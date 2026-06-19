Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Хеттрикът на Меси вбесил Роналдо Легенда разкри какво се случва зад кулисите Снимка: Reuters

Докато светът аплодираше поредния футболен спектакъл на Лионел Меси на Мондиал 2026, в лагера на Португалия напрежението около Кристиано Роналдо достига нови висоти.

След неубедителното представяне срещу Конго легендите на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс и Ники Бът отправиха остри критики към португалската суперзвезда. Според тях възрастта, очакванията и огромното его на CR7 започват да тежат сериозно на националния отбор.

„Познавам Кристиано. След хеттрика на Меси и головото шоу на Мбапе той със сигурност кипи отвътре. Това е човек, който винаги иска да бъде в центъра на вниманието“, коментира Скоулс.

Снимка: Reuters

В момент, когато Аржентина и Франция получават своите герои, Португалия е изправена пред трудни въпроси. Трябва ли Роналдо да остане недосегаем титуляр или е настъпил моментът за смяна на поколенията?

Въпреки засилващите се призиви за промени, Роберто Мартинес изглежда готов отново да заложи на своя капитан. Предстоящите двубои срещу Узбекистан и Колумбия могат да се окажат решаващи както за съдбата на Португалия, така и за наследството на един от най-великите футболисти в историята.

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