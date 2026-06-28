Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Един лист хартия от съблекалнята на Иран разтърси световното първенство След 1:1 с Египет Снимка: Reuters

Иран завърши 1:1 срещу Египет в последния си мач от Група G на световното първенство. Равенството не беше достатъчно за директно класиране на осминафиналите и сега надеждите на иранците са свързани с развоя на останалите групи и крайното подреждане на третите отбори.

След последния съдийски сигнал обаче вниманието на футболната общественост беше привлечено не от резултата, а от нещо далеч по-силно.

В съблекалнята на Иран бе оставено послание, написано на ръка, което за кратко обиколи социалните мрежи и докосна хиляди фенове по света. В него играчите напомниха, че футболът е не само битка за точки, но и изпитание за морал, достойнство и характер.

„Идваме от Иран – страна, която от хилядолетия поставя честта пред победата. За нас футболът не е просто борба за резултат, а изпитание за характера. Точки могат да се спечелят по много начини, но уважението не може. Един отбор може да премине групата, но само с честност и достойнство може да застане достойно пред историята.“

Iran have left another handwritten note in their dressing room after the Egypt game in Seattle pic.twitter.com/pDag35oYXt — James Ducker (@TelegraphDucker) June 27, 2026

Посланието продължава с думи, които мнозина определиха като едни от най-красивите на този Мондиал:

„Феърплеят не е просто правило във футбола – той е неговата душа. Благодарим на Сиатъл за гостоприемството и на всички иранци, които дадоха сърцата си, гласовете си и цялото си същество за Иран. Иран винаги стои изправен.“

Снимка: Reuters

Любопитен детайл е, че в края на посланието футболистите са добавили хаштагове с имената на националните отбори, които също водят битка за място сред най-добрите трети – Австрия, Алжир, Гана, ДР Конго, Узбекистан и Хърватия.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.