Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Арестуван през 2020 г., сега ще свири финала на световното първенство (ВИДЕО) Славко Винчич се разплака, когато научи, че е назначен за Испания - Аржентина

Словенският съдия Славко Винчич реагира емоционално на назначението си за главен съдия на финала на световното първенство по футбол през 2026 г. между Испания и Аржентина.

Най-чаканият сблъсък за годината е на 19 юли от 22:00 ч. и може да го следите с нас на btvsport.bg.

ФИФА публикува видео в социалните мрежи с реакцията на рефера. 46-годишният словенец покри лицето си с ръце и избърса очите си, когато чу името си, след което прие поздравления от колегите си, седнали наблизо.

Снимка: Reuters

Помощници на Винчич ще бъдат сънародниците му Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

На Мондиал 2026 Винчич е съдийствал три мача: Бразилия срещу Мароко (1:1), Йордания срещу Алжир (1:2) и Мексико срещу Еквадор (2:0, 1/16-финалите). Общо словенският съдия е показал седем жълти и един червен картон в тези три мача.

Кариера

През 2024 г. му е поверен финалът между Борусия Дортмунд - Реал Мадрид (0:2) в най-авторитетния европейски клубен турнир - Шампионска лига. Преди това пък свири мача за трофея в Лига Европа през 2022 г., когато Айнтрахт Франкфурт победи Рейнджърс с дузпи.

Винчич за втори път получава наряди на световно първенство, след като ръководи и срещи в Катар преди 4 години.

Арест

В края май 2020 г. се забърква в скандал, след като е арестуван във вила в Суво поле, в покрайнините на Биелина. Заедно с него са още 35 човека, сред които и известната в бившите страни от Югославия с разголените си снимки и провокативното си поведение Тияна Максимович. Акцията на полицията от Босна и Херцеговина е насочена срещу организирана група за продажба на наркотици и оръжие.

Снимка: Reuters

Във вилата са намерени 10 пистолета, 14 пакета с кокаин, телефони, лаптопи и около 20 000 босненски марки (близо 10 000 евро).

"Случайно попаднах там. Имам своя фирма и бях в Босна и Херцеговина по работа. Приех покана за обяд, като това се оказа най-голямата ми грешка. Съжалявам за което... Не е имало оргия, не съм виждал и пистолет", обясни тогава той.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.