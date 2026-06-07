Тенис Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Зверев си бие инжекции по време на финала на "Ролан Гарос" Той е първият шампион от Големия шлем с диабет

Александър Зверев влезе в историята на тениса с постижение, което надхвърля спорта. По време на финала на „Ролан Гарос“ германецът беше забелязан да използва спринцовка на корта, като, разбира се става дума за инсулин.

Часове след този момент Зверев триумфира и се превърна в първия тенисист с диабет, който печели титла от Големия шлем.

Зверев живее с диабет тип 1 от ранна детска възраст, но дълго време избягваше публични коментари по темата.

Едва през 2022 г. той официално разкри диагнозата си, въпреки че контролът на кръвната захар по време на мачове отдавна е част от неговото ежедневие.

По-късно първата ракета на Германия създава фондация, насочена към подкрепа на деца с диабет и подобряване на достъпа до инсулин в развиващи се страни. Според негови данни, само за първата година са събрани около 11 милиона долара чрез дарения.

През 2023 г. Зверев се оказва в центъра на спор, след като му е забранено да си поставя инсулин на корта на „Ролан Гарос“.

Организаторите определят процедурата като „неподходяща за игралната зона“, което предизвиква сериозна критика от страна на играча.

„Без това здравето ми може да бъде сериозно застрашено“, реагира тогава той.