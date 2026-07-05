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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

НА ЖИВО: Бразилия - Норвегия

Следете с нас осминафинала от Мондиал 2026

НА ЖИВО: Бразилия - Норвегия
 

2' - Патрик Берг вкара, но попадението не беше зачетено заради засада.

1' - Начало на мача.

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БРАЗИЛИЯ: 1. Алисон, 13. Данило, 3. Габриел Магаляеш, 4. Маркиньос, 16. Дъглас Сантос, 5. Каземиро, 8. Бруно Гимараеш, 7. Винисиус Жуниор, 22. Габриел Мартинели, 26. Раян, 9. Матеус Куня

НОРВЕГИЯ: 1. Ориян Ниланд, 3. Кристофер Айер, 5. Давид Мьолер Волфе, 17. Торбьорн Хегем, 6. Патрик Берг, 8. Сандер Берге, 10. Мартин Йодегор, 7. Александър Сьорлот, 20. Антонио Нуса, 26. Юлиан Риерсон, 9. Арлинг Холанд

„Забравете, че сме скиори. Ще победим Бразилия!“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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