НА ЖИВО: Норвегия - Англия (0:0)

Стартови състави:

Норвегия: 1. Орян Ниланд – 3. Кристофър Айер, 17. Торбьорн Хегем, 5. Давид Волфе – 26. Юлиан Риерсон, 10. Мартин Йодегор, 8. Сандер Берге, 6. Патрик Берг, 21. Андреас Шелдеруп – 7. Александър Сьорлот, 9. Ерлинг Холанд

Англия: 1. Джордан Пикфорд – 2. Езри Конса, 5. Джон Стоунс, 6. Марк Гехи, 3. Нико О’Райли – 8. Елиът Андерсън, 4. Деклан Райс – 20. Нони Мадуеке, 10. Джуд Белингам, 18. Антони Гордън – 9. Хари Кейн

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