Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Винисиус избухна в сълзи в предаване на живо Звездата на Бразилия се пречупи, говорейки за най-важния човек в живота си Снимка: Reuters

Винисиус преживя един от най-въздействащите моменти на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада извън терена. Нападателят на Бразилия и Реал Мадрид се разчувства по време на предаването „Domingão com Huck“, след като чу специално послание от своята баба Нилса – жената, която е белязала детството му и остава неговата най-голяма опора през цялата кариера.

В момент, в който се намира в отлична форма с екипа на петкратните световни шампиони, звездата на „Селесао“ показа, че зад големия футболист стои човек с дълбока чувствителност и силна връзка със семейството си.

Снимка: Reuters

„Тя е много специален човек, защото баща ми винаги е живял далеч, така че израснах с майка ми, братята и сестрите си и баба ми“, започва Вини, видимо развълнуван и неспособен да скрие сълзите си.

Спомените го връщат към малката семейна къща, където е прекарал безброй нощи до нея. „Къщата беше малка и съм спал там безброй нощи. Нямам думи. Тя оформи живота ми. Знам, че ще дойде време, когато хората ще ни напуснат, затова ценя всеки момент с нея“, признава той.

Най-голямата победа извън терена

„Те направиха всичко възможно, за да мога да сбъдна мечтата си. Да я видя щастлива е безценно“, сподели той.

Винисиус обаче насочи поглед и към голямата цел на Бразилия – завръщането на световния връх.

С четири гола в три мача той е един от двигателите на отбор, който отново кара феновете да мечтаят, макар и под тежестта на огромните очаквания.

„Това е поколение, което се бори усилено, за да върне Бразилия на върха. Шестата звезда се забавя твърде много. Научихме много през последните няколко години.“

Снимка: Reuters

Винисиус не пропусна да отдаде заслуженото и на Карло Анчелоти, когото определи като ключова фигура за атмосферата в отбора.

„Анчелоти ни дава свобода, спокойствие и надежда да се върнем на върха. Наличието на Неймар, Каземиро, Алекс Сандро, Данило и Маркиньос, които са много опитни, носят спокойствие, така че по-младите играчи да имат пространство. Аз съм само на 25, но се изгражда много добро поколение с Ендрик, Раян...“

Кауза, по-голяма от футбола

Бразилецът отново защити твърдите мерки срещу расизма и обясни защо смята тази мисия за по-важна дори от успехите на терена.

„По този начин помагам на толкова много повече хора. Вярно е, че напредъкът е бавен, но се надявам той да продължи да напредва, така че следващото поколение да не страда по същия начин.“

Най-силните му думи бяха посветени на неговия малък брат:

„Имам седемгодишен брат и се надявам никога да не се налага да бъде обиждан. Искам да правя велики неща на терена, но също така да продължа да вдъхновявам младите чернокожи хора, които нямат гласа, който имам аз.“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.