бен Джонсън
Омари Гиро-Хатчинсън 20 Омари Гиро-Хатчинсън
Хулио Енсисо 9 Хулио Енсисо
Лиъм Делап 19 Лиъм Делап

Срещата по минути

Жълт картон за Омари Гиро-Хатчинсън 90+5′
Джак Тейлър влезе на мястото на Омари Гиро-Хатчинсън 90+5′
Масимо Луонго влезе на мястото на Йенс Каюсте 80′
Джордж Хърст влезе на мястото на Лиъм Делап 80′
69′ Оли Уоткинс отбеляза гол!
Калвин Филипс получи жълт картон 68′
63′ Асенсио влезе на мястото на Дониел Мален
ГООООЛ! Лиъм Делап беше точен за отбора си 56′
Яков Грийвс получи жълт картон 54′
Люк Вулфенден влезе на мястото на Джак Кларк 46′
46′ Маркъс Рашфорд е сменен от Джейкъб Рамзи
46′ Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне
Аксел Туанзеби получи жълт картон 28′
Джак Кларк е сменен от Хулио Енсисо 17′
16′ Tyrone Mings е сменен от Бубакар Камара

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Астън Вила

Уулвърхамптън
Уулвърхамптън
2 : 0
Астън Вила
Астън Вила
31%
Притежание на топката
39%
6
Точни удари
8
2
Неточни удари
3
25
Опасни атаки
43
20
Нарушения
8
5
Корнери
3
6
Засади
4
3-4-2-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Molineux Stadium

Състави

1
2 12 24
22 7 27 3
21 10
29
11
27 7 41
26 8
16 4 44 12
23
Хосе Са 1 Хосе Са
Мат Дохърти 2 Мат Дохърти
Емануел Агбаду 12 Емануел Агбаду
Тоти Гомес 24 Тоти Гомес
Нелсън Семедо 22 Нелсън Семедо
Андре 7 Андре
Jean-Ricner Bellegarde 27 Jean-Ricner Bellegarde
Райън Айт Нури 3 Райън Айт Нури
Пабло Сарабия 21 Пабло Сарабия
Матеус Куня 10 Матеус Куня
Гонсало Гуедес 29 Гонсало Гуедес
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Андрес Гарсия 16 Андрес Гарсия
Езри Конса 4 Езри Конса
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

90+7′ Матеус Куня получи жълт картон
90+7′ ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си
88′ Сантяго Буено влезе на мястото на Jean-Ricner Bellegarde
Коста Неделкович влезе на мястото на Ламар Богард 83′
79′ Хи Чан Хуанг влезе на мястото на Пабло Сарабия
73′ Родриго Гомес е сменен от Гонсало Гуедес
73′ Томи Дойл е сменен от Райън Айт Нури
Отменен гол 55′
53′ получи жълт картон
Амаду Мвом Онана е сменен от Джейкъб Рамзи 46′
Дониел Мален е сменен от Андрес Гарсия 46′
Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 46′
Леон Бейли влезе на мястото на Оли Уоткинс 46′
Жълт картон за Ламар Богард 45+2′
34′ Пабло Сарабия получи жълт картон
Жълт картон за Морган Роджърс 30′
Жълт картон за Джон Макгин 16′
12′ Jean-Ricner Bellegarde отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Уест Хем

Астън Вила
Астън Вила
1 : 1
Уест Хем
Уест Хем
46%
Притежание на топката
49%
9
Точни удари
11
5
Неточни удари
7
45
Опасни атаки
59
13
Нарушения
12
4
Корнери
9
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 5 12
8 44
31 27 41
11
10
14 4
29 28 19 33
5 26 3
23
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Алфонс Ареола 23 Алфонс Ареола
Владимир Куфал 5 Владимир Куфал
Макс Килман 26 Макс Килман
Арън Кресуел 3 Арън Кресуел
Аарон Уан-Бисака 29 Аарон Уан-Бисака
Томаш Соучек 28 Томаш Соучек
Едсън Алварес 19 Едсън Алварес
Емерсън 33 Емерсън
Кудус Мохамед 14 Кудус Мохамед
Карлос Солер 4 Карлос Солер
Лукас Пакета 10 Лукас Пакета

Срещата по минути

Гуидо Родригес влезе на мястото на Кудус Мохамед 90+7′
Анди Ървинг влезе на мястото на Едсън Алварес 89′
Оливър Скарлс е сменен от Емерсън 75′
Дани Ингс е сменен от Карлос Солер 75′
73′ Джон Макгин е сменен от Джейкъб Рамзи
72′ Емилиано Буендия е сменен от Морган Роджърс
Емерсън отбеляза гол! 70′
Жълт картон за Едсън Алварес 68′
66′ Джон Дюран е сменен от Оли Уоткинс
65′ Дониел Мален е сменен от Леон Бейли
64′ Морган Роджърс получи жълт картон
Томаш Соучек получи жълт картон 63′
45+5′ Жълт картон за Юри Тилеманс
Арън Кресуел получи жълт картон 45+5′
38′ Иън Маатсен е сменен от Tyrone Mings
8′ Джейкъб Рамзи отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Астън Вила

Арсенал
Арсенал
2 : 2
Астън Вила
Астън Вила
66%
Притежание на топката
34%
10
Точни удари
5
7
Неточни удари
3
93
Опасни атаки
14
10
Нарушения
18
10
Корнери
1
3
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
5 12 6 49
8 41 23
11 29 19
11
27 8 41
44 24
2 4 5 22
23
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Томас Парти 5 Томас Парти
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Мартинели 11 Мартинели
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

Жълт картон за Морган Роджърс 90+5′
90+4′ Жълт картон за Рахим Стърлинг
88′ Отменен гол
Леон Бейли влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 85′
82′ Рахим Стърлинг е сменен от Мартинели
Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс 80′
Бубакар Камара получи жълт картон 78′
ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 68′
67′ Жълт картон за Леандро Тросар
Унаи Емери Етсегойен получи жълт картон 63′
ГООООЛ! Юри Тилеманс беше точен за отбора си 60′
55′ Кай Хаверц отбеляза гол!
Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен 46′
Ламар Богард е сменен от Амаду Мвом Онана 37′
35′ Мартинели отбеляза гол!
30′ Микел Артета получи жълт картон
Жълт картон за Иън Маатсен 20′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Астън Вила

Everton
Everton
0 : 1
Астън Вила
Астън Вила
50%
Притежание на топката
29%
7
Точни удари
2
3
Неточни удари
4
40
Опасни атаки
25
17
Нарушения
7
8
Корнери
0
5
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Goodison Park

Състави

1
18 6 32 19
8 27
11 16 10
9
11
27 8 41
44 24
2 4 5 12
23
Джордан Пикфорд 1 Джордан Пикфорд
Ашли Йънг 18 Ашли Йънг
Джеймс Тарковски 6 Джеймс Тарковски
Джарад Брантвейт 32 Джарад Брантвейт
Виталий Миколенко 19 Виталий Миколенко
Орел Мангала 8 Орел Мангала
Идриса Гуейе 27 Идриса Гуейе
Джак Харисън 11 Джак Харисън
Abdoulaye Doucouré 16 Abdoulaye Doucouré
Илиман Ндиайе 10 Илиман Ндиайе
Доминик Калвърт-Левин 9 Доминик Калвърт-Левин
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

83′ Джейк О'Брайън е сменен от Ашли Йънг
83′ Бето влезе на мястото на Abdoulaye Doucouré
Емилиано Буендия е сменен от Джейкъб Рамзи 81′
59′ Джеспър Линдстрьом влезе на мястото на Джак Харисън
54′ Джордан Пикфорд получи жълт картон
52′ Жълт картон за Идриса Гуейе
Оли Уоткинс отбеляза гол! 51′
Жълт картон за Амаду Мвом Онана 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Leicester City

Астън Вила
Астън Вила
2 : 1
Leicester City
Leicester City
61%
Притежание на топката
39%
8
Точни удари
8
5
Неточни удари
3
62
Опасни атаки
43
10
Нарушения
8
6
Корнери
3
1
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 5 12
44 6
31 8 7
11
9
18 11 10
8 24
2 4 23 33
41
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Рос Баркли 6 Рос Баркли
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Jakub stolarczyk 41 Jakub stolarczyk
Джеймс Джъстин 2 Джеймс Джъстин
Conor Coady 4 Conor Coady
Яник Вестергаард 23 Яник Вестергаард
Лука Томас 33 Лука Томас
Хари Уинкс 8 Хари Уинкс
Бубакари Сумаре 24 Бубакари Сумаре
Джордан Аю 18 Джордан Аю
Билал Ел Ханус 11 Билал Ел Ханус
Стифи Мавидиди 10 Стифи Мавидиди
Джейми Варди 9 Джейми Варди

Срещата по минути

Бубакари Сумаре получи жълт картон 90+5′
Боби Рийд е сменен от Лука Томас 90′
Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Джордан Аю 83′
Петсън Дака влезе на мястото на Билал Ел Ханус 82′
Калеб Околи е сменен от Conor Coady 82′
76′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне
76′ Леон Бейли отбеляза гол!
76′ Емилиано Буендия е сменен от Рос Баркли
Стифи Мавидиди отбеляза гол! 63′
Wout Faes влезе на мястото на Яник Вестергаард 62′
58′ ГООООЛ! Рос Баркли беше точен за отбора си
19′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Джон Макгин

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Brighton & Hove Albion

Астън Вила
Астън Вила
2 : 2
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
60%
Притежание на топката
36%
12
Точни удари
7
8
Неточни удари
4
59
Опасни атаки
20
9
Нарушения
10
12
Корнери
4
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
4 3 14 12
44 8
31 7 27
11
9
8 10 11
20 26
2 29 5 3
1
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Езри Конса 4 Езри Конса
Диего Карлос 3 Диего Карлос
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Барт Вербрюген 1 Барт Вербрюген
Тарик Лампти 2 Тарик Лампти
Ян Пол ван Хеке 29 Ян Пол ван Хеке
Луис Дънк 5 Луис Дънк
Игор Хулио 3 Игор Хулио
Карлос Балепа Нум Куома 20 Карлос Балепа Нум Куома
Ясин Абас Аяри 26 Ясин Абас Аяри
Браджан Груда 8 Браджан Груда
Хулио Енсисо 10 Хулио Енсисо
Саймън Адингра 11 Саймън Адингра
Жоао Педро 9 Жоао Педро

Срещата по минути

Игор Хулио получи жълт картон 90+2′
Якуб Модер влезе на мястото на Карлос Балепа Нум Куома 86′
83′ Рос Баркли е сменен от Юри Тилеманс
83′ Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне
83′ Амаду Мвом Онана влезе на мястото на Бубакар Камара
ГООООЛ! Тарик Лампти беше точен за отбора си 81′
77′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Леон Бейли
Жълт картон за Карлос Балепа Нум Куома 72′
Мат О'Райли е сменен от Ясин Абас Аяри 69′
Янкуба Минтех влезе на мястото на Браджан Груда 58′
Каору Митома е сменен от Саймън Адингра 58′
Джорджинио Рътър е сменен от Хулио Енсисо 58′
47′ ГООООЛ! Морган Роджърс беше точен за отбора си
45+7′ Жълт картон за Tyrone Mings
Ясин Абас Аяри получи жълт картон 45+7′
45+3′ Tyrone Mings получи жълт картон
38′ Жълт картон за Морган Роджърс
получи жълт картон 37′
получи жълт картон 37′
36′ Оли Уоткинс преодоля вратаря.
20′ Tyrone Mings е сменен от Пау Торес
ГООООЛ! Саймън Адингра беше точен за отбора си 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Астън Вила

Нюкасъл
Нюкасъл
3 : 0
Астън Вила
Астън Вила
63%
Притежание на топката
36%
16
Точни удари
12
6
Неточни удари
8
74
Опасни атаки
47
15
Нарушения
9
9
Корнери
7
5
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 5 33 20
39 8 7
23 14 10
9
7 8 27
44 24
2 4 14 12
23
Мартин Дъбравка 1 Мартин Дъбравка
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Л. Хол 20 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Александър Исак 14 Александър Исак
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джон Дюран 9 Джон Дюран

Срещата по минути

90+3′ Уилям Осула е сменен от Александър Исак
90+3′ Луис Майли е сменен от Бруно Гимараеш
90+1′ ГООООЛ! Джоелинтън беше точен за отбора си
81′ Бруно Гимараеш отбеляза гол!
Емилиано Буендия влезе на мястото на Джон Макгин 80′
79′ Мат Таргет влезе на мястото на Киърън Трипиър
79′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Антъни Гордън
79′ Харви Барнс е сменен от Джейкъб Мърфи
Рос Баркли влезе на мястото на Бубакар Камара 69′
Леон Бейли влезе на мястото на Морган Роджърс 69′
Коста Неделкович влезе на мястото на Мати Кеш 69′
59′ ГООООЛ! Александър Исак беше точен за отбора си
Оли Уоткинс е сменен от Юри Тилеманс 46′
45′ Джоелинтън получи жълт картон
Директен червен картон за Джон Дюран 32′
Джон Дюран e изгонен с директен червен картон 32′
23′ Жълт картон за Киърън Трипиър
23′ Жълт картон за Киърън Трипиър
Мати Кеш получи жълт картон 14′
Мати Кеш получи жълт картон 14′
2′ Антъни Гордън отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Манчестър сити

Астън Вила
Астън Вила
2 : 1
Манчестър сити
Манчестър сити
44%
Притежание на топката
36%
10
Точни удари
7
1
Неточни удари
3
23
Опасни атаки
37
14
Нарушения
14
5
Корнери
5
3
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 14 12
44 24
7 8 27
9
9
20 47 10
19 8
82 25 5 24
18
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джон Дюран 9 Джон Дюран
Стефан Ортега 18 Стефан Ортега
Р. Луис 82 Р. Луис
Мануел Аканджи 25 Мануел Аканджи
Джон Стоунс 5 Джон Стоунс
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
Илкай Гюндоган 19 Илкай Гюндоган
Матео Ковачич 8 Матео Ковачич
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Джак Грийлиш 10 Джак Грийлиш
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд

Срещата по минути

90+4′ Джон Макгин получи жълт картон
ГООООЛ! Фил Фодън беше точен за отбора си 90+3′
90+1′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Морган Роджърс
Джак Грийлиш получи жълт картон 87′
Джереми Доку е сменен от Матео Ковачич 84′
Йошко Гвардиол получи жълт картон 84′
80′ Оли Уоткинс е сменен от Джон Дюран
Савио Морейра де Оливейра влезе на мястото на Илкай Гюндоган 73′
65′ Морган Роджърс отбеляза гол!
Жълт картон за Р. Луис 47′
Кайл Уокър е сменен от Джон Стоунс 46′
45+2′ Емилиано Мартинес получи жълт картон
37′ Жълт картон за Мати Кеш
16′ ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Астън Вила

Nottingham Forest
Nottingham Forest
2 : 1
Астън Вила
Астън Вила
50%
Притежание на топката
42%
12
Точни удари
5
5
Неточни удари
4
69
Опасни атаки
33
12
Нарушения
8
4
Корнери
2
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: The City Ground

Състави

26
34 31 5 7
22 8
16 10 14
11
7
8 2 27
12 44
4 3 14 5
23
Мац Селс 26 Мац Селс
Ола Айна 34 Ола Айна
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Мурило 5 Мурило
Неко Уилямс 7 Неко Уилямс
Райън Йейтс 22 Райън Йейтс
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Nicolás Domínguez 16 Nicolás Domínguez
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Калъм Хъдсън-Одои 14 Калъм Хъдсън-Одои
Крис Ууд 11 Крис Ууд
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Езри Конса 4 Езри Конса
Диего Карлос 3 Диего Карлос
Пау Торес 14 Пау Торес
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джон Макгин 7 Джон Макгин

Срещата по минути

90+4′ Уили Боли влезе на мястото на Калъм Хъдсън-Одои
90+3′ ГООООЛ! Антъни Еланга беше точен за отбора си
Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 90+1′
Рос Баркли влезе на мястото на Бубакар Камара 90+1′
87′ Никола Миленкович отбеляза гол!
81′ Отменен гол
77′ Антъни Еланга влезе на мястото на Nicolás Domínguez
Оли Уоткинс влезе на мястото на Джон Дюран 74′
Амаду Мвом Онана е сменен от Юри Тилеманс 74′
Джон Дюран получи жълт картон 70′
68′ Жоао Педро Силва влезе на мястото на Райън Йейтс
68′ Морато е сменен от Мурило
ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си 63′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Southampton

Астън Вила
Астън Вила
1 : 0
Southampton
Southampton
47%
Притежание на топката
53%
14
Точни удари
8
5
Неточни удари
6
55
Опасни атаки
53
18
Нарушения
17
14
Корнери
2
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
5-3-2
Стадион: Villa Park

Състави

23
4 3 14 22
44 8
31 7 27
9
9 19
33 4 18
14 6 15 2 3
13
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Езри Конса 4 Езри Конса
Диего Карлос 3 Диего Карлос
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джон Дюран 9 Джон Дюран
Джо Лумли 13 Джо Лумли
Джеймс Бри 14 Джеймс Бри
Тейлър Харвуд-Белис 6 Тейлър Харвуд-Белис
Нейтън Ууд 15 Нейтън Ууд
Кайл Уокър-Питърс 2 Кайл Уокър-Питърс
Райън Манинг 3 Райън Манинг
Тайлър Диблинг 33 Тайлър Диблинг
Флин Даунс 4 Флин Даунс
Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес
Адам Армстронг 9 Адам Армстронг
Камерън Арчър 19 Камерън Арчър

Срещата по минути

90+6′ Морган Роджърс получи жълт картон
К. Сулемана е сменен от Райън Манинг 90+2′
Жълт картон за Самуел Амо-Амеев 85′
Бен Бреретън влезе на мястото на Флин Даунс 79′
Жълт картон за Нейтън Ууд 78′
Самуел Амо-Амеев влезе на мястото на Камерън Арчър 73′
Жълт картон за Флин Даунс 69′
59′ Jaden Philogene-Bidace влезе на мястото на Леон Бейли
59′ Рос Баркли влезе на мястото на Иън Маатсен
58′ Оли Уоткинс е сменен от Юри Тилеманс
58′ Лукас Дигне влезе на мястото на Джон Дюран
Джо Арибо е сменен от Джеймс Бри 46′
24′ Джон Дюран отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Брентфорд

Астън Вила
Астън Вила
3 : 1
Брентфорд
Брентфорд
49%
Притежание на топката
50%
16
Точни удари
10
4
Неточни удари
10
45
Опасни атаки
71
11
Нарушения
9
10
Корнери
6
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 5 12
44 8
31 7 27
11
19 11 7
18 27 24
4 22 5 23
1
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Сеп Ван Ден Берг 4 Сеп Ван Ден Берг
Нейтън Колинс 22 Нейтън Колинс
Итън Пинок 5 Итън Пинок
Кийн Люис-Патер 23 Кийн Люис-Патер
Yehor Yarmoliuk 18 Yehor Yarmoliuk
Vitaly Janelt 27 Vitaly Janelt
Микел Дамсгаард 24 Микел Дамсгаард
Брайън Мбеумо 19 Брайън Мбеумо
Yoane Wissa 11 Yoane Wissa
Кевин Шаде 7 Кевин Шаде

Срещата по минути

88′ Иън Маатсен е сменен от Джон Макгин
87′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Морган Роджърс
82′ Жълт картон за Мати Кеш
Mads Roerslev влезе на мястото на Кийн Люис-Патер 80′
I. Насименто Родригес е сменен от Yoane Wissa 71′
Фабио Карвальо е сменен от Кевин Шаде 71′
71′ Рос Баркли е сменен от Бубакар Камара
65′ Жълт картон за Джон Дюран
65′ Jaden Philogene-Bidace е сменен от Леон Бейли
65′ Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс
Едмонд-Парис Магома е сменен от Yehor Yarmoliuk 64′
ГООООЛ! Микел Дамсгаард беше точен за отбора си 54′
Нейтън Колинс получи жълт картон 49′
34′ Мати Кеш отбеляза гол!
28′ Оли Уоткинс не сбърка.
Жълт картон за Итън Пинок 25′
21′ Морган Роджърс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Астън Вила

Челси
Челси
3 : 0
Астън Вила
Астън Вила
64%
Притежание на топката
45%
12
Точни удари
8
5
Неточни удари
4
57
Опасни атаки
56
21
Нарушения
5
3
Корнери
8
3
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stamford Bridge

Състави

1
25 29 6 3
45 8
7 20 19
15
11
19 27 7
44 8
2 4 14 12
23
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Л. Колвил 6 Л. Колвил
Кукурела 3 Кукурела
Ромео Лавия 45 Ромео Лавия
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Педро Нето 7 Педро Нето
Коул Палмър 20 Коул Палмър
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Николас Джаксън 15 Николас Джаксън
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Jaden Philogene-Bidace 19 Jaden Philogene-Bidace
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

89′ Жоао Феликс получи жълт картон
86′ Мало Густо влезе на мястото на Ромео Лавия
86′ Жоао Феликс е сменен от Коул Палмър
85′ Жълт картон за Нони Мадуеке
85′ Нони Мадуеке получи жълт картон
Емилиано Буендия е сменен от Оли Уоткинс 84′
83′ ГООООЛ! Коул Палмър беше точен за отбора си
71′ Кристофър Нкунку влезе на мястото на Николас Джаксън
71′ Нони Мадуеке влезе на мястото на Джейдън Санчо
Джон Дюран влезе на мястото на Морган Роджърс 66′
Леон Бейли е сменен от Jaden Philogene-Bidace 66′
Рос Баркли влезе на мястото на Бубакар Камара 62′
Жълт картон за Мати Кеш 61′
60′ Беноа Бадиашиле влезе на мястото на Уесли Фофана
Jaden Philogene-Bidace получи жълт картон 54′
Робин Олсен влезе на мястото на Емилиано Мартинес 46′
36′ ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си
7′ Николас Джаксън отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Crystal Palace

Астън Вила
Астън Вила
2 : 2
Crystal Palace
Crystal Palace
70%
Притежание на топката
49%
15
Точни удари
11
2
Неточни удари
7
54
Опасни атаки
59
10
Нарушения
12
10
Корнери
9
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
26 3 14 22
6 8
31 27 7
11
14
7 55
12 19 28 3
27 5 6
1
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Диего Карлос 3 Диего Карлос
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Рос Баркли 6 Рос Баркли
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Дийн Хендерсън 1 Дийн Хендерсън
Тревох Чалоба 27 Тревох Чалоба
Maxence Lacroix 5 Maxence Lacroix
Марк Гуехи 6 Марк Гуехи
Даниел Муньос 12 Даниел Муньос
Уил Хюз 19 Уил Хюз
Cheick Doucouré 28 Cheick Doucouré
Тирик Мичъл 3 Тирик Мичъл
Исмаила Сар 7 Исмаила Сар
Джъстин Девенни 55 Джъстин Девенни
Жан-Филип Матета 14 Жан-Филип Матета

Срещата по минути

Крис Ричардс влезе на мястото на Уил Хюз 90′
Натаниел Клин влезе на мястото на Исмаила Сар 90′
Тирик Мичъл получи жълт картон 87′
85′ Емилиано Буендия получи жълт картон
85′ Емилиано Буендия получи жълт картон
85′ Жълт картон за Емилиано Буендия
82′ Jaden Philogene-Bidace е сменен от Леон Бейли
82′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Морган Роджърс
Тревох Чалоба получи жълт картон 77′
77′ ГООООЛ! Рос Баркли беше точен за отбора си
Джефри Шлуп е сменен от Джъстин Девенни 74′
69′ Джон Дюран влезе на мястото на Джон Макгин
69′ Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен
66′ Иън Маатсен получи жълт картон
Джеферсън Лерма е сменен от Cheick Doucouré 64′
59′ Диего Карлос получи жълт картон
46′ Мати Кеш е сменен от Ламар Богард
ГООООЛ! Джъстин Девенни беше точен за отбора си 45+1′
45′ Юри Тилеманс пропусна от бялата точка.
43′ Потвърдена дузпа
36′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си
ГООООЛ! Исмаила Сар беше точен за отбора си 4′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Астън Вила

Ливърпул
Ливърпул
2 : 0
Астън Вила
Астън Вила
62%
Притежание на топката
32%
9
Точни удари
6
5
Неточни удари
2
52
Опасни атаки
39
11
Нарушения
5
2
Корнери
3
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Anfield

Състави

62
66 5 4 26
38 10
11 17 7
9
11
31 27 41
24 8
4 3 14 12
23
Каоимхин Келехер 62 Каоимхин Келехер
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Луис Диас 7 Луис Диас
Дарвин Нуньес 9 Дарвин Нуньес
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Езри Конса 4 Езри Конса
Диего Карлос 3 Диего Карлос
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

87′ Ватару Ендо е сменен от Алексис Мак Алистър
84′ Мохамед Салах отбеляза гол!
Бубакар Камара получи жълт картон 76′
Жълт картон за Бубакар Камара 76′
Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 74′
Бубакар Камара е сменен от Амаду Мвом Онана 74′
65′ Доминик Собослай е сменен от Къртис Джоунс
Jaden Philogene-Bidace е сменен от Леон Бейли 65′
65′ Коди Гакпо влезе на мястото на Дарвин Нуньес
Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс 65′
Жълт картон за Юри Тилеманс 45+3′
Джон Макгин влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 45+2′
Жълт картон за Морган Роджърс 34′
25′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд
20′ ГООООЛ! Дарвин Нуньес беше точен за отбора си
20′ ГООООЛ! Дарвин Нуньес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Астън Вила

Тотнъм
Тотнъм
4 : 1
Астън Вила
Астън Вила
51%
Притежание на топката
50%
8
Точни удари
12
8
Неточни удари
5
57
Опасни атаки
69
14
Нарушения
12
6
Корнери
4
1
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 17 6 13
21 30 29
22 19 7
11
7 27 41
24 8
2 4 14 12
23
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Папе Сар 29 Папе Сар
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

90+5′ ГООООЛ! Джеймс Мадисън беше точен за отбора си
82′ Арчи Грей влезе на мястото на Съдбата Удоги
82′ Джеймс Мадисън е сменен от Ричарлисън
Jaden Philogene-Bidace е сменен от Джейкъб Рамзи 81′
Бубакар Камара е сменен от Юри Тилеманс 81′
Леон Бейли влезе на мястото на Джон Макгин 80′
79′ Доминик Соланке отбеляза гол!
75′ Доминик Соланке отбеляза гол!
Джон Дюран е сменен от Морган Роджърс 69′
61′ Бен Дейвис е сменен от Кристиан Ромеро
Диего Карлос е сменен от Мати Кеш 60′
58′ Жълт картон за Кристиан Ромеро
56′ Ричарлисън е сменен от Хенг-Мин Сон
56′ Ив Бисума влезе на мястото на Родриго Бентанкур
54′ Жълт картон за Педро Поро
49′ Бренън Джонсън отбеляза гол!
Морган Роджърс отбеляза гол! 32′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и АФК Борнемут

Астън Вила
Астън Вила
1 : 1
АФК Борнемут
АФК Борнемут
57%
Притежание на топката
36%
13
Точни удари
12
5
Неточни удари
8
54
Опасни атаки
47
12
Нарушения
9
9
Корнери
7
0
Засади
1
4-4-1-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 14 12
7 24 8 41
27
11
26
11 19 24
10 4
22 27 5 3
42
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Марк Травърс 42 Марк Травърс
Джулиан Арауджо 22 Джулиан Арауджо
Илия Забарни 27 Илия Забарни
Маркос Сенеси 5 Маркос Сенеси
Керкез Милош 3 Керкез Милош
Райън Кристи 10 Райън Кристи
Люис Кук 4 Люис Кук
Dango Ouattara 11 Dango Ouattara
Джъстин Клуйверт 19 Джъстин Клуйверт
Антоан Семеньо 24 Антоан Семеньо
Enes ünal 26 Enes ünal

Срещата по минути

ГООООЛ! Еванилсън беше точен за отбора си 90+6′
90+6′ Рос Баркли получи жълт картон
90+4′ Жълт картон за Мати Кеш
Жълт картон за Маркъс Таверние 90′
82′ Бубакар Камара влезе на мястото на Оли Уоткинс
Дейвид Брукс влезе на мястото на Керкез Милош 81′
Тайлър Адамс е сменен от Райън Кристи 81′
Антоан Семеньо получи жълт картон 80′
76′ Рос Баркли отбеляза гол!
71′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне
71′ Леон Бейли е сменен от Джон Макгин
Маркъс Таверние е сменен от Джъстин Клуйверт 64′
Еванилсън е сменен от Enes ünal 64′
58′ Жълт картон за Лукас Дигне
57′ Джон Дюран е сменен от Морган Роджърс
55′ Джон Макгин получи жълт картон
46′ Рос Баркли е сменен от Амаду Мвом Онана
Enes ünal получи жълт картон 45+1′
41′ Жълт картон за Джейкъб Рамзи
Жълт картон за Адам Смит 40′
Адам Смит влезе на мястото на Джулиан Арауджо 30′
28′ Джон Макгин отбеляза гол!
28′ Отменен гол
28′ ГООООЛ! Джон Макгин беше точен за отбора си
Джулиан Арауджо получи жълт картон 21′
18′ Юри Тилеманс получи жълт картон
Жълт картон за Джъстин Клуйверт 10′
4′ Амаду Мвом Онана получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Астън Вила

Fulham
Fulham
1 : 3
Астън Вила
Астън Вила
52%
Притежание на топката
36%
9
Точни удари
7
1
Неточни удари
3
33
Опасни атаки
37
8
Нарушения
14
6
Корнери
5
2
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Craven Cottage

Състави

1
2 5 3 33
18 16
11 32 17
7
11
31 27 41
24 8
2 3 14 12
23
Бернд Лено 1 Бернд Лено
Кени Тете 2 Кени Тете
Йоахим Андерсен 5 Йоахим Андерсен
Калвин Баси 3 Калвин Баси
Антъни Робинсън 33 Антъни Робинсън
Андреас Перейра 18 Андреас Перейра
Sander Berge 16 Sander Berge
Адама Траоре 11 Адама Траоре
Емил Смит Роу 32 Емил Смит Роу
Алекс Ивоби 17 Алекс Ивоби
Раул Хименес 7 Раул Хименес
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Диего Карлос 3 Диего Карлос
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

90+8′ Иса Диоп получи жълт картон
Jaden Philogene-Bidace получи жълт картон 88′
Жълт картон за Jaden Philogene-Bidace 88′
Джон Макгин влезе на мястото на Морган Роджърс 83′
Жълт картон за Лукас Дигне 83′
Емилиано Буендия влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 83′
80′ Хари Уилсън влезе на мястото на Sander Berge
80′ Том Керни е сменен от Емил Смит Роу
Джон Дюран е сменен от Оли Уоткинс 75′
Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 75′
71′ Антъни Робинсън получи жълт картон
Морган Роджърс получи жълт картон 70′
Морган Роджърс получи жълт картон 70′
ГООООЛ! Иса Диоп беше точен за отбора си 69′
68′ Райс Нелсън влезе на мястото на Адама Траоре
68′ Иса Диоп влезе на мястото на Андреас Перейра
65′ Емил Смит Роу получи жълт картон
65′ Емил Смит Роу получи жълт картон
64′ Директен червен картон за Йоахим Андерсен
Jaden Philogene-Bidace влезе на мястото на Леон Бейли 61′
Оли Уоткинс отбеляза гол! 59′
58′ Калвин Баси получи жълт картон
57′ Жълт картон за Калвин Баси
Жълт картон за Леон Бейли 33′
Леон Бейли получи жълт картон 33′
27′ не отбеляза.
27′ Андреас Перейра не успя да преодолее вратаря.
25′ Потвърдена дузпа
ГООООЛ! Морган Роджърс беше точен за отбора си 9′
5′ ГООООЛ! Раул Хименес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Манчестър Юнайтед

Астън Вила
Астън Вила
0 : 0
Манчестър Юнайтед
Манчестър Юнайтед
54%
Притежание на топката
35%
6
Точни удари
4
5
Неточни удари
2
53
Опасни атаки
39
13
Нарушения
10
6
Корнери
3
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 14 12
6 8
31 27 19
11
9
17 8 10
37 14
3 5 35 20
24
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Рос Баркли 6 Рос Баркли
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Jaden Philogene-Bidace 19 Jaden Philogene-Bidace
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Андре Онана 24 Андре Онана
Нусар Мазрауи 3 Нусар Мазрауи
Хари Магуайър 5 Хари Магуайър
Джони Еванс 35 Джони Еванс
Диого Далот 20 Диого Далот
Коби Майноо 37 Коби Майноо
Кристиан Ериксен 14 Кристиан Ериксен
Алехандро Ферейра 17 Алехандро Ферейра
Бруно Фернандес 8 Бруно Фернандес
Маркъс Рашфорд 10 Маркъс Рашфорд
Расмус Хойлунд 9 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

90+4′ Жълт картон за Рос Баркли
Жълт картон за Виктор Линдельоф 87′
85′ Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне
Каземиро е сменен от Коби Майноо 85′
Джошуа Зиркзи влезе на мястото на Расмус Хойлунд 64′
Антоний влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 64′
63′ Джон Дюран влезе на мястото на Леон Бейли
Жълт картон за Маркъс Рашфорд 59′
Виктор Линдельоф е сменен от Нусар Мазрауи 46′
Матейс Де Лигт е сменен от Хари Магуайър 46′
Коби Майноо получи жълт картон 41′
Хари Магуайър получи жълт картон 36′
12′ Диего Карлос е сменен от Езри Конса
Жълт картон за Кристиан Ериксен 3′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ипсуич Таун и Астън Вила

Ипсуич Таун
Ипсуич Таун
2 : 2
Астън Вила
Астън Вила
44%
Притежание на топката
43%
10
Точни удари
10
5
Неточни удари
7
35
Опасни атаки
45
10
Нарушения
13
10
Корнери
6
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Portman Road Stadium

Състави

1
40 26 24 3
5 8
21 20 47
19
11
31 27 41
24 8
4 3 14 12
23
Ариджанет Мурич 1 Ариджанет Мурич
Аксел Туанзеби 40 Аксел Туанзеби
Дара О'Шеа 26 Дара О'Шеа
Яков Грийвс 24 Яков Грийвс
Лейф Дейвис 3 Лейф Дейвис
Сам Морси 5 Сам Морси
Калвин Филипс 8 Калвин Филипс
Chiedozie Ogbene 21 Chiedozie Ogbene
Омари Гиро-Хатчинсън 20 Омари Гиро-Хатчинсън
Джак Кларк 47 Джак Кларк
Лиъм Делап 19 Лиъм Делап
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Езри Конса 4 Езри Конса
Диего Карлос 3 Диего Карлос
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

90+1′ Sammie Szmodics е сменен от Джак Кларк
90+1′ Масимо Луонго е сменен от Сам Морси
90+1′ Джордж Хърст е сменен от Лиъм Делап
Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне 84′
Емилиано Буендия влезе на мястото на Оли Уоткинс 84′
Рос Баркли е сменен от Юри Тилеманс 84′
74′ Яков Грийвс получи жълт картон
72′ Лиъм Делап отбеляза гол!
69′ Уес изгаря влезе на мястото на Chiedozie Ogbene
69′ Джак Тейлър влезе на мястото на Калвин Филипс
Jaden Philogene-Bidace влезе на мястото на Леон Бейли 64′
Джон Дюран влезе на мястото на Морган Роджърс 64′
54′ Жълт картон за Аксел Туанзеби
Жълт картон за Лукас Дигне 46′
45+2′ Лиъм Делап получи жълт картон
45+3′ Сам Морси получи жълт картон
Оли Уоткинс отбеляза гол! 32′
ГООООЛ! Морган Роджърс беше точен за отбора си 15′
8′ ГООООЛ! Лиъм Делап беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Уулвърхамптън

Астън Вила
Астън Вила
3 : 1
Уулвърхамптън
Уулвърхамптън
53%
Притежание на топката
29%
6
Точни удари
4
3
Неточни удари
0
48
Опасни атаки
17
11
Нарушения
11
6
Корнери
1
1
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
4 3 14 12
24 8
7 27 41
11
9
27 8 5 10
7
22 14 15 3
31
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Езри Конса 4 Езри Конса
Диего Карлос 3 Диего Карлос
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Сам Джонстоун 31 Сам Джонстоун
Нелсън Семедо 22 Нелсън Семедо
Й. Москера 14 Й. Москера
Крейг Доусън 15 Крейг Доусън
Райън Айт Нури 3 Райън Айт Нури
Андре 7 Андре
Jean-Ricner Bellegarde 27 Jean-Ricner Bellegarde
Жоао Гомес 8 Жоао Гомес
Марио Лемина 5 Марио Лемина
Матеус Куня 10 Матеус Куня
Jørgen Strand Larsen 9 Jørgen Strand Larsen

Срещата по минути

Жълт картон за Матеус Куня 90+12′
90+11′ Жълт картон за Рос Баркли
90+11′ Рос Баркли получи жълт картон
90+9′ Емилиано Буендия е сменен от Оли Уоткинс
90+4′ ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си
88′ Езри Конса отбеляза гол!
Томи Дойл е сменен от Жоао Гомес 82′
Сантяго Буено е сменен от Й. Москера 82′
Й. Москера получи жълт картон 81′
75′ Жълт картон за Морган Роджърс
73′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си
Родриго Гомес е сменен от Jean-Ricner Bellegarde 71′
Гонсало Гуедес е сменен от Jørgen Strand Larsen 65′
62′ Джон Дюран влезе на мястото на Джейкъб Рамзи
62′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана
Марио Лемина получи жълт картон 61′
46′ Иън Маатсен влезе на мястото на Джон Макгин
46′ Леон Бейли влезе на мястото на Лукас Дигне
28′ Жълт картон за Пау Торес
Жоао Гомес получи жълт картон 27′
ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си 25′
Жълт картон за Нелсън Семедо 16′
Жълт картон за Райън Айт Нури 7′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Everton

Астън Вила
Астън Вила
3 : 2
Everton
Everton
73%
Притежание на топката
41%
13
Точни удари
6
4
Неточни удари
5
53
Опасни атаки
52
10
Нарушения
11
6
Корнери
6
1
Засади
7
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
26 4 14 12
24 8
7 27 41
11
9
11 7 10
27 42
18 6 5 19
1
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Джордан Пикфорд 1 Джордан Пикфорд
Ашли Йънг 18 Ашли Йънг
Джеймс Тарковски 6 Джеймс Тарковски
Майкъл Кийн 5 Майкъл Кийн
Виталий Миколенко 19 Виталий Миколенко
Идриса Гуейе 27 Идриса Гуейе
Тим Ироегбунам 42 Тим Ироегбунам
Джак Харисън 11 Джак Харисън
Дуайт Макнейл 7 Дуайт Макнейл
Илиман Ндиайе 10 Илиман Ндиайе
Доминик Калвърт-Левин 9 Доминик Калвърт-Левин

Срещата по минути

90′ Jaden Philogene-Bidace е сменен от Джон Макгин
Джейк О'Брайън получи жълт картон 88′
85′ получи жълт картон
84′ Емилиано Буендия влезе на мястото на Оли Уоткинс
Джеспър Линдстрьом влезе на мястото на Илиман Ндиайе 81′
Бето влезе на мястото на Тим Ироегбунам 81′
Ашли Йънг получи жълт картон 79′
76′ ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си
69′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне
69′ Джон Дюран влезе на мястото на Джейкъб Рамзи
Джейк О'Брайън е сменен от Джак Харисън 64′
Орел Мангала е сменен от Идриса Гуейе 64′
58′ ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си
47′ Жълт картон за Емилиано Мартинес
46′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана
36′ Оли Уоткинс отбеляза гол!
ГООООЛ! Доминик Калвърт-Левин беше точен за отбора си 27′
Джеймс Гарнър влезе на мястото на Виталий Миколенко 26′
Жълт картон за Тим Ироегбунам 19′
Дуайт Макнейл отбеляза гол! 16′
Жълт картон за Илиман Ндиайе 15′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Астън Вила

Leicester City
Leicester City
1 : 2
Астън Вила
Астън Вила
58%
Притежание на топката
52%
3
Точни удари
13
6
Неточни удари
3
39
Опасни атаки
46
13
Нарушения
15
1
Корнери
7
3
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: King Power Stadium

Състави

30
2 3 5 16
8 22
7 6 18
9
27 11
31 24 8 7
26 4 14 12
23
Мадс Хермансен 30 Мадс Хермансен
Джеймс Джъстин 2 Джеймс Джъстин
Wout Faes 3 Wout Faes
Калеб Околи 5 Калеб Околи
Виктор Кристиансен 16 Виктор Кристиансен
Хари Уинкс 8 Хари Уинкс
Оливър Скип 22 Оливър Скип
Абдул Фатаву Исахаку 7 Абдул Фатаву Исахаку
Уилфред Ндиди 6 Уилфред Ндиди
Джордан Аю 18 Джордан Аю
Джейми Варди 9 Джейми Варди
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

90+7′ получи жълт картон
90+3′ Хари Уинкс получи жълт картон
90+2′ Kasey McAteer е сменен от Калеб Околи
Джон Дюран получи жълт картон 90+2′
89′ Боби Рийд е сменен от Уилфред Ндиди
83′ Жълт картон за Джейми Варди
Коста Неделкович влезе на мястото на Ламар Богард 79′
Иън Маатсен е сменен от Джейкъб Рамзи 79′
Джон Макгин получи жълт картон 74′
73′ Жълт картон за Калеб Околи
73′ ГООООЛ! Факундо Валентин Буонаноте беше точен за отбора си
68′ Билал Ел Ханус е сменен от Оливър Скип
68′ Факундо Валентин Буонаноте е сменен от Абдул Фатаву Исахаку
67′ Стифи Мавидиди е сменен от Джордан Аю
ГООООЛ! Джон Дюран беше точен за отбора си 63′
Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 62′
Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс 61′
Ламар Богард получи жълт картон 55′
Жълт картон за Юри Тилеманс 40′
Амаду Мвом Онана отбеляза гол! 28′
26′ Оливър Скип получи жълт картон
Джейкъб Рамзи е сменен от Леон Бейли 16′
Амаду Мвом Онана получи жълт картон 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Арсенал

Астън Вила
Астън Вила
0 : 2
Арсенал
Арсенал
39%
Притежание на топката
35%
7
Точни удари
14
4
Неточни удари
9
27
Опасни атаки
52
8
Нарушения
14
4
Корнери
10
3
Засади
1
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 14 12
31 24 8 7
27 11
7 29 11
8 5 41
4 2 6 12
22
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Мартинели 11 Мартинели

Срещата по минути

Жълт картон за Мартин Одегаард 89′
Райс Нелсън е сменен от Букайо Сака 88′
Рикардо Калафиори е сменен от Jurriën Timber 79′
Томас Парти отбеляза гол! 77′
76′ Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне
76′ Рос Баркли влезе на мястото на Амаду Мвом Онана
72′ Жълт картон за Амаду Мвом Онана
Леандро Тросар отбеляза гол! 67′
Леандро Тросар влезе на мястото на Мартинели 65′
65′ Джейкъб Рамзи е сменен от Джон Макгин
65′ Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс
Жълт картон за Габриел 57′
Деклан Райс получи жълт картон 45+3′
16′ Коста Неделкович е сменен от Мати Кеш

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Астън Вила

Уест Хем
Уест Хем
1 : 2
Астън Вила
Астън Вила
52%
Притежание на топката
33%
11
Точни удари
8
3
Неточни удари
4
37
Опасни атаки
36
18
Нарушения
15
5
Корнери
2
1
Засади
2
4-1-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: London Stadium

Състави

23
5 15 26 33
24
20 28 10 14
9
11
31 27 7
24 8
2 4 14 12
23
Алфонс Ареола 23 Алфонс Ареола
Владимир Куфал 5 Владимир Куфал
Константинос Мавропанос 15 Константинос Мавропанос
Макс Килман 26 Макс Килман
Емерсън 33 Емерсън
Гуидо Родригес 24 Гуидо Родригес
Джарод Боуен 20 Джарод Боуен
Томаш Соучек 28 Томаш Соучек
Лукас Пакета 10 Лукас Пакета
Кудус Мохамед 14 Кудус Мохамед
Михаил Антонио 9 Михаил Антонио
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Леон Бейли 31 Леон Бейли
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

Jaden Philogene-Bidace получи жълт картон 90′
Жълт картон за Jaden Philogene-Bidace 90′
85′ Жан-Клер Тодибо влезе на мястото на Владимир Куфал
85′ Дани Ингс влезе на мястото на Гуидо Родригес
Коста Неделкович е сменен от Мати Кеш 82′
Джон Дюран отбеляза гол! 79′
74′ Джеймс Уорд-Проус е сменен от Лукас Пакета
Иън Маатсен е сменен от Лукас Дигне 74′
Jaden Philogene-Bidace е сменен от Леон Бейли 74′
73′ Crysencio Summerville е сменен от Джарод Боуен
73′ Никлас Фюлкруг влезе на мястото на Михаил Антонио
Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Джон Макгин 62′
Джон Дюран влезе на мястото на Оли Уоткинс 62′
37′ Лукас Пакета превърна дузпата в гол.
31′ Жълт картон за Лукас Пакета
Жълт картон за Леон Бейли 8′
Амаду Мвом Онана отбеляза гол! 4′
