НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 26
Обсъждаме горещите теми от Мондиал 2026 и от останалия спорт
Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 25 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".
Валери Генов и Николета Маданска ще ви преведат през всичко най-интересно след изключително драматичния полуфинал на мондиала между Аржентина и Англия.
Обсъждаме тактиката на Томас Тухел, провокациите, скандалите и реакциите в медиите, особено тези на Острова.
Разбира се, ще коментираме предстоящия реванш на ЦСКА срещу Дери Сити в Лига Европа.
По традиция - започваме веднага след спортните новини.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google