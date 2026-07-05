Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Бразилия - Норвегия Следете с нас осминафинала от Мондиал 2026

2' - Патрик Берг вкара, но попадението не беше зачетено заради засада.

1' - Начало на мача.

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БРАЗИЛИЯ: 1. Алисон, 13. Данило, 3. Габриел Магаляеш, 4. Маркиньос, 16. Дъглас Сантос, 5. Каземиро, 8. Бруно Гимараеш, 7. Винисиус Жуниор, 22. Габриел Мартинели, 26. Раян, 9. Матеус Куня

НОРВЕГИЯ: 1. Ориян Ниланд, 3. Кристофер Айер, 5. Давид Мьолер Волфе, 17. Торбьорн Хегем, 6. Патрик Берг, 8. Сандер Берге, 10. Мартин Йодегор, 7. Александър Сьорлот, 20. Антонио Нуса, 26. Юлиан Риерсон, 9. Арлинг Холанд

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.