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Спортен нюзрум

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НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 26

Обсъждаме горещите теми от Мондиал 2026 и от останалия спорт

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 26
 

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 25 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Валери Генов и Николета Маданска ще ви преведат през всичко най-интересно след изключително драматичния полуфинал на мондиала между Аржентина и Англия.

Обсъждаме тактиката на Томас Тухел, провокациите, скандалите и реакциите в медиите, особено тези на Острова.

Разбира се, ще коментираме предстоящия реванш на ЦСКА срещу Дери Сити в Лига Европа.

По традиция - започваме веднага след спортните новини.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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