Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Днес на Мондиала: Лео Меси и още два мача В ранните часове на 4 юли ще бъдат ясни всички осминафинални двойки Снимка: Reuters

Как неусетно лети времето на световното първенство по футбол! Сякаш вчера започна Мондиала, а само след няколко часа ще имаме ясни всички осминафинални двойки!

Днес 3-4 юли ни предстоят три срещи, с които ще приключим първия етап на елиминациите в САЩ, Канада и Мексико.

Жребият, съдбата и победите отредиха да гледаме Аржентина с Лионел Меси срещу една от големите изненади в турнира Кабо Верде, а и още два мача.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Австралия - Египет, 3 юли, 21:00 ч.

Започваме с непредвидим сблъсък.

Снимка: Reuters

Тук е ясно, че фаворитите са Мохамед Салах и неговите египетски съотборници. Но пък австралийците може да предложат изненада и да надскочат себе си!

Аржентина - Кабо Верде, 4 юли, 01:00 ч.

Ето го мачът с големия заряд!

Със сигурност всеки от нас се възхищава на историята на островната страна и на тази на вратаря Возиня.

Снимка: Reuters

Само че аржентинците едва ли ще се трогнат. Лео Меси и компания имат да защитават световна титла и емоциите нямат място тук.

Колумбия - Гана, 4 юли, 04:30 ч.

1/16-финалите завършват със сблъсък, който може да ни предложи всичко!

Южноамериканците са фаворити, предвид солидното си представяне в групата, в която успяха да изпреварят Португалия.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.