Напрежение в Батуми: украинка отказа обща снимка с руска щангистка!

Напрежение по време на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. Украинската щангистка Ирина Домбровская отказа да застане до рускинята Варвара Кузминова за традиционната обща снимка на медалистите.

Сцената се разигра директно на подиума, след като Домбровская спечели бронзов медал, а Кузминова взе среброто. Златото отиде при финландката Жанет Илисоини.

Макар състезанието да протече напълно в духа на спортсменството, финалният момент отново извади на преден план политическите сенки, които продължават да съпътстват международния спорт.

17-годишната Кузминова, която се състезава в Група "Б", завърши с двубой от 244 кг в категорията си, а руските и беларуските състезатели участват под неутрален флаг.

Финландката Янете Илисоини, която събра 247 кг в двубоя и спечели златен медал и в изхвърлянето - 113 кг.

Българката Мария Магдалена Кирева направи двубой от 201 кг в двубоя и приключи състезанието на 21-во място.