Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Край на тики-така, да живее Формула 1! Как Испания разби собственото си ДНК Старата Испания печелеше с контрол, новата - унищожава! Снимка: Reuters

Испания се завръща на най-голямата футболна сцена, но отборът, който вече мисли за финала на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, изглежда драстично различно от отбора, който вдигна трофея в Южна Африка преди 16 години.

Въпреки че и двете поколения споделят генетичната отдаденост на техническото съвършенство и интелигентния футбол, приликите до голяма степен свършват дотук.

Шампионите от 2010 г. направиха история, като буквално задушиха противниците си с безкрайно притежание на топката, докато тази модерна наказателна експедиция на Де ла Фуенте възприе по-бърз, по-директен и експлозивен стил на футбол.

Господа, доктор Де ла Фуенте!

Това са две напълно различни епохи на европейския и световния футбол, а преходът от едната към другата се видя най-добре при разгрома на Франция на полуфиналите. В този сблъсък на гиганти видяхме и директен сблъсък на звезди, където дуелът между последните носители на „Златната топка“ абсолютно принадлежеше на Родри.

Снимка: Reuters

Испанецът изигра (може би) мача на кариерата си в халфовата линия – движеше се, подаваше и контролираше темпото с такава прецизност, че изглеждаше като топка с чип, перфектно програмирана да не прави грешки и винаги да взема правилното решение за части от секундата.

От друга страна, Усман Дембеле изглеждаше напълно обезглавен и безсилен. Тази разлика в класата на халфовата линия всъщност перфектно илюстрира колко много Испания се е подобрила тактически и е станала по-конкретна в сравнение с предишните години.

Снимка: Reuters

Най-очевидната разлика между двете златни поколения се крие в начина, по който се атакува вратата на противника. Отборът от 2010 г. усъвършенства известната философия „тики-така“, която доминираше планетата в продължение на близо десетилетие.

Под ръководството на Висенте дел Боске Испания контролираше мачовете чрез постоянни къси подавания, често държейки топката в свое владение повече от 60 процента от времето, търпеливо чакайки съперникът да загуби концентрация в защитния блок. Всяка атака беше планирана внимателно и дълго време, а Шави Ернандес, Андрес Иниеста, Серхио Бускетс и Шаби Алонсо изтощаваха противниците както психически, така и физически, припомня Marca.

Снимка: Reuters

Днешна Испания все още цени владението на топката, но играе с несравнимо по-бързо темпо. Вместо безкрайно да кръжи в наказателното поле, този отбор търси мигновена атака в празно пространство. Отборът на Де ла Фуенте се чувства напълно комфортно в бърз преход, където само с три или четири подавания всички са пред вратата на противника, използвайки максимално скоростта и експлозивността на крилата.

Промяната в испанската ДНК в сравнение с 2010 г.

Южноафриканските шампиони бяха изградени около група от доказани, опитни клубни асове, базирана на принципа „всички за един, един за всички“. Испания тогава не разчиташе на един нестандартен футболист, а смазваше съперниците си с колективната сила на може би най-добрия халф, сглобяван някога в историята на футбола. Шави диктуваше темпото, Иниеста създаваше магия между линиите, Бускетс неусетно разваляше съперниковите атаки, а Давид Вия безмилостно се справяше с положения в наказателното поле.

От друга страна, отборът от 2026 г. също притежава топ качество на всички позиции, но един играч естествено магнетично привлича цялото внимание на публиката и скаутите.

Това е Ламин Ямал. Само на 19 години, сензацията на Барселона се превърна в един от най-опасните нападатели в света. Способността му лесно да се разпорежда с вратаря в ситуации един на един, да създава положения от нищото и да генерира чист момент на гениалност, придава на тази Испания измерение, което отборът от 2010 г. рядко е имал. Той е човек, който решава мачовете с чиста креативност, когато отборната игра спре за миг.

Снимка: Reuters

Това, което е останало напълно идентично през тези 16 години, е върховното защитно съвършенство и дисциплина. Шампионите от 2010 г. допуснаха само два гола през целия турнир, а всеки мач от елиминационната фаза беше решен в тяхна полза с легендарното 1:0.

Карлес Пуйол, Жерар Пике, Жоан Капдевила и Икер Касияс образуваха непробиваема стена. Днешната селекция не се защитава по идентичен начин, тъй като не държи топката в краката си три минути, но показва невероятна позиционна дисциплина, перфектно синхронизиран висок пресинг и техническо хладнокръвие при извеждане на топката под натиск от задна линия. Съвременните тактики са еволюирали, но испанските защитни постулати са останали здраво стъпили на терена.

Възрастовата структура на двата отбора също разкрива напълно различни спортни проекти и визии. Отборът на Дел Боске от 2010 г. беше в разцвета си, съставен от играчи в разцвета на силите си, които вече бяха спечелили всичко. Химията им е изградена с години съвместна игра.

Поколението 2026 току-що чука на вратата на най-големия кариерен успех. Няколко ключови играчи са в самото начало на кариерата си в националния отбор, а Ямал перфектно символизира това ново, жадно за успех поколение. Тази млада Испания изглежда не само като отбор, който се готви за един финал, но и като сила, готова да доминира световния футбол през следващото десетилетие.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.