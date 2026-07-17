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Световно първенство по футбол 2026

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Арестуван през 2020 г., сега ще свири финала на световното първенство (ВИДЕО)

Славко Винчич се разплака, когато научи, че е назначен за Испания - Аржентина

Арестуван през 2020 г., сега ще свири финала на световното първенство (ВИДЕО)
 

Словенският съдия Славко Винчич реагира емоционално на назначението си за главен съдия на финала на световното първенство по футбол през 2026 г. между Испания и Аржентина.

Най-чаканият сблъсък за годината е на 19 юли от 22:00 ч. и може да го следите с нас на btvsport.bg.

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ФИФА публикува видео в социалните мрежи с реакцията на рефера. 46-годишният словенец покри лицето си с ръце и избърса очите си, когато чу името си, след което прие поздравления от колегите си, седнали наблизо.

Снимка: Reuters

Помощници на Винчич ще бъдат сънародниците му Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

На Мондиал 2026 Винчич е съдийствал три мача: Бразилия срещу Мароко (1:1), Йордания срещу Алжир (1:2) и Мексико срещу Еквадор (2:0, 1/16-финалите). Общо словенският съдия е показал седем жълти и един червен картон в тези три мача.

Кариера

През 2024 г. му е поверен финалът между Борусия Дортмунд - Реал Мадрид (0:2) в най-авторитетния европейски клубен турнир - Шампионска лига. Преди това пък свири мача за трофея в Лига Европа през 2022 г., когато Айнтрахт Франкфурт победи Рейнджърс с дузпи.

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Винчич за втори път получава наряди на световно първенство, след като ръководи и срещи в Катар преди 4 години.

Арест

В края май 2020 г. се забърква в скандал, след като е арестуван във вила в Суво поле, в покрайнините на Биелина. Заедно с него са още 35 човека, сред които и известната в бившите страни от Югославия с разголените си снимки и провокативното си поведение Тияна Максимович. Акцията на полицията от Босна и Херцеговина е насочена срещу организирана група за продажба на наркотици и оръжие.

Снимка: Reuters

Във вилата са намерени 10 пистолета, 14 пакета с кокаин, телефони, лаптопи и около 20 000 босненски марки (близо 10 000 евро).

"Случайно попаднах там. Имам своя фирма и бях в Босна и Херцеговина по работа. Приех покана за обяд, като това се оказа най-голямата ми грешка. Съжалявам за което... Не е имало оргия, не съм виждал и пистолет", обясни тогава той.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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