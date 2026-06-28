Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Хърватия сломи Гана с гол в края "Шахматистите" заеха второто място в групата Снимка: Reuters

Хърватия победи Гана с 2:1 и зае второто място в групата си на световното първенство.

Герой за "шахматистите" бе Никола Влашич, който отбеляза победното попадение в 83'.

Гана също ще продължи към елиминациите като най-добър трети отбор и ще чака да разбере срещу кого ще играе.

Какво се случи?

След сравнително спокойни първи минути, гредата раздели "ватрените" от откриващо попадение. При изминаването на четвърт час игра Никола Влашич шутира ниско по тревата от 22-23 метра. Ударът на халфа се спря в дясната греда до Бенджамин Асаре.

Снимка: Reuters

Следващата възможност също бе за "шахматистите". Марин Понграчич засече с глава центриране от Лука Модрич. Опитът за гол на защитника мина над вратата на "черните звезди".

Първата пауза за хидратация се оказа отрезвяваща за балканската селекция. Полузащитникът Петър Сучич разстреля Бенджамин Асаре с изстрел по тревата от над 25 метра за 1:0.

"Черните звезди" имаха шанс да възстановят паритета в 39'. Антоан Семеньо се разходи между няколко бранители на Хърватия и потърси далечния ъгъл. Изстрелът на Семеньо мина до вратата на Доминик Ливакович.

През второто полувреме отборът на Гана бе активен и играта им се отплати. В 73' "черните звезди" стигнаха до изравняване. Дерик Лукасен засече центриране от пряк свободен удар.

Снимка: Reuters

Положението обаче дълго преразглеждано от VAR, за да се прецени дали Квази Сибо, който е в положение на засада, влияе на играта. В крайна сметка попадението бе признато.

Радостта на Гана обаче не продължи дълго. 10 минути по-късно Никола Влашич върна преднината на Хърватия след корнер, хвърляйки цялата скамейка на балканската страна в екстаз. А Лука Модрич се превърна в най-възрастния играч, който асистира в мач от световно първенство.

Така Хърватия зае второто място в групата след Англия и има голям шанс да играе срещу Португалия на елиминациите.

Снимка: Reuters

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