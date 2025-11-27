Помните ли Пауло Дибала - момчето от Аржентина, което трябваше да поеме диригентската палка в националния отбор след Лионел Меси?

До преди години всички му предричаха, че ще се превърне в легенда. От няколко сезона обаче нещо се случи - Дибала не играе редовно, страда от контузии, не го викат в националния отбор.

И докато логиката сочи, че просто 32-годишният нападател е в тежък период, то една конспиративна теория набира скорост в Аржентина.

Според нея, Пауло Дибала е пътешественик във времето и няма как да играе за Аржентина, защото... ще причини колапс в системата.

Онова отиграване

Знаем, че звучи откачено! Но да видим какво казват поддръжниците на теорията.

Дибала играе за националния отбор на Аржентина от 2015 г. Той обаче има една важна намеса, която беляза кариерата му с "гаучосите":

На финала на световното първенство в Катар през 2022 г. Дибала изби топката след техничен шут на Килиан Мбапе от Франция, а това доведе до дузпи, след които Аржентина триумфира.

Според теорията, той е дошъл от бъдещето, за да го осъществи!

Син на треньора

И всъщност Дибала, който виждаме в този мач, не е истинският Дибала. В някоя времева линия това е синът на селекционера Лионел Скалони - Иън.

Той, разбрал, че този шут на Мбапе ще отнеме шампионската радост на баща му и цяла Аржентина, се завърнал в миналото, за да го предотврати.

И очевидно успя, ако вярваме на теорията! Тя пък бе подхранена и от изказване на Скалони през 2022 г., в което той заяви, че трябва да се извини на сина си, че любимият му Дибала не играе.

Външна прилика също има!

Времеви колапс

Защо обаче Дибала не може да се "завърне" отново за световното през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико?

Поддръжниците на теорията твърдят, че именно това завръщане в миналото на Дибала от бъдещето е променило кариерата му из основи и на това се дължи спада във формата му.

Ако той се завърне отново, може да направи колапс във време-пространството, да отнеме титлата на Аржентина и то с цената на възраждане на кариерата си.

Едва ли някой в Аржентина, а дори самият Дибала, който си е световен шампион, иска нещо такова!

От началото на сезона аржентинецът е играл в 9 мача за клубния си Рома и е вкарал 2 гола.

