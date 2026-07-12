Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Холанд мания - над 500 бебета вече носят името на голмайстора Победи всички Снимка: БГНЕС

Арлинг Холанд продължава да вдъхновява милиони фенове по света, а в Перу популярността му вече се измерва и с... новородени.

През последните седмици повече от 500 бебета в южноамериканската страна са получили името на звездата на Норвегия и Манчестър Сити, съобщава перуанската медия RPP.

Според данни на националната служба за гражданска регистрация (RENIEC), общо 563 деца вече носят името на голмайстора в различни варианти. От тях четири са записани с пълното име Арлинг Браут Холанд, 91 се казват Арлинг Холанд, а цели 468 са кръстени просто Холанд.

Институцията дори публикува съобщението си с изображение на норвежкия нападател, създадено с помощта на изкуствен интелект - още едно доказателство за мащабите на феномена.

Докато популярността му извън терена расте с впечатляващи темпове, в момента Холанд е в центъра на вниманието и на футболния терен. Норвегия играе срещу Англия 1/4-финал на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Независимо от изхода на сблъсъка, едва ли нещо може да разклати статута на Холанд като една от най-големите футболни звезди в момента. В последните седмици фланелките на националния отбор на Норвегия с неговото име се превърнаха в истински хит и бяха разпродадени за рекордно кратко време.

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