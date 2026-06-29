Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Голяма нощ на Мондиал 2026: фаворитите под обстрел Сериозни тестове за Бразилия, Германия и Нидерландия Снимка: Reuters

Три сблъсъка оформят втория ден от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Още от 20:00 часа в Хюстън Бразилия излиза срещу Япония. Последната им среща на Мондиал датира от 2006 г., когато „селесао“ спечели с 4:1. Сега обаче "самураите" идват с увереност след победа с 3:2 в последния им мач през 2025 г.

В 23:30 ч. във Фоксбъро Германия се изправя срещу Парагвай. Бендестима ще трябва да реагира по-адекватно след загубата от Еквадор, докато Парагвай влиза като един от най-добрите трети отбори на Мондиал 2026.

Германия е без Ленарт Карл и Нико Шлотербек, а Омар Алдерете е под въпрос за южноамериканците.

Денят завършва в 04:00 в Монтерей с Нидерландия – Мароко. „Лалетата“ впечатлиха с 10 гола в груповата фаза, но допускат и твърде много в защита. Мароко ще разчита на опасно нападение, водено от Ашраф Хакими, Брахим Диас и Исмаел Сайбари.

„Това е много важен мач между два отбора, които искат да стигнат възможно най-далеч в турнира, и мач от този характер идва малко твърде рано на световното първенство, бих казал. Но каквото и да е, това ще бъде много атрактивен мач. Ще играем офанзивно“, увери треньорът на "лалетата" Роналд Куман.

Звездата Ван Дайк допълни, че не смята, че нидерландците се нуждаят от убедителна победа над Мароко, за да заявят потенциала си да станат световни шампиони.

„Не мисля, че трябва да правим каквито и да било изявления. Това, което мисля, е, че просто сме там, където сме. Мисля, че е фантастичен мач за неутрални, за да отидем да го гледаме. За нас това е просто реалността. Ние сме тук сега, готвим се за Мароко.“

Най-важното от спортно събитие №1 за годината може да очаквате и в летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка"!

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Ето и пълната програма:

Снимка: Reuters

20:00 ч. - Бразилия – Япония

23:30 ч. - Германия – Парагвай

30 юни

04:00 ч. - Нидерландия – Мароко

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.