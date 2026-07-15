Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ясен е новият треньор на Франция Световен и европейски шампион... Снимка: БГНЕС

Зинедин Зидан ще бъде треньор на френския национален отбор по футбол след световното първенство, обяви журналистът Фабрицио Романо в социалните мрежи.

"Петлите" се сринаха срещу Испания (0:2) на полуфиналите във вторник и ще играят за третото място срещу загубилия от мача Англия - Аржентина.

След турнира Дидие Дешан, който заемаше поста в продължение на 14 години, ще се оттегли от тима.

54-годишният Зидан за последно беше треньор на Реал Мадрид от 2019 до 2021 г. и отново от 2016 до 2018 г. Под негово ръководство "белите" спечелиха три пъти Шампионската лига, два пъти Ла Лига и Суперкупата на страната.

По време на футболната си кариера Зидан носи екипите на Кан и Бордо, италианския Ювентус и Реал Мадрид, с който печели Ла Лига през 2003-а. година по-рано той отбелязва победния гол на финала на Шампионската лига срещу Байер Леверкузен (2:1). С Ювентус два пъти печели италианското първенство.

За френския национален отбор Зизу има 31 гола и 29 асистенции в 108 мача. Той печели (1998) и е сребърен медалист (2006) от световни първенства. Европейски шампион е през 2000 г.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.