Безгрешна Испания срещу Австрия, която чака 70 години
Победа за "Ла Роха" или сензация от Австрия
Испания продължава да бъде сред фаворитите за световната титла.
Отборът влиза в елиминациите след силно представяне в груповата фаза.
Австрия пък достига тази фаза за първи път от повече от 70 години.
Испания срещу Австрия
Испания завърши груповата фаза без допуснат гол за първи път в историята си на световно първенство, след като спечели Група H с победа 1:0 над Уругвай в последния кръг.
Това удължи серията им без загуба до 13 мача (9 победи и 4 равенства), като във всеки от тях крайният резултат на полувремето се е запазвал и до края на срещата.
Въпреки това „Ла Роха“ са загубили последните си два мача в елиминациите на Мондиал и никога не са допускали три поредни отпадания на този етап.
Австрия завърши на второ място в Група J след драматично равенство 3:3 срещу Алжир в последния си мач от групите. Срещата беше белязана от голове в добавеното време и за двата отбора.
Това означава, че Австрия вече няма „суха мрежа“ в последните си 12 мача на световни първенства – серия, която датира от 1982 г.
Тимът е играл пет елиминационни мача на Мондиал, всички срещу европейски съперници, с баланс три победи и две загуби, като за първи път от 1954 г. достига тази фаза.
История на съперничеството
Отборът на Испания е непобеден в последните пет директни сблъсъка срещу Австрия (4 победи и 1 равенство). Единствената победа на австрийците в историята на световни първенства срещу този съперник е с 2:1 през 1978 г.
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