Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Битката на голмайсторите: Мбапе срещу Холанд Франция и Норвегия с сблъсък за първото място в групата

Норвегия и Франция вече си осигуриха място във фазата на елиминациите на световното първенство.

Двата отбора са с равни точки в групата, като Франция е по-добра голова разлика.

И докато "петлите" са сред фаворитите на Мондиала, Норвегия прави най-силното си представяне в историята на световните финали.

Килиан Мбапе срещу Арлинг Холанд

Двубоят ще изправи един срещу друг двама от най-добрите нападатели в света и конкуренти за "Златната обувка" на световното.

Снимка: Getty Images

И Мбапе, и Холанд имат по 4 гола за първите два мача на Мондиала, но за Норвегия попаденията на Холанд са нещо по-специално.

За първи път "викингите" записаха две победи в рамките на едно участие, след като се наложиха с 4:1 над Ирак и с 3:2 срещу Сенегал.

Въпреки впечатляващите резултати, скандинавците изостават от Франция по голова разлика и се нуждаят единствено от победа, за да финишират на първото място.

Кой ще победи?

Снимка: Getty Images

Статистиката обаче не е особено обнадеждаваща за Норвегия. Тимът никога не е побеждавал европейски съперник на световни финали, като досега има две равенства и три загуби срещу отбори от Стария континент.

Въпреки това настоящата форма вдъхва оптимизъм – норвежците са спечелили 14 от последните си 18 срещи, като са допуснали само една загуба.

Франция от своя страна демонстрира шампионски облик още в началото на турнира. Световният шампион от 2018 година постигна убедителни победи над Сенегал и Ирак, отбелязвайки общо шест попадения в двата двубоя.

Снимка: Getty Images

"Петлите" затвърдиха статута си на един от основните фаворити за трофея, а евентуален трети пореден успех в груповата фаза би повторил постижението им от Мондиал 1998, когато спечелиха и световната титла.

Французите се намират в отлична форма, като имат 11 победи в последните си 13 мача, едно равенство и само едно поражение. Още по-впечатляващо е, че 9 от тези успехи са с поне два гола разлика.

Освен това Франция е спечелила последните си пет срещи срещу европейски съперници на световни първенства.

Снимка: Getty Images

Това ще бъде първият двубой между Норвегия и Франция на световни финали. В общата история на съперничеството балансът е напълно изравнен – по две победи за всеки отбор и четири равенства в последните осем срещи.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.