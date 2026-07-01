Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Капитан Кейн измъкна Англия срещу ДР Конго “Трите лъва“ са на осминафинал на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Англия се измъчи, но продължава към осминафиналите на Мондиал 2026! "Трите лъва" се класираха след обрат за 2:1 срещу ДР Конго в Атланта (САЩ).

Африканците поведоха още в 7' чрез Брайън Сипенга. В герой за островитяните обаче се превърна капитанът Хари Кейн, който отбеляза и двата гола през втората част - в 75' и 86'.

Днес конгоанците създадоха много проблеми на Англия, а в основата им беше вратарят Лионел Мпаси-Нзау, който направи 5 спасявания. Английските футболисти отправиха 35 центрирания - рекорд за страната от двубоя срещу Мексико в груповата фаза преди 60 години.

Снимка: Reuters

"Трите лъва" спечелиха на световни финали, след като са допуснали откриващото попадение в мача, за първи път от 1966 г. насам, когато побеждават с 4:2 Германия във финала.

Така в следващата фаза на Мондиал 2026 тимът на Томас Тухел ще се изправи срещу един от домакините - Мексико, който елиминира Еквадор с 2:0 тази сутрин.

Англия и Мексико са се сблъсквали 4 пъти в исторически план, а "Трите лъва" са спечелили всеки един от тях - 2:0 над Мексико на Мондиал 1966, 2:0, 4:0 и 3:1 в приятелски срещи съответно през 1997, 2001 и 2010 г.

Лидерът Кейн

От Евро 2020 насам Хари Кейн е реализирал 10 попадения в елиминации на големи първенства - повече от всеки друг европейски играч. Втори е Килиан Мбапе (Франция) със 7, следван от Дани Олмо (Испания), Каспер Долберг (Дания) и Гонсало Рамош (Португалия) с по 3.

С двете си попадения срещу ДР Конго Кейн задмина Краля на футбола Пеле, като вече има 13 на мондиали, колкото и Жуст Фонтен (Франция). Пред тях са Герд Мюлер (Германия) с 14, Роналдо (Бразилия) с 15, Мирослав Клозе (Германия) с 16, Мбапе с 18 и Лионел Меси (Аржентина) с 19.

Звездата на Байерн Мюнхен увеличи и аванса си на върха във вечната голмайсторска листа на английския национален тим. Той има 84 гола, пред Уейн Рууни с 53 и Сър Боби Чарлтън с 49.

СЪСТАВИТЕ

Англия: 1. Джордан Пикфорд, 2. Езри Конса, 3. Нико О'Райли, 4. Марк Гехи, 5. Джед Спенс, 6. Деклан Райс, 7. Елиът Андерсън, 8. Джуд Белингам, 9. Хари Кейн, 10. Маркъс Рашфорд, 11. Нони Мадуеке

ДР Конго: 1. Лионел Мпаси 2. Аарън Уан-Бисака, 4. Аксел Туанзебе, 22. Шансел Мбемба, 26. Артур Масуаку 6. Нгалайел Мукау, 7. Натанаел Мбуку, 8. Самюел Мутусами, 14. Ноа Садики, 9. Брайън Чипенга, 20. Йоан Уиса

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