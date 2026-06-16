Големи битки и днес: Франция, Аржентина и Норвегия в действие
Можете да гледате и на VОYO
Един от големите фаворити на Мондиал 2026 - Франция, започва участието си на Мондиал 2026 тази вечер. На сцената излиза и Лео Меси!
Общо 4 мача от програмата на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ви очакват днес.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.
Франция - Сенегал
Първото изпитания пред "петлите" е Сенегал. Двата тима вече имат история помежду си – срещали са се на световното през 2002 г., когато африканците спечелиха с 1:0, а Франция впоследствие отпада още в груповата фаза, оставяйки зад Дания и Уругвай.
Французите влизат в турнира с четири победи в последните си пет мача и само една загуба. Сенегал също пристига с увереност, след като триумфира на Купата на африканските нации по-рано през годината в напрегнат и спорен финал срещу Мароко, който продължава да предизвиква дискусии.
Ирак - Норвегия
Това ще бъде първи официален сблъсък между двата отбора, като очакванията са насочени към скандинавците, водени от Арлинг Холанд. За последно "викингите" играха на Мондиал през 2002 г., а най-доброто им класиране остава 12-ото място от 1938 г.
Аржентина - Алжир
Аржентина стартира защитата на световната си титла от 2022 г., вероятно в последното световно първенство на Лионел Меси. Отборът на Лионел Скалони идва с впечатляваща серия от успехи, включително две поредни титли от Копа Америка и триумфа на Мондиал 2022.
Под въпрос за "албиселесте" са Леонардо Балерди и Николас Таляфико.
Австрия - Йордания
Последният мач от програмата противопоставя Австрия и Йордания в групата на Аржентина. Срещата е в сряда от 07:00 часа и ще бъде първи сблъсък между тези съперници. Австрия излиза като фаворит, макар че няма да може да разчита на Кристоф Баумгартнер.
Ето и цялата програма за вечерта:
16 юни
22:00 ч. – Франция – Сенегал
17 юни
01:00 ч. – Ирак – Норвегия
04:00 ч. – Аржентина – Алжир
07:00 ч. – Австрия – Йордания