Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 10 от САЩ не трепнаха, продължават напред на мондиала Тимът на Маурисио Почетино се справи с Босна и Херцеговина Снимка: Reuters

Отборът на САЩ игра с човек по-малко повече от половин час, но продължава към осминафиналите на Мондиал 2026!

Селекцията на Маурисио Почетино победи с 2:0 Босна и Херцеговина у дома в Санта Клара и си осигури среща с Белгия в следващата фаза на световното първенство.

Днес Фоларин Балогун откри резултата в 45', като се разписа за трети път от началото на турнира. Малко преди почивката обаче централният нападател на "янките" удари греда, а в 64' получи директен червен картон за неволно, но грубо нарушение срещу Тарик Мухаремович.

Снимка: Reuters

По този начин Балогун влезе в любопитна елитна компания. Той стана четвъртият с гол и червен картон на световни финали. Преди него същото, но в по-напреднала фаза, правят Гаринча (Бразилия) в полуфиналите през 1962 г., Роналдиньо (Бразилия) на четвъртфинал през 2002 г. и Зинедин Зидан (Франция) в спора за трофея преди 20 години.

Балогун все пак не се превърна в грешник. Съотборниците му "заключиха" вратата на Мат Фрийс.

В 82' домакините се възползваха от пряк свободен удар на удобна позиция - Малик Тилман прати топката в мрежата за 2:0.

До края босненците дори не създадоха работа на стража на САЩ, което до голяма степен се дължи на контузията и принудителната смяна на техния капитан Един Джеко.

Снимка: Reuters

Съставите

САЩ: 24. Мат Фрийс – 2. Сержиньо Дест, 16. Алекс Фрийман, 3. Крис Ричардс, 13. Тим Рийм (К), 5. Антъни Робинсън - 4. Тайлър Адамс, 17. Малик Тилман, 8. Уестън Маккени - 10. Кристиан Пулишич - 20. Фоларин Балогун

Босна и Херцеговина: 1. Никола Васил – 4. Тарик Мухаремович, 21. Стйепан Раделич, 18. Никола Катич, 5. Сеад Колашинац, 7. Амар Дедич – 8. Армин Гигович, 14. Иван Шунич - 11. Един Джеко (К), 19. Керим Алайбегович, 10. Ермедин Демирович

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.