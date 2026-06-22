Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Аржентина - Австрия (0:0) Следете с нас на живо световния шампион

19' - Нов пропуск на Лионел Меси! 8-кратният носител на "Златната топка" премина с лекота през защитата на Австрия. Опита се да премине и вратаря, когато Давид Алаба застигна аржентинецът и изби топката секунди преди да отправи изстрел.

9' - ПРОПУСК НА ЛИОНЕЛ МЕСИ! Легендарният аржентинец не уцели вратат от бялата точка.

Снимка: Reuters

5' - Аржентина с претенции за дузпа! Лаутаро Мартинес бе препънат в наказателното поле, но дузпа първоначално не бе отсъдена. След преглеждане на ситуацията с VAR, съдията промени решението си и Лионел Меси има шанс да подобри рекорда на Мирослав Клозе за най-много попадения на световно първенство.

1' - Начало на мача!

Стартови състави:

АРЖЕНТИНА:

23. Емилиано Мартинес

6. Лисандро Мартинес, 13. Кристиан Ромеро, 25. Факундо Медина, 26. Науел Молина

20. Алексис Мак Алистър, 24. Енцо Фернандес, 7. Родриго де Пол - 16. Тиаго Алмада

10. Лионел Меси, 22. Лаутаро Мартинес

АВСТРИЯ:

1. Александър Шлагер

3. Кевид Дансо, 5. Стефан Пох, 8. Давид Алаба - 4. Ксавер Шлагер

6. Николас Зийвалд, 9. Марсел Забицер, 18. Романо Шмид, 20. Конрад Лаймер

24. Паул Варен - 11. Михаел Грегорич

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.