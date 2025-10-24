ПАОК шокира Лил, Десподов с асистенция

ПАОК поднесе една от изненадите в третия кръг от основната фаза в Лига Европа! Гръцкият гранд победи с 4:3 Лил като гост, а Кирил Десподов изигра ключова роля.

Националът беше титуляр, остана на терена 81 минути и асистира за решителния гол.

Така ПАОК сложи край на серията от 9 победи за френски срещу гръцки отбори във втория по сила европейски клубен турнир. "Двуглавите орли" пратиха в историята и поредицата на Лил от 9 двубоя без поражение в основната фаза.

Сензация на Стад Пиер-Мороа

Тази вечер ПАОК направи силно първо полувреме и водеше с 3:0. Точни за гърците бяха Суаило Мейте в 18', Андрия Живкович в 23' и Янис Константелиас в 42'.

Капитанът Бенжамен Андре и Игман Хамза обаче направиха резултата 2:3 с попадения съответно в 57' и 68'. Живкович пропусна дузпа за ПАОК в 70', преди да се реваншира на феновете с гол след страхотна асистенция на Десподов в 74'.

"Мастифите" намалиха изоставането си чрез Хамза в 78', но повече попадения нямаше, въпреки че гостите завършиха срещата с 10 души заради втори жълт картон на Томаш Кенджора в 90+9'.

Лил е 11-и с 6 точки, докато ПАОК заема 20-ата позиция с актив от 4. В следващия кръг Десподов и компания са домакини на Йънг Бойс, който победи Лудогорец с 3:2 след обрат. Лил отново ще има работа на Балканите - гостува на Цървена звезда.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK