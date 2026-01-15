bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Художествена гимнастика

Глас от Украйна: Русия унищожаваше художествената гимнастика!

Олег Блохин много нарани дъщеря ни и дори не общува с внуците си, разкрива Ирина Дерюгина

След началото на войната Украйна, руските спортисти бяха отстранени от почти всички международни турнири. Въпреки това, някои вече започват да се връщат – но почти винаги в „неутрален“ статут.

Легендата на художествената гимнастика Ирина Дерюгина говори в интервю за сенчестите страни на този спорт и за това как наказанието на Русия е повлияло на цялата картина. Тя разкри пред Дмитрий Гордън неща, които много малко хора биха имали смелостта да споделят публично.

По-добро съдийство

„Мога да кажа, че през тези четири години не са се случвали такива неща, каквито бяха преди това. Беше ужасно! Пари? Подкуп? Не искам да влизам в детайли, защото могат да ме накажат. Не искам да говоря за това. Но искам да кажа, че съдийството се подобри през това време, когато нямаше рускини на международната сцена“, каза Дерюгина, която е президент на федерацията по гимнастика на Украйна.

„Международен тероризъм“

Дерюгина намеква, че присъствието на руски представители на турнирите е било синоним на системен натиск и задкулисни игри. Русия, разбира се, вече обвини нея и Украйна в „международен тероризъм“.

Грандиозен гаф! Шампионката Варфоломеев: Това не е моят химн! (ВИДЕО)

Но сензациите не спират до спорта. В личния си живот Дерюгина също разкрива шокиращи детайли. Тя призна, че е инициатор на развода с футболната легенда Олег Блохин след почти 20 години съвместен живот, и не спести обвиненията си: „Блохин много е наранил дъщеря ни и дори не общува с внуците си.“

Паметен ден! Художествената гимнастика ще си има нов дом!
 
