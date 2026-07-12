Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Джуд Белингам за селекционера Тухел: Той не знае какво е да играеш срещу Холанд! Въпреки че Англия се класира на полуфинал на световното първенство Снимка: Reuters

Английският национален отбор по футбол изживява една от най-емоционалните си вечери и се класира за полуфинал на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

"Трите лъва" обърнаха една от изненадите на шампионата - Норвегия, за победа с 2:1 в четвъртфинала и продължават в битката за трофея с два гола на звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам.

В тази ситуация очакванията бяха за възвишени слова и огромна радост в редиците на Англия. Това обаче не се оправда, а Белингам и селекционерът Томас Тухел се... скараха.

Думите на Тухел

Въпреки победата, германският специалист, който е начело на английския национален отбор от 2025 г. насам, не спести критиките.

"Имахме късмет. Сами си направихме мача сложен. Резултатът е супер. Сред най-добрите четири сме. Странно е, но не съм доволен от представянето ни. Във всяко едно отношение. Усложнихме си нещата със стила си на игра и начина, по който го изпълнихме: небрежен, с много технически грешки, без достатъчно скорост и без достатъчно повторения", изненада с изказването си Тухел.

Снимка: Reuters

За четвърти път в своята история Англия е на полуфинал на световно първенство. В актива си тимът има една титла - от домашния шампионат през 1966 г.

Отговорът на Белингам

Нападателят на Англия очевидно бе на друго мнение след мач.

Трябва да отбележим, че срещата с Норвегия се игра в Маями при високи температури и висока влажност на въздуха.

"Трудно е на терена, трудно е. Всички футболисти свършиха страхотна работа. Може би селекционерът не знае какво е да играеш при тези условия срещу Ерлинг Холанд, Мартин Йодегор, Антонио Нуса и Александър Сьорлот. Те не са лесен отбор за игра. Не можеш да печелиш всеки мач само с дълги подавания и 1000 паса. Понякога трябва да играеш пестеливо и това ни се получи днес", видимо недоволен отговори Белингам.

Снимка: Reuters

На полуфинал англичаните ще се изправят срещу Аржентина. Тимът на Лионел Меси победи с 3:1 Швейцария в добавеното време.

Джуд Белингам има 6 гола в шестте си мача на световното в САЩ, Канада и Мексико.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.