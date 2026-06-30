Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Франция се изправя срещу историята Може ли Швеция да сътвори сензация? Снимка: Reuters

Франция се изправя срещу Швеция на стадион „МетЛайф“ в Ню Йорк в двубой от елиминационната фаза на световното първенство.

„Петлите“ влизат в срещата със самочувствие след перфектна групова фаза и три победи от три мача, докато шведите вече записаха собствено постижение, но ги очаква едно от най-тежките предизвикателства на турнира.

Френският тим се утвърди като един от големите фаворити за трофея, след като отбеляза 10 гола в трите си мача от групата – постижение, с което се нарежда сред най-резултатните отбори на първенството.

Снимка: Reuters

Последният успех дойде срещу Норвегия – 4:1, в мач, в който селекционерът използва част от резервните си футболисти.

Така Франция постигна първото си 100-процентово представяне в групова фаза на световно първенство след триумфа на домашния Мондиал през 1998 г.

Снимка: Reuters

Това е още един аргумент в полза на отбора, който все по-често е сочен като един от основните кандидати за титлата.

Атаката на Франция плаши съперниците

Офанзивната мощ на „петлите“ е сред най-впечатляващите на турнира. Французите са отбелязали поне три гола в последните си четири мача на световни първенства – серия, която показва дълбочината и качеството в атакуващата линия.

При ново силно представяне срещу Швеция Франция може да запише пореден исторически рекорд – да стане първият тим, който реализира три или повече попадения в пет последователни срещи на Мондиал.

Снимка: Reuters

Освен това успехът би донесъл седма поредна победа на световно първенство срещу съперник от Европа.

Швеция вече пише история, но задачата е огромна

Швеция пристига в елиминациите като един от най-добрите трети отбори в групите, но представянето на скандинавците също заслужава внимание.

Тимът на Греъм Потър отбеляза седем гола в груповата фаза – нов национален рекорд за Швеция на световно първенство.

Снимка: Reuters

Разбира се, скандинавците все още са далеч от впечатляващите 15 попадения, които реализираха на Мондиал 1994 в САЩ, когато достигнаха до третото място в турнира.

Сега пътят им към финала изглежда изключително труден, а жребият ги изправи срещу един от най-силните тимове в надпреварата.

Снимка: Reuters

Въпреки това Швеция има основания за оптимизъм. В последните си седем участия в първия кръг на елиминациите на световно първенство отборът е отпадал само два пъти.

Проблемът е, че и двете поражения са в последните три случая.

Снимка: Reuters

Историята е на страната на Франция

Франция има предимство в преките двубои със Швеция. Двата тима са се срещали 23 пъти, като „петлите“ имат 12 победи, пет равенства и шест загуби.

На големи турнири обаче балансът е по-равностоен. Двете срещи между Франция и Швеция на европейски първенства завършиха без победител през 1992 г. – 1:1, а през 2012 г. шведите изненадаха французите с успех 2:0.

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