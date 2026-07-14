Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Холанд донесе пиян енот от световното. Вижте колко струва! (ВИДЕО) Сувенир за спомен

Арлинг Холанд със сигурност цял живот ще помни световното първенство в САЩ, Канада и Мексико! Той направи страхотни мачове, затвърди статута си на световна звезда и накара и тези, които не го познаваха, да му се възхищават.

Със 7 гола в 5 мача до отпадането на Норвегия от Англия на четвъртфиналите, нападателят вече няма шанс за голмайсторският приз на шампионата, тъй като Лионел Меси и Килин Мбапе имат по 8 попадения до тук.

Те обаче едва ли ще се приберат вкъщи с такъв сувенир за спомен! Холанд и тимът му кацнаха вчера, 13 юли, в Норвегия, а той излезе от самолета с... енот, държащ бутилка!

Сувенир

Енотът е истински, но препариран. Цялото това произведение на изкуството е типичен сувенир за щата Тексас и се нарича "Уиски енот".

Животинчето е монтирано на дъска по такъв начин, сякаш прегръща бутилка, която може да бъде заменена.

Снимка: Reuters

Според световните медии, които също бяха изключително впечатлени от избора на Холанд, той е отделил за този сувенир около 750 долара.

Очаква се продажбите на такива еноти да скочат бързо, след като самият Арлинг Холанд им е фен.

"Последва ме до вкъщи", в типичния си стил написа норвежецът.

Манията "Холанд"

Нападателят на Манчестър Сити дори отиде по-далеч и попита феновете как да кръсти новия си любимец. Вариантите в анкетата му са Каубой, Рейнджър, ТЕКС, РОУ (Енот на колела). Ако искате да участвате в избора на име, гласувайте в анкетата в профила в "Инстаграм" на норвежеца.

Снимка: Reuters

Холанд предизвика истински бум с дебюта си на световно първенство, а страхотната му игра му спечели милиони фенове.

По данни отпреди дни, в Перу над 500 бебета вече носят целото име на Арлинг Холанд или производни на него.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.