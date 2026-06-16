Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Беше банкер, а снощи унижи Испания! Никога не изтривайте съобщенията си: невероятната история Пико Лопеш

Понякога една непрочетена публикация в социалните мрежи може да промени цял живот.

Роберто „Пико“ Лопеш ще играе в следващите дни срещу най-силните отбори в света на световното първенство с екипа на Кабо Верде. Но преди по-малко от десетилетие той прекарва дните си зад бюро като ипотечен консултант, а вечер се бори за футболната си мечта по терените на Ирландия.

Историята му звучи като сценарий за филм.

Роденият в Ирландия защитник никога не успява да пробие в мъжкия национален отбор на страната, въпреки че има мач за формацията до 19 години. Докато кариерата му изглежда поела по съвсем обикновен път, съдбата подготвя неочакван обрат.

На хиляди километри от Дъблин тогавашният селекционер на Кабо Верде Руи Агуас научава, че бащата на Лопеш е родом от островната държава. Треньорът решава лично да се свърже с него и изпраща съобщение в LinkedIn.

Само че има един проблем.

Съобщението е написано на португалски, а Лопеш не разбира езика. Той го приема за поредния спам и го игнорира. Минават девет месеца, преди да получи второ съобщение на английски с въпрос дали е обмислил предложението.

Тогава любопитството надделява.

След бърза проверка с Google Translate той открива, че националният отбор на Кабо Верде иска да го привлече.

„Винаги съм мечтал да играя за национален отбор. За щастие не изпуснах този шанс“, признава по-късно футболистът.

Това решение променя живота му.

Междувременно Лопеш поема и друг риск. Напуска сигурната си работа в банката, за да се отдаде изцяло на футбола с Шамрок Роувърс. Решение, което мнозина биха определили като безразсъдно, но което впоследствие се оказва най-важният ход в кариерата му.

Днес той е лидер, шампион и национал на Кабо Верде.

В отбора обаче никой не го нарича Роберто. За всички той е просто Пико – прозвище, свързано както със значението „силен мъж“, така и с най-високия връх на остров Сао Николау, откъдето произхожда семейството му.

Футболът му дава нещо повече от кариера - връща го към собствените му корени.

След първата повиквателна Лопеш започва да опознава страната на баща си, да се среща с роднини и да открива семейната си история. Всяко завръщане в Кабо Верде го кара да се чувства все по-свързан с родината на предците си.

От дебюта си през 2019 г. той се превръща в една от ключовите фигури на националния отбор. А когато излезе на терена срещу Испания снощи (0:0), това не бе просто поредния мач.

Това е кулминацията на едно невероятно пътешествие – от банковия офис и непрочетеното съобщение в LinkedIn до най-голямата футболна сцена на планетата.