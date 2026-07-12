Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Хей, Джуд! Белингам прати Англия на полуфинал! Норвегия - Англия 1:2 след продължения Снимка: Reuters

Англия ще играе на полуфинал на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада!

Отборът на Томас Тухел оцеля срещу храбрите норвежци и много, много трудно победи с 2:1.

Снимка: Reuters

"Трите лъва" чакат в следващата фаза победителя от Аржентина - Швейцария.

"Викингите" откриха резултата в 36', когато Андреас Шелдеруп центрира към Арлинг Холанд, а топката изненада всички и влезе във вратата за 1:0.

Малко преди почивката Джуд Белингам възстанови равенството с отличен индивидуален пробив и прецизен удар.

През второто полувреме Торбьорн Хеген отбеляза след корнер за 2:1 в полза на Норвегия, но попадението бе отменено след намесата на VAR за нарушение на Холанд срещу Елиът Андерсън.

В 76' Давид Волфе уцели гредата, а в края на редовното време Англия пропусна добра възможност чрез Букайо Сака.

В първото продължение англичаните стигнаха до победния гол. В 93' отново Джуд Белингам се възползва от груба грешка на вратаря Орян Ниланд след удар на Морган Роджърс и оформи крайното 2:1.

В 99' Англия получи дузпа, но след преглед с VAR тя бе отменена. В заключителните минути Патрик Берг стреля опасно над вратата, а "Трите лъва" удържаха ценния успех.

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