Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бащата на Холанд: Това беше кражба! В крайна сметка съдията спечели, коментира Алф-Инге Снимка: Reuters

Англия победи Норвегия с 2:1 след продължения, за да се класира за полуфиналите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

"Трите лъва" ще играят срещу Аржентина в сряда от 21:00 часа за място в големия финал.

Зад гърба отборът на Тухел оставя драматичен и противоречив мач. Норвежците поведоха в 36' с гол на Андреас Шьолдеруп, но героят на мача беше Джуд Белингам.

Норвежците не спират да твърдят, че са били ощетени. Алф-Инге Халанд, бащата на Арлинг Холанд и бивш защитник на "викингите" с 34 мача за националния отбор, каза след мача:

„Съдията спечели днес. Не искам да говоря за съдиите след мача, но когато се случат такива ключови моменти срещу един отбор, е невъзможно да ги игнорираме. Това беше кражба“, посочи той.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.