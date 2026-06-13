Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Щатите са зрелище! Отнесоха Парагвай още до почивката Том Круз и Дейвид Бекъм изгледаха разгрома с 4:1 Снимка: Reuters

САЩ стартираха Мондиал 2026 с гръм и трясък, разбивайки Парагвай с 4:1.

На фона на грандиозното шоу в Лос Анджелис тимът на Маурисио Почетино изнесе истински футболен спектакъл и реши всичко още през първото полувреме. Кристиан Пулишич дирижираше играта, а Фоларин Балогун блесна с два гола и беше сред големите герои на вечерта.

Снимка: Reuters

Парагвай така и не намери отговор на натиска на американците и изглеждаше пречупен още от първите минути. След почивката темпото спадна, но попаденията на резервите Маурисио и Джовани Рейна оформиха убедителното 4:1.

Снимка: Reuters

Така отборът на домакините даде заявка за силно представяне още в първия си мач и оглави група 4 със стил. В нея са още Австралия и Турция.

Сред 70-те хиляди зрители на стадион „СоуФай“ бяха редица знаменитости, сред които Том Круз и Дейвид Бекъм, които станаха свидетели на впечатляващия старт на домакините.

ФАКТФАЙЛ

- Отборът на САЩ спечели мач на световни финали с 3 гола разлика за първи път от 96 години.

- 4:1 е най-голямата победа на СП в историята на САЩ.

- Американците спечелиха с три гола разлика за трети път - през 1930 г. "янките" победиха Белгия (3:0) и Парагвай (3:0).

Снимка: Reuters

СЪСТАВИTE

САЩ: 24. Мат Фрийз, 16. Алекс Фрийман, 3. Крис Ричардс, 13. Тим Рийм, 2. Сержиньо Дест, 8. Уестън Маккени, 4. Тайлър Адамс, 5. Антъни Робинсън, 17. Малик Тилман, 10. Кристиан Пулишич, 28. Фоларин Балогун

ПАРАГВАЙ: 12. Орландо Хил, 4. Хуан Касерес, 15. Густаво Гомес, 3. Омар Алдерете, 6. Хуниор Алонсо, 8. Диего Гомес, 14. Андрес Кубас, 16. Дамиан Бобадия, 10. Мигел Алмирон, 9. Антонио Санабрия, 19. Хулио Енсисо