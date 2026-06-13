Щатите са зрелище! Отнесоха Парагвай още до почивката
Том Круз и Дейвид Бекъм изгледаха разгрома с 4:1
САЩ стартираха Мондиал 2026 с гръм и трясък, разбивайки Парагвай с 4:1.
На фона на грандиозното шоу в Лос Анджелис тимът на Маурисио Почетино изнесе истински футболен спектакъл и реши всичко още през първото полувреме. Кристиан Пулишич дирижираше играта, а Фоларин Балогун блесна с два гола и беше сред големите герои на вечерта.
Парагвай така и не намери отговор на натиска на американците и изглеждаше пречупен още от първите минути. След почивката темпото спадна, но попаденията на резервите Маурисио и Джовани Рейна оформиха убедителното 4:1.
Така отборът на домакините даде заявка за силно представяне още в първия си мач и оглави група 4 със стил. В нея са още Австралия и Турция.
Сред 70-те хиляди зрители на стадион „СоуФай“ бяха редица знаменитости, сред които Том Круз и Дейвид Бекъм, които станаха свидетели на впечатляващия старт на домакините.
ФАКТФАЙЛ
- Отборът на САЩ спечели мач на световни финали с 3 гола разлика за първи път от 96 години.
- 4:1 е най-голямата победа на СП в историята на САЩ.
- Американците спечелиха с три гола разлика за трети път - през 1930 г. "янките" победиха Белгия (3:0) и Парагвай (3:0).
СЪСТАВИTE
САЩ: 24. Мат Фрийз, 16. Алекс Фрийман, 3. Крис Ричардс, 13. Тим Рийм, 2. Сержиньо Дест, 8. Уестън Маккени, 4. Тайлър Адамс, 5. Антъни Робинсън, 17. Малик Тилман, 10. Кристиан Пулишич, 28. Фоларин Балогун
ПАРАГВАЙ: 12. Орландо Хил, 4. Хуан Касерес, 15. Густаво Гомес, 3. Омар Алдерете, 6. Хуниор Алонсо, 8. Диего Гомес, 14. Андрес Кубас, 16. Дамиан Бобадия, 10. Мигел Алмирон, 9. Антонио Санабрия, 19. Хулио Енсисо