НА ЖИВО: Аржентина - Австрия (0:0)

19' - Нов пропуск на Лионел Меси! 8-кратният носител на "Златната топка" премина с лекота през защитата на Австрия. Опита се да премине и вратаря, когато Давид Алаба застигна аржентинецът и изби топката секунди преди да отправи изстрел.
9' - ПРОПУСК НА ЛИОНЕЛ МЕСИ! Легендарният аржентинец не уцели вратат от бялата точка.
5' - Аржентина с претенции за дузпа! Лаутаро Мартинес бе препънат в наказателното поле, но дузпа първоначално не бе отсъдена. След преглеждане на ситуацията с VAR, съдията промени решението си и Лионел Меси има шанс да подобри рекорда на Мирослав Клозе за най-много попадения на световно първенство.
1' - Начало на мача!
Стартови състави:
АРЖЕНТИНА:
23. Емилиано Мартинес
6. Лисандро Мартинес, 13. Кристиан Ромеро, 25. Факундо Медина, 26. Науел Молина
20. Алексис Мак Алистър, 24. Енцо Фернандес, 7. Родриго де Пол - 16. Тиаго Алмада
10. Лионел Меси, 22. Лаутаро Мартинес
АВСТРИЯ:
1. Александър Шлагер
3. Кевид Дансо, 5. Стефан Пох, 8. Давид Алаба - 4. Ксавер Шлагер
6. Николас Зийвалд, 9. Марсел Забицер, 18. Романо Шмид, 20. Конрад Лаймер
24. Паул Варен - 11. Михаел Грегорич
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