Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Уругвай се измъкна, но не убеди никого Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2:2 Снимка: Reuters

Саудитска Арабия шокира отново Южна Америка – след Аржентина в Катар преди 4 години, сега и Уругвай - 1:1 в мач от Група Н на Мондиал 2026.

В 30' "урусите" бяха близо до гола - Родриго Бентанкур центрира, а Максимилиано Араухо върна топката с глава към наказателно поле, Федерико Виняс налетя топката с плонж, но вратарят Мохамед Ал Оваис се намеси. В 38' след центриране от корнер Абдулалех Ал Амри овладя и стреля, но стражът Фернандо Муслера изби в корнер.

Саудитците създадоха серия опасности и стигнаха до гол чрез Абдулелах Ал-Амри в 4'.

Снимка: Reuters

През първото полувреме тимът на Георгиос Донис бе отлично организиран в компактно 4-4-2, докато Уругвай на Марсело Биелса изглеждаше без идеи и връзка между линиите.

След почивката Саудитска Арабия се прибра дълбоко в защита. Уругвай доминираше (76% владение, 22 удара срещу 2), но стигна само до изравняване и пропусна още положения.

Решаващият ход на Биелса беше да премести Федерико Валверде от дясното крило в центъра. Уругвай веднага заигра по-бързо и по-опасно.

"Това беше съперник, когото трябваше да победим. В определени моменти през първото полувреме отборът ни не беше в мача. Това показва, че не играхме по най-добрия начин, но въпреки това трябваше да спечелим", заяви Биелса.

"Не съм сигурен дали смените промениха развоя на срещата, или имаше други фактори“, добави наставникът.

В следващия си мач от Мондиала "урусите" ще играят с Кабо Верде на 22 юни, а в последният двубой от груповата фаза се изправят срещу фаворита Испания на 27 юни.

Снимка: Reuters

Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2:2 в група G. "Кивитата" на два пъти повеждаха чрез Илайджа Джъст, който се разписа в 8' и 55' след отлични комбинации с капитана Крис Ууд.

Снимка: Reuters

Иран обаче отговори и двата пъти – първо чрез Рамин Резаян преди почивката, а след това с гол на Мохамед Мохеби след асистенция именно на Резаян.

След първите мачове в групата всички тимове са с равен актив, след като Белгия и Египет също завършиха 1:1.