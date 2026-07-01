Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 50 000 аржентинци без билети за мача на Меси в Маями! Цените при препродажба достигаха хиляди долари Снимка: Reuters

Президентът на Аржентинската футболна асоциация (АФА) Клаудио Тапия предупреди, че очаква 50 000 фенове без билети да посетят мача от 1/16-финалите на Световното първенство срещу Кабо Верде в Маями (4 юли, полунощ) и затова поиска съдействие от ФИФА.

Лео Меси играе там и за Интер Маями, където е обожаван.

„Говорихме с ФИФА и със сигурност билетите за тези, които са ги закупили предварително, ще има. Разбираме също, че 50 000 души пътуват без билети“, каза Тапия пред аржентинската преса в САЩ.

Меси мания

Аржентина ще се изправи срещу африканския отбор в петък на стадион „Хард Рок“ в Маями , който има капацитет от 65 000 зрители. Всички официалните билети са разпродадени.

„Работим, за да гарантираме, че възможно най-много хора ще могат да присъстват, мач, за който никой не очакваше толкова голяма посещаемост“, добави той.

По време на световното първенство, аржентинският национален отбор игра два пъти в Далас и веднъж в Канзас за срещите от груповата фаза, като винаги привличаше голяма маса привърженици, а цените на билетите при препродажба достигаха хиляди долари, според съобщения в местната преса.

„Това е вълнението, което нашият национален отбор генерира, така че трябва да се опитаме да помогнем на колкото се може повече хора, но не всеки може да влезе“, каза Тапия.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.