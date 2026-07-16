Спортен нюзрум Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 26 Обсъждаме горещите теми от Мондиал 2026 и от останалия спорт

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 25 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Валери Генов и Николета Маданска ще ви преведат през всичко най-интересно след изключително драматичния полуфинал на мондиала между Аржентина и Англия.

Обсъждаме тактиката на Томас Тухел, провокациите, скандалите и реакциите в медиите, особено тези на Острова.

Разбира се, ще коментираме предстоящия реванш на ЦСКА срещу Дери Сити в Лига Европа.

По традиция - започваме веднага след спортните новини.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.