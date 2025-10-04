"Смъртта на баща ми промени всичко": Мариела Пашалиева вече не е треньор на Италия

Мариела Пашалиева вече не е старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика.

Тя признава, че загубата на баща ѝ е променило всичко. В миг, в който времето изглежда спряло, едно от най-разпознаваемите имена в световната гимнастика, осъзна истинската стойност на живота: семейството.

„Смъртта на баща ми дълбоко промени гледната ми точка и ми напомни какво наистина има значение“, сподели тя. В този труден момент, когато обичта и подкрепата са най-необходими, Мариела реши да постави семейството си на първо място.

Отдаденост 24/7

Професионалният спорт изисква безусловна отдаденост – 24/7 – и за Мариела вече е ясно, че тази отдаденост не е съвместима с отговорностите ѝ към близките.

С болка в сърцето тя обяви, че няма да подновява договора си като главен треньор на италианския национален отбор по художествена гимнастика, цитирана е българката от Gimnastica Ritmica Toscana.

„За мен беше истинска чест да работя с тези млади, талантливи и обещаващи гимнастички. Тяхната отдаденост и дух ми донесоха толкова радост и гордост“, каза тя, изразявайки благодарността си към всички, които ѝ повярваха и я подкрепиха в този проект.

С признателност Мариела затваря една страница от живота си в елитния спорт и започва нова – ръководена от семейството, любовта и ценностите, които винаги са определяли пътя ѝ.

Живот, отдаден на ринга

Веселин Пашалиев почина на 2 септември, на 80-годишна възраст. Започва спортната си кариера като състезател по бокс през 1959 г. и се състезава активно до 1979 г. През същата година започва треньорската си дейност, оставяйки траен отпечатък в българския бокс.

В периода 1993–1996 г. и отново от 1998 до 1999 г. е старши треньор на националния отбор по бокс за мъже.

Това е история за изборите, които болят, за цената на успеха и за силата да поставиш човешкото пред амбицията. Мариела Пашалиева ни напомня, че понякога най-трудният, но и най-истинският избор е този на сърцето.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK