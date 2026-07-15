Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мбапе не спести нищо след загубата Съсипан и с послание за Дешан... Снимка: Reuters

Капитанът на Франция Килиан Мбапе не скри огромното си разочарование след поражението с 0:2 от Испания в полуфиналите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. В интервю за M6 звездата на „петлите“ направи откровен анализ на представянето на своя тим и отправи ясно послание относно тактическия подход срещу испанците.

„Няма думи, с които да се опише колко сме разочаровани“, призна Мбапе след последния съдийски сигнал. Нападателят подчерта, че Франция не е успяла да наложи собствената си игра в нито един аспект от двубоя.

„Не мисля, че играхме играта, която искахме. Нито тактически, нито технически, нито по отношение на цялостното ниво, което показахме. А когато не правиш това, което трябва, на полуфинал на световно първенство, не печелиш.“

Според капитана на „петлите“ Испания е следвала безупречно предварително изготвения си план и е наложила стила, който я превърна в един от най-доминиращите отбори на турнира.

Снимка: Reuters

„Испания се придържаше към плана си до последно. Те са отбор, който обича да контролира топката и темпото. Нашата цел беше да ги притиснем високо на терена, за да не могат да установят този ритъм. Защото по отношение на контрола на играта, те са по-добри от нас. Ние не успяхме да го направим и имаше твърде много технически грешки.“

След като надеждите за трети пореден финал на световни финали се изпариха, звездата на Реал Мадрид призна, че французите не са намерили необходимите решения в най-важните моменти на срещата.

„Не знаехме как да им навредим, когато имахме най-голяма нужда. От нас зависеше да променим баланса на силите и точно там се провалихме. От самото начало винаги играехме с числено предимство в халфовата линия. А срещу Испания това е трудно.“

Той обърна внимание на контрола, който испанците упражняваха в центъра на терена чрез Родри и Фабиан Руис.

„Мисля, че срещу Испания трябваше да играем един на един, принуждавайки ги да тичат с нас. И дори когато спечелихме топката обратно в тяхната половина, първите ни докосвания не бяха на нивото на полуфинал на световно първенство.“

Мбапе не потърси оправдания за отпадането и призна, че представянето на Франция не е отговаряло на амбицията за място във финала.

„Като се събере всичко, резултатът е поражение. Разбира се, това е огромно разочарование, но обективно погледнато, не направихме всичко възможно, за да стигнем до финала. Както всички останали, аз съм много разочарован. Достигането до финала беше мечта за нас, възможност за страната ни да продължи да мечтае и да пише история.“

Въпреки тежкия удар, френският капитан подчерта, че отборът трябва бързо да намери сили да продължи напред.

„Сега трябва да се изправим пред това с високо вдигнати глави, да си вземем почивка и да продължим напред.“

Мбапе завърши с послание за бъдещето и необходимостта Франция да извлече поуки от болезненото отпадане.

„Тъй като футболът не чака никого, ще трябва да се поучим и да започнем отначало, за да оставим тази загуба зад гърба си.“

Сега „петлите“ ще насочат вниманието си към мача за третото място, където в събота ще се изправят срещу загубилия от другия полуфинал между Англия и Аржентина.

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