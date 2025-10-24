bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вижте фамозната асистенция на Кирил Десподов (ВИДЕО)

Той помогна на ПАОК да победи Лил

Капитанът на националният отбор по футбол Кирил Десподов бе сред героите за ПАОК в мача от третия кръг на Лига Европа срещу Лил. 

Гръцкият тим не излезе като фаворит в срещата във Франция, но в крайна сметка постигна победа с 4:3

А българинът имаше значителна роля за успеха, като започна титуляр и игра до 81-ата минута.

Асистенцията

Десподов не отбеляза гол, но пък помогна, като подаде.

В 74-ата минута нападателят изработи фамозно положение и асистира на съотборника си Андрия Живкович

Десподов влезе смело в наказателното поле, навърза няколко от защитниците на Лил и върна топката на сърбина, който я прати във вратата. 

Другите голове

ПАОК изигра силно първо полувреме и водеше с 3:0 до почивката. Точни за гърците бяха Суаило Мейте в 18', Андрия Живкович в 23' и Янис Константелиас в 42'.

Капитанът Бенжамен Андре и Игман Хамза обаче направиха резултата 2:3 с попадения съответно в 57' и 68'. Живкович пропусна дузпа за ПАОК в 70', преди да се реваншира на феновете с гол след страхотна асистенция на Десподов в 74'.

"Мастифите" намалиха изоставането си чрез Хамза в 78', но повече попадения нямаше.

След контузия

Доскоро Десподов лекуваше контузия в седалището и пропусна 4 мача за ПАОК.

От началото на сезона той има 2 гола в 10 мача, но само в пет от тях беше титуляр.

Носителят на пет отличия за най-добър футболист на България премина в гръцкия тим през 2023 г. от Лудогорец, като до момента има общо 101 мача, в които е вкарал 23 гола.

Лил
срещу
ПАОК
23.10.2025 22:00
кирил десподов андрия живкович

Веласкес на въпрос на bTV: Три мача за осем дни? Прекрасно! (ВИДЕО)

Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!

Уанда Нара го потърси, а той се оплака на... жена си

Отбор от рибарско градче с 1485 жители стана шампион на Швеция (ВИДЕО)

Татко като никой друг: Емоционалният разказ на дъщерята на Карло Анчелоти

Никога в болнични: Тайната на треньора легенда! (ВИДЕО)

Веласкес на въпрос на bTV: Три мача за осем дни? Прекрасно! (ВИДЕО)

Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!

