Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Съпруги ли? Ето я най-секси майката на Мондиал 2026! (СНИМКИ) Фатима стиска палци за Босна и Херцеговина

Хиляди, ако не и милиони по света гледат с интерес към световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, за да видят красивите дами по трибуните и да разпознаят някоя съпруга или фенка.

Няма как да отречем, че дамите са страхотни!

Но една от красавиците не е там, за да гледа половинката или любимия си футболист, а... сина си.

Мама Фатима

Представяме ви Фатима Демирович - най-секси майката на Мондиал 2026.

Нейният син е Ермедин Демирович от Босна и Херцеговина. Красивата дама преживя инфарктното класиране на балканския тим на Мондиала след победата над Италия в Зеница, а сега съвсем заслужено следи сина си в САЩ, Канада и Мексико.

Фатима радва последователите си в социалните мрежи, които се трупат с всяка минута, с доста кадри от Отвъд Океана.

Тя не спира да се хвали, както със сина си, така и с цялото си семейство.

Пример

Самият футболист е роден през 1998 г. в Хамбург, Германия.

Неговата майка също е родена там, а баща му е преселник след войната за разпада на Югославия.

Неведнъж Ермедин е казвал, че именно семейството му е оказвало най-голяма подкрепа в професионалния му път.

"Баща ми е моят пример! Той винаги ме е подкрепял! Той беше човекът, който ми осигури всичко - водеше ме по тренировки, по мачове", разказва той.

На 16 Демирович напуска Хамбургер и отива в Лайпиц. Сам!

"За майка ми Фатима това беше много труден период. Решението ми тогава много я нарани. Днес съм на 28 години, а тя всеки път плаче, когато се прибера вкъщи. Винаги разказва как си е дала детето на школата на 16 години", споделя футболистът, който със сигурност ще играе на 1/16-финалите на световното първенство, след като Босна и Херцеговина си осигури място сред осемте най-добри трети отбори на Мондиала.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.