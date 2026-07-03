Днес на Мондиала: Лео Меси и още два мача
В ранните часове на 4 юли ще бъдат ясни всички осминафинални двойки
Как неусетно лети времето на световното първенство по футбол! Сякаш вчера започна Мондиала, а само след няколко часа ще имаме ясни всички осминафинални двойки!
Днес 3-4 юли ни предстоят три срещи, с които ще приключим първия етап на елиминациите в САЩ, Канада и Мексико.
Жребият, съдбата и победите отредиха да гледаме Аржентина с Лионел Меси срещу една от големите изненади в турнира Кабо Верде, а и още два мача.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.
Австралия - Египет, 3 юли, 21:00 ч.
Започваме с непредвидим сблъсък.
Тук е ясно, че фаворитите са Мохамед Салах и неговите египетски съотборници. Но пък австралийците може да предложат изненада и да надскочат себе си!
Аржентина - Кабо Верде, 4 юли, 01:00 ч.
Ето го мачът с големия заряд!
Със сигурност всеки от нас се възхищава на историята на островната страна и на тази на вратаря Возиня.
Само че аржентинците едва ли ще се трогнат. Лео Меси и компания имат да защитават световна титла и емоциите нямат място тук.
Колумбия - Гана, 4 юли, 04:30 ч.
1/16-финалите завършват със сблъсък, който може да ни предложи всичко!
Южноамериканците са фаворити, предвид солидното си представяне в групата, в която успяха да изпреварят Португалия.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google